Bước ngoặt lớn với diễn viên Lê Khánh

Lê Khánh vốn là gương mặt quen thuộc của sân khấu, truyền hình lẫn điện ảnh Việt Nam. Cô ghi dấu bằng lối diễn duyên dáng, biểu cảm tự nhiên và khả năng chuyển đổi giữa nhiều dạng vai. Những tác phẩm như Mùi ngò gai, Hướng nghiệp, Dù gió có thổi giúp tên tuổi Lê Khánh phủ sóng mạnh trên truyền hình, trước khi cô tạo dấu ấn riêng ở điện ảnh với Cô dâu đại chiến năm 2011. Vai Lê Quyên với màu sắc hài hước trở thành một trong những nhân vật được khán giả nhớ đến khi nhắc về nữ diễn viên.

Sau nhiều năm hoạt động, Lê Khánh không còn xuất hiện liên tục trên màn ảnh như giai đoạn đỉnh cao của truyền hình. Cô dành thêm thời gian cho gia đình và lựa chọn dự án phù hợp thay vì duy trì tần suất dày đặc. Chính vì thế, Chị Dâu của Khương Ngọc cuối năm 2024 trở thành một cột mốc đáng chú ý. Bộ phim nhanh chóng tạo hiệu ứng phòng vé và vượt 60 tỷ đồng chỉ sau một tuần công chiếu.

Lê Khánh trong giai đoạn trở lại màn ảnh rộng. Ảnh: FBNV

Điều đáng nói, Chị Dâu không phải câu chuyện một đạo diễn “cứu” sự nghiệp của Lê Khánh, mà giống một cú hích giúp hình ảnh của cô được khán giả điện ảnh chú ý trở lại. Sau tác phẩm này, Lê Khánh tiếp tục xuất hiện trong Cục Vàng Của Ngoại, bộ phim gia đình do Khương Ngọc đạo diễn, đạt doanh thu khoảng 82 tỷ đồng.

Năm 2025, Lê Khánh còn đảm nhận vai chính Thương trong Chị Ngã Em Nâng. Dù tác phẩm chỉ đạt khoảng 15,9 tỷ đồng tại phòng vé, bộ phim cho thấy nữ diễn viên vẫn được trao cơ hội đảm nhận tuyến nhân vật trung tâm.

Sang năm 2026, độ phủ của Lê Khánh tiếp tục mở rộng. Cô xuất hiện trong Nhà Ba Tôi Một Phòng, tác phẩm do Trường Giang đạo diễn, bên cạnh Đại Tiệc Trăng Máu 8. Nhà Ba Tôi Một Phòng sau đó vượt mốc 100 tỷ đồng tại phòng vé, trong khi Lê Khánh tiếp tục giữ màu sắc riêng trong tuyến nhân vật của mình.

Lê Khánh liên tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý nhất là Ma Xó, đánh dấu lần Lê Khánh thử sức với dòng phim kinh dị. Tác phẩm khai thác câu chuyện tâm linh nhưng đồng thời đặt trọng tâm vào bi kịch gia đình, tạo điều kiện để nữ diễn viên thể hiện một màu sắc khác so với hình ảnh hài hước quen thuộc. Phim vượt 100 tỷ đồng chỉ sau khoảng 9 ngày và sau đó kết thúc hành trình rạp với khoảng 145 tỷ đồng.

Chuỗi dự án liên tiếp này cho thấy Lê Khánh đang có một giai đoạn hoạt động điện ảnh sôi động hơn. Quan trọng hơn, các vai diễn gần đây không đóng khung cô trong hình ảnh diễn viên hài mà mở rộng sang nhân vật gia đình, tâm lý và kinh dị.

Ở tuổi ngoài 40, Lê Khánh cũng có một điểm tựa khác phía sau màn ảnh. Cô kết hôn với nghệ sĩ Tuấn Khải và có hai con. Sau thời gian ưu tiên gia đình, nữ diễn viên trở lại công việc theo cách chậm rãi nhưng đều đặn, lựa chọn từng dự án thay vì xuất hiện bằng mọi giá.

Nữ diễn viên ngày càng đa dạng với nhiều dạng vai. Ảnh: FBNV

Từ một gương mặt từng phủ sóng mạnh trên truyền hình đến diễn viên liên tục góp mặt trong những dự án điện ảnh đáng chú ý, Lê Khánh đang bước vào một chặng đường khác của sự nghiệp. Chị Dâu có thể xem là điểm khởi đầu cho giai đoạn mới, còn Ma Xó cho thấy nữ diễn viên đã có thêm cơ hội chứng minh khả năng ở một thể loại hoàn toàn khác.