Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu thực hiện nghi thức truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Giữ gìn những địa chỉ thiêng liêng

Tháng 7, những ngày lễ, Tết và mỗi dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước, dòng người từ khắp mọi miền lại tìm về Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên và Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên trên Điểm cao 468. Những vòng hoa, nén hương thành kính, những bước chân chậm rãi bên hàng mộ trắng.

Điểm cao 468, thuộc xã Thanh Thủy là nơi ghi dấu những trận chiến đấu đặc biệt ác liệt. Lời thề “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử” trở thành biểu tượng của ý chí chiến đấu, tinh thần hy sinh và lòng quả cảm của người chiến sĩ giữ biên cương.

Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên trên Điểm cao 468 được xây dựng từ nguồn đóng góp của Hội Bạn chiến đấu Mặt trận Vị Xuyên và các nhà hảo tâm trên cả nước, hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2017. Công trình là “ngôi nhà chung” của hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của Tổ quốc.

Cựu chiến binh, doanh nhân Phạm Quang Vinh, quê xã Duy Phiên, tỉnh Phú Thọ, nguyên chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 821 Đặc công Quân khu 2 chia sẻ: “Mỗi khi về lại chiến trường xưa, đến thắp hương cho anh em đồng đội, tôi không cầm được nước mắt và cũng cảm ơn những nhà hảo tâm, các bạn chiến đấu đã góp công góp của xây nên ngôi đền khang trang để vong linh anh em có chỗ tụ về”.

Đã 7 năm nay, cựu chiến binh Tạ Viết Trường tự nguyện làm “ông từ giữ đền”, ngày ngày quét dọn, chăm sóc khuôn viên. Ông còn là “hướng dẫn viên”, kể những câu chuyện sinh động về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới.

Tháng 6 vừa rồi, ông Trường bàn giao việc chăm sóc Đền thờ cho Lại Vũ, một chiến sĩ biên phòng trẻ vừa hết hạn nghĩa vụ. Chàng trai sinh năm 1999 chia sẻ: “Tôi rất cảm động được lãnh đạo xã tin tưởng giao chăm sóc, hương khói ngôi đền thiêng. Tôi nguyện làm hết sức mình với lòng biết ơn các bác, các chú đã hy sinh vì quê hương đất nước”.

Cùng với Điểm cao 468, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên là “địa chỉ đỏ” có ý nghĩa đặc biệt. Đây là nơi an nghỉ của 1.988 liệt sĩ cùng 6 mộ tập thể; trong đó, 465 phần mộ chưa xác định được thông tin.

Từ chính sách đến những việc làm nghĩa tình

Đại tá Nguyễn Văn Chính, Trưởng phòng Chính sách, Cục Chính trị Quân khu 2 cho biết, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, đến ngày 31/10/2026, toàn Quân khu đã tìm kiếm, quy tập 429 hài cốt liệt sĩ, gồm 396 hài cốt quy tập trong nước, 33 hài cốt quy tập tại Lào. Kết quả cụ thể tại các tỉnh: Tuyên Quang 201 hài cốt liệt sĩ, Lào Cai 95 hài cốt, Lai Châu 56 hài cốt, Điện Biên 27 hài cốt, Phú Thọ 9 hài cốt và Sơn La 8 hài cốt liệt sĩ.

Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh cho biết, trong 201 hài cốt liệt sĩ mà tỉnh đã tìm được tại các khu vực trọng điểm, có 52 mộ đơn và 11 mộ tập thể; xác định được danh tính 7 hài cốt liệt sĩ; đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt đã xác định được danh tính về địa phương theo nguyện vọng của thân nhân.

Trong các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, Quân khu 2 phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức thăm hỏi, động viên thương binh, bệnh binh nặng; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách; tổ chức các hoạt động tưởng niệm tại Đài hương 468 và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Trên cả nước, các hội bạn chiến đấu, hội cựu chiến binh, doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện và những tấm lòng nặng ân nghĩa tiếp tục hướng về Vị Xuyên, cùng góp phần gìn giữ những địa chỉ thiêng liêng của dân tộc.

Theo thống kê, trải qua các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế, trên địa bàn Quân khu 2 có 27.799 liệt sĩ (trong nước 25.499; tại Lào 2.300); các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 18.262 hài cốt (trong nước 16.378; tại Lào 1.884). Quân khu có 380 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó 174 nghĩa trang với 11.366 mộ cần lấy mẫu giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Riêng tại mặt trận Vị Xuyên, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc. Nhiều hài cốt vẫn nằm lại giữa khe đá, thung sâu, trên những điểm cao từng diễn ra chiến sự ác liệt.

Giữ cho Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên luôn trang nghiêm, chăm sóc Đền thờ trên Điểm cao 468, quan tâm tới các gia đình chính sách, thực hiện đầy đủ chế độ đối với người có công và nỗ lực tìm kiếm những người chưa trở về, tất cả đều thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.