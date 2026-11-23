Đây là vấn đề đáng chú ý được đặt ra tại tọa đàm Nguyễn Du - Truyện Kiều với văn hóa Việt Nam do Hội Kiều học Việt Nam tổ chức vừa qua tại Hà Nội, nhân dịp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất, 24/11/2026.

Nhận diện chiều sâu bản sắc dân tộc

Với Truyện Kiều, bên cạnh những thành tựu về tư tưởng và nghệ thuật đã được khẳng định, tác phẩm còn chứa đựng một nguồn tư liệu phong phú để nhận diện bản sắc văn hóa, phương thức tư duy và hệ thống chuẩn mực ứng xử của người Việt Nam.

Trao đổi với Thể thao và Văn hóa (TTXVN), TS Nguyễn Quốc Luân (Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam) cho rằng, khi nghiên cứu văn hóa Việt Nam, cần quan tâm đến nhiều tác phẩm, nhiều công trình có giá trị của dân tộc. Riêng với Truyện Kiều, điều cần làm rõ là sự kết tinh của văn hóa dân tộc trong tác phẩm.

Quang cảnh tọa đàm

Theo đó, Truyện Kiều chứa đựng cả một kho tàng về ứng xử của người Việt Nam, được thể hiện sinh động qua tình yêu đôi lứa, tình bạn, tình nghĩa gia đình và cách nhìn nhận, ứng xử với con người trong xã hội.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh, ngôn ngữ trong Truyện Kiều không chỉ là cái vỏ của tư duy mà chính là tư duy, chính là tâm hồn người Việt Nam. Việc tiếp cận tác phẩm như một mã văn hóa của dân tộc mở ra nhiều triển vọng trong nhận diện, khai thác và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Nhìn từ phương diện này, nghiên cứu Truyện Kiều cũng là quá trình khám phá những "mã văn hóa" được lưu giữ trong tiếng Việt, trong cách người Việt Nam biểu đạt tình cảm, nhận thức về con người, phân định đúng sai, thiện ác và giải quyết các mối quan hệ xã hội. Qua đó, có thể hiểu sâu sắc hơn những giá trị đã góp phần hình thành bản sắc và nhân cách con người Việt Nam.

Đây cũng là vấn đề có ý nghĩa thiết thực khi Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra yêu cầu triển khai đồng bộ hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, kết hợp nhuần nhuyễn giữa giá trị truyền thống với giá trị hiện đại, dân tộc với quốc tế.

Thực tiễn cho thấy, bên cạnh những hình thức sinh hoạt văn hóa quen thuộc như đọc Kiều, ngâm Kiều, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu tác phẩm, dư địa quảng bá di sản này còn rất lớn thông qua việc đa dạng hóa các hình thức xuất bản, chuyển thể sân khấu, điện ảnh, truyện tranh, cũng như kiến tạo những không gian văn hóa gắn với tác phẩm.

Việc xác lập và triển khai các hệ giá trị không thể tách rời quá trình nghiên cứu, nhận diện những nền tảng văn hóa đã được hun đúc trong lịch sử dân tộc. Tuy nhiên, điều quan trọng không dừng lại ở việc xác định người Việt Nam đã từng đề cao những giá trị nào, mà còn phải làm rõ những giá trị đó cần được kế thừa, bổ sung và phát triển ra sao trước những yêu cầu mới của xã hội.

Từ thực tiễn nghiên cứu Truyện Kiều, TS Nguyễn Quốc Luân đặt vấn đề về sự cần thiết của việc tập hợp các nguồn lực học thuật. Mặc dù tác phẩm được nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm nghiên cứu, song vẫn cần có sự hợp lực, một đầu mối học thuật và những chương trình nghiên cứu mang tính hệ thống.

