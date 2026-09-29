NSND Hồng Vân đối mặt với thách thức

NSND Hồng Vân là một trong những nghệ sĩ gạo cội của sân khấu phía Nam. Trưởng thành từ sân khấu, nữ nghệ sĩ ghi dấu qua nhiều vai diễn hài lẫn chính kịch trước khi mở rộng sang điện ảnh, truyền hình và phim trực tuyến. Bà từng gây chú ý với Gạo nếp gạo tẻ, Giấc mơ của mẹ, Cô Ba Sài Gòn, Xóm trọ 3D, Gái già lắm chiêu 3, Con Nhót mót chồng, Gặp lại chị bầu và Cô dâu hào môn. Sau nhiều thập kỷ làm nghề, Hồng Vân vẫn duy trì diễn xuất song song với sân khấu.

Trong Lên Hương, Hồng Vân đảm nhận vai bà Sáu Vàng, một người phụ nữ thương con nhưng thường xuyên sống trong trạng thái bất an, căng thẳng và phải đối diện với nhiều vấn đề gia đình. Nhân vật không chỉ mang màu sắc hài mà còn có nhiều chuyển biến về tâm lý, đòi hỏi nữ nghệ sĩ phải cân bằng giữa những mảng miếng giải trí và chiều sâu cảm xúc.

NSND Hồng Vân tiếp tục ghi dấu trên màn ảnh ở tuổi 60. Ảnh: FBNV

Chia sẻ về quá trình làm phim, đạo diễn Khương Ngọc cho biết Hồng Vân là một trong những diễn viên có số lượng bài tập nhiều nhất trong Lên Hương. Vai diễn yêu cầu nữ nghệ sĩ phải “ăn” nhiều món tâm lý nặng, liên tục xử lý những trạng thái cảm xúc khác nhau. Đây cũng là thử thách đáng chú ý với một diễn viên đã có nhiều năm kinh nghiệm như Hồng Vân.

Về phía Hồng Vân, nữ nghệ sĩ từng thừa nhận đây là một vai diễn “nhức đầu”. Cách nhân vật được xây dựng khiến bà phải đào sâu hơn vào tâm lý thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm diễn xuất. Chính những yêu cầu này tạo thêm áp lực cho vai bà Sáu Vàng, đồng thời mở ra một màu sắc khác trong hành trình diễn xuất của nữ nghệ sĩ.

Trước Lên Hương, Hồng Vân đã đảm nhận nhiều hình tượng người mẹ, người bà trên màn ảnh. Vai Mệ nội trong Gái già lắm chiêu 3 từng mang về cho bà giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh Diều. Trên truyền hình, bà tiếp tục gây dấu ấn với bà Mai trong Gạo nếp gạo tẻ hay bà Thanh trong Giấc mơ của mẹ, cho thấy khả năng biến hóa giữa những nhân vật có tính cách và hoàn cảnh khác nhau.

Hồng Vân được đạo diễn Khương Ngọc giao một vai diễn nhiều bài tập tâm lý.

Ở tuổi 60, Hồng Vân vẫn duy trì nhịp làm nghề khá tích cực. Riêng năm 2026, nữ nghệ sĩ xuất hiện trong nhiều dự án như Nhà Mình Đi Thôi và Lên Hương. Bên cạnh phim thương mại, bà còn tham gia phim ngắn Người nuôi diều và được vinh danh ở hạng mục Diễn viên nữ xuất sắc tại Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026.

Hơn nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Hồng Vân đã đi qua nhiều vai trò từ diễn viên sân khấu, diễn viên điện ảnh đến đạo diễn và người quản lý sân khấu. Với Lên Hương, nữ nghệ sĩ tiếp tục chọn một nhân vật không dễ xử lý, đòi hỏi sự đào sâu về tâm lý và khả năng tiết chế trong diễn xuất. Cái khó của bà Sáu Vàng vì thế cũng trở thành một điểm đáng chú ý trong lần trở lại màn ảnh này.