Người đàn ông được Chi Pu đặt trọn niềm tin

Mới đây, Chi Pu chia sẻ về màn tái hợp với nhà sản xuất Will Vũ trong Chị Chị Em Em 3, đồng thời nhắc lại sự gắn bó từ phần phim đầu tiên. Điều đáng chú ý nằm ở cách nữ diễn viên nói về người cộng sự này: chỉ cần Will Vũ gọi, cô sẵn sàng tham gia.

Theo Chi Pu, Chị Chị Em Em phần 1 vẫn là một kỷ niệm đẹp trong hành trình làm nghề của cô. Vì vậy, khi nhận được lời mời từ Will Vũ cho phần 3, nữ diễn viên gần như không mất nhiều thời gian suy nghĩ. Cô thậm chí cho biết bản thân muốn tiếp tục hợp tác với nhà sản xuất này từ lâu, nhưng đến hiện tại hai người mới có cơ hội đồng hành trở lại.

Sự tin tưởng của Chi Pu không chỉ đến từ một dự án thành công trong quá khứ. Nữ diễn viên đánh giá Will Vũ là người cầu toàn, kỹ lưỡng và chăm chút cho các dự án từ khâu đầu đến cuối. Chính cách làm việc đó khiến Chi Pu cảm thấy yên tâm khi nhận lời, đồng thời kỳ vọng sau Chị Chị Em Em 3, hai người vẫn còn cơ hội hợp tác ở những dự án tiếp theo.

Chi Pu và Will Vũ, mối duyên hợp tác kéo dài 7 năm.

Ở lần trở lại này, Chi Pu đảm nhận vai Thị Nương, một nhân vật được xây dựng khác biệt đáng kể so với hình ảnh của cô ngoài đời. Will Vũ cho biết anh lựa chọn Chi Pu không đơn thuần vì cô phù hợp với nhân vật, mà còn muốn khai thác những màu sắc mới mà khán giả chưa từng thấy ở nữ diễn viên.

Nếu Chi Pu ngoài đời được biết đến với hình ảnh chủ động, bản lĩnh và có khả năng tự quyết định con đường của mình, Thị Nương lại đứng ở vị trí đối lập. Nhân vật không có toàn quyền quyết định hạnh phúc của bản thân, qua đó tạo nên sự tương phản mà ê-kíp kỳ vọng sẽ trở thành một điểm đáng chú ý của phim.

Chị Chị Em Em 3 lấy bối cảnh tại Bắc Ninh, mở rộng thế giới nhân vật của thương hiệu điện ảnh này theo hướng đa tuyến. Bên cạnh Chi Pu còn có Kỳ Duyên, Steven Nguyễn, Quốc Anh, NSND Lê Khanh cùng nhiều diễn viên khác. Phim do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, còn Will Vũ giữ vai trò nhà sản xuất.

Trước khi trở thành Thị Nương, Chi Pu từng để lại dấu ấn với vai Bảo Nhi trong Chị Chị Em Em năm 2019. Nhân vật của cô là một cô gái trẻ mang thai, được Thiên Kim do Thanh Hằng thủ vai đưa về nhà. Từ đây, mối quan hệ giữa các nhân vật dần phát sinh những bí mật và toan tính.

Chi Pu trong vai Bảo Nhi trong Chị Chị Em Em năm 2019.

Chị Chị Em Em khi đó là bộ phim 18+, ra mắt vào cuối năm 2019 và thu khoảng 71 tỷ đồng tại phòng vé. Tác phẩm cũng được đưa đến Liên hoan phim Busan, trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình điện ảnh của Chi Pu.

Sau vai Bảo Nhi, Chi Pu tiếp tục xuất hiện trong Mười: Lời nguyền trở lại và Người Mặt Trời. Trong đó, Mười: Lời nguyền trở lại đạt khoảng 24 tỷ đồng, còn Người Mặt Trời thu khoảng 11-12 tỷ đồng. Trước đó, Vệ sĩ Sài Gòn ghi nhận doanh thu khoảng 151 tỷ đồng, Chung cư ma khoảng 42 tỷ đồng, còn Hương Ga đạt khoảng 17-18 tỷ đồng.

Riêng Yêu, một trong những phim giúp Chi Pu có cơ hội đảm nhận vai chính trên màn ảnh rộng, từng thu khoảng 12 tỷ đồng sau ba ngày đầu công chiếu. Những con số này cho thấy điện ảnh là một phần đáng kể trong hành trình hoạt động nghệ thuật của cô, dù Chi Pu không chỉ theo đuổi diễn xuất.

Sau khoảng thời gian tập trung cho nhiều hoạt động khác, sự xuất hiện của Chi Pu trong Chị Chị Em Em 3 vì thế có thêm ý nghĩa. Cô không chỉ trở lại với một thương hiệu từng gắn với bước tiến quan trọng trong sự nghiệp, mà còn tiếp tục làm việc cùng Will Vũ - người mà Chi Pu công khai bày tỏ sự tin tưởng về cách lựa chọn cộng sự và đầu tư cho điện ảnh.

Chị Chị Em Em 3 dự kiến ra rạp vào 16/10/2026, sớm hơn kế hoạch ban đầu. Theo nhà sản xuất, việc đưa phim ra mắt vào thời điểm này nhằm hướng tới dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam và truyền tải câu chuyện về những người phụ nữ trong phim.

Với Chi Pu, Thị Nương cũng mở ra một chặng diễn xuất mới khi cô được đặt vào một hình tượng khác với những vai từng đảm nhận. Còn với Will Vũ, lần tái hợp sau 7 năm cho thấy mối quan hệ hợp tác giữa hai người vẫn được duy trì và tiếp tục phát triển qua một dự án có quy mô lớn hơn về nhân vật, bối cảnh và câu chuyện.