Đơn cử, ngay với một tác phẩm đã được nghiên cứu qua nhiều thế hệ như Truyện Kiều, việc tổng kiểm kê các văn bản từng được xuất bản trong và ngoài nước vẫn là vấn đề cần được quan tâm. Đây cũng là một dự án được Hội Kiều học Việt Nam đặt ra trong nhiệm kỳ hiện nay. Theo TS Nguyễn Quốc Luân, việc xây dựng nền tảng tư liệu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nghiên cứu khoa học, tạo cơ sở để triển khai những hướng nghiên cứu chuyên sâu, hạn chế tình trạng chồng chéo.

Đặt trong yêu cầu phát huy nguồn lực văn hóa dân tộc hiện nay, đây không đơn thuần là câu chuyện kiểm kê, tập hợp các văn bản của một tác phẩm văn học. Việc hệ thống hóa tư liệu, xây dựng nền tảng tri thức về di sản còn là tiền đề để nâng cao chất lượng giáo dục, quảng bá, chuyển thể nghệ thuật và phát triển các sản phẩm sáng tạo.

Bởi lẽ, chiều sâu tri thức về di sản sẽ quyết định không nhỏ chiều sâu văn hóa của những sản phẩm được phát triển từ di sản. Sự phong phú về hình thức biểu đạt chỉ thực sự có ý nghĩa khi chuyển tải được những giá trị làm nên bản sắc và sức sống của tác phẩm.

Cũng vì vậy, TS Nguyễn Quốc Luân cho rằng, nghiên cứu cơ bản và quảng bá những thành tựu nghiên cứu là 2 hướng hoạt động cần được triển khai song hành trong quá trình phát huy di sản Truyện Kiều.

Thực tiễn cho thấy, bên cạnh những hình thức sinh hoạt văn hóa quen thuộc như đọc Kiều, ngâm Kiều, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu tác phẩm, dư địa quảng bá di sản này còn rất lớn thông qua việc đa dạng hóa các hình thức xuất bản, chuyển thể sân khấu, điện ảnh, truyện tranh, cũng như kiến tạo những không gian văn hóa gắn với tác phẩm.

Đơn cử, sự hình thành các mô hình Vườn Kiều tại một số địa phương, theo TS Nguyễn Quốc Luân, xuất phát từ chính nhu cầu của công chúng. Những không gian này có khả năng kết hợp nhiều hoạt động, tạo điều kiện để con người tiếp xúc với di sản trong những sinh hoạt gần gũi của đời sống thường ngày.

Đây cũng là một hướng phát triển di sản đáng quan tâm, bởi di sản chỉ có thể phát huy vai trò là nguồn lực nội sinh một cách bền vững khi được cộng đồng chủ động tiếp nhận, thực hành và tiếp tục sáng tạo.

Các nghệ nhân tham gia viết “Truyện Kiều” bằng thư pháp tại ngôi nhà cổ của đại thi hào Nguyễn Du ở xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Hữu Quyết

Bồi đắp hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam

Một trong những nội dung nổi bật được đặt ra tại tọa đàm là tiếp cận Truyện Kiều từ những vấn đề mang tính nền tảng của văn hóa và con người Việt Nam. Qua nhiều góc nhìn, các chuyên gia không chỉ làm rõ những giá trị đã được hun đúc trong lịch sử dân tộc mà còn gợi mở khả năng kế thừa, phát triển các giá trị đó trước yêu cầu của xã hội đương đại.

Từ góc độ ngôn ngữ học, GS-TS Trần Trí Dõi (nguyên Trưởng khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN) nhìn nhận Truyện Kiều là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của tiếng Việt. Trải qua nhiều thế hệ, ngôn ngữ của tác phẩm vẫn gần gũi và có khả năng truyền tải nội dung đến đông đảo công chúng ngày nay.

Không chỉ khẳng định sức sáng tạo và khả năng biểu đạt của tiếng Việt, ngôn ngữ Truyện Kiều còn là phương tiện lưu giữ, trao truyền những giá trị tư tưởng, đạo lý và văn hóa ứng xử của dân tộc.

Đi sâu vào mối quan