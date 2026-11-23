Nghè Trung được tu bổ, tôn tạo, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của người dân.

Nghè Trung tọa lạc tại tổ dân phố Văn Ba, từ xưa đến nay luôn là địa chỉ quen thuộc gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt cộng đồng và tín ngưỡng của người dân nơi đây. Theo lời kể của các cụ cao niên trong làng thì nghè được xây dựng từ thời Lý, là nơi thờ Bản cảnh Thành hoàng Phổ hựu Chân linh Đại vương và phối thờ vị thần Tỉnh nhất đoan trang phu nhân chi thần - những vị thần đã có công giúp nước, bảo vệ và chở che cho dân.

Tuy nhiên, trải qua thời gian và những biến thiên của lịch sử, nghè đã bị phá dỡ hoàn toàn. Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của người dân, năm 2016 được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, nghè Trung đã được phục dựng lại trên nền móng cũ bằng nguồn đóng góp của người dân địa phương và từ nguồn xã hội hóa. Năm 2020, nghè Trung được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng cấp tỉnh.

Thủ từ Dương Văn Tuấn chia sẻ: “Nghè là niềm tự hào của người dân nơi đây, được quan tâm phục dựng lại theo kiến trúc xưa. Lễ hội diễn ra vào ngày 6 - 7/1 âm lịch, vẫn được Nhân dân gìn giữ. Không chỉ Nhân dân địa phương mà còn thu hút đông đảo con em xa quê, người dân trong vùng nô nức về ngày hội. Đây là dịp để mọi người được tụ họp, thắp hương, rước kiệu để tỏ lòng thành kính với vị Thành hoàng làng, đồng thời cũng được tham gia nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao sôi nổi do phường Đông Quang tổ chức, như: đánh đu, bóng chuyền hơi, bóng đá... Qua đó, gắn kết cộng đồng và gìn giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương”.

Tự hào là địa phương có nhiều di tích lịch sử - văn hóa với 15 di tích được xếp hạng, trong đó có 3 di tích cấp quốc gia, là: Núi Nấp, địa điểm thanh niên xung phong; Đền thờ Nguyễn Nhữ Soạn; Cụm Di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch và 12 di tích cấp tỉnh. Để phát huy các giá trị di tích, phường Đông Quang đã tiến hành rà soát, kiểm kê toàn bộ các di tích, đánh giá hiện trạng các di tích, đề xuất danh mục bảo quản, tu bổ, tôn tạo và chống xuống cấp di tích trên địa bàn xã giai đoạn 2026-2030.

Tại các di tích lịch sử - văn hóa đều thành lập tổ quản lý di tích để điều hành các hoạt động liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Hàng năm, ban quản lý di tích tiến hành kiểm kê đối với toàn bộ di vật, cổ vật tại các di tích trên địa bàn, xác định rõ số lượng, hiện trạng để tăng cường các biện pháp gìn giữ, bảo quản hiện vật và công tác quản lý, bảo vệ di tích đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, từng bước ứng dụng khoa học - công nghệ để quản lý, giám sát di vật, cổ vật, bảo vật trong các di tích như lắp đặt camera, số hóa di vật, hiện vật, bảo vật...

“Phường tiếp tục tăng cường quản lý, huy động các nguồn lực để tu bổ, tôn tạo các di tích, trong đó chú trọng nguồn lực xã hội hóa. Cùng với đó, phối hợp với các ngành chức năng bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực di tích, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm hại, trộm cắp cổ vật, di vật, góp phần bảo tồn nguyên trạng di sản, giữ gìn không gian tôn nghiêm tại các di tích lịch sử - văn hóa. Phường cũng chú trọng đưa nội dung về bảo vệ di sản văn hóa vào chương trình giáo dục ở các cấp học, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, nâng cao ý thức, trách nhiệm gìn giữ di sản cho thế hệ trẻ”, ông Lê Hoàng, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Đông Quang cho biết.