Nằm cách trung tâm Đà Nẵng không xa, bán đảo Sơn Trà là một trong những khu vực có giá trị đa dạng sinh học nổi bật của miền Trung. Được bao bọc bởi biển và sở hữu địa hình đồi núi với đỉnh cao gần 700 m, nơi đây có sự kết hợp độc đáo giữa hệ sinh thái rừng nhiệt đới và môi trường biển. Những cánh rừng xanh, khe suối và thảm thực vật phong phú tạo nên nơi cư trú của hàng trăm loài động vật, thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm.

Cư dân nổi tiếng nhất của Sơn Trà chính là voọc chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus), thường được gọi bằng biệt danh “nữ hoàng linh trưởng” hay “voọc ngũ sắc”. Loài khỉ đặc biệt này sở hữu bộ lông phối hợp nhiều màu sắc nổi bật: khuôn mặt vàng cam, thân màu xám, đỉnh đầu đen, phần mông trắng và đôi chân màu nâu đỏ. Sự kết hợp màu sắc độc đáo khiến chúng được xem là một trong những loài linh trưởng có ngoại hình đẹp nhất.

Voọc chà vá chân nâu chỉ ra ngoài kiếm ăn khi ánh nắng đã dịu nhẹ. Ảnh: Vietnam Plus

Điều thú vị là voọc chà vá chân nâu chủ yếu ăn lá cây, bên cạnh hoa, quả và một số bộ phận thực vật khác. Chúng sống theo đàn, thường xuyên di chuyển trên những tán cây cao để kiếm ăn. Các cá thể có quan hệ gia đình gắn bó, trong đó voọc mẹ chăm sóc con non rất cẩn thận.

Một khảo sát công bố năm 2017 từng ước tính Sơn Trà có khoảng 1.335 cá thể thuộc 237 đàn, được xem là một trong những quần thể lớn nhất của loài trong tự nhiên.

Không chỉ có voọc, Sơn Trà còn là nơi sinh sống của nhiều loài thú, chim, bò sát và thực vật quý hiếm. Những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, các loài phong lan rừng và hệ sinh thái rạn san hô ven bờ góp phần tạo nên giá trị sinh thái đặc biệt của bán đảo.

Tuy nhiên, thiên đường này cũng đối mặt với nhiều sức ép từ hoạt động du lịch, giao thông, nguy cơ chia cắt sinh cảnh và rác thải. Đặc biệt, việc du khách tự ý cho voọc ăn có thể làm thay đổi tập tính kiếm ăn tự nhiên, khiến chúng phụ thuộc vào con người.

Sơn Trà vì thế không chỉ là thắng cảnh nổi tiếng của Đà Nẵng mà còn là một kho báu sinh học cần được gìn giữ. Bảo vệ những cánh rừng nơi đây cũng chính là bảo vệ mái nhà của "nữ hoàng linh trưởng" cùng vô số cư dân hoang dã khác.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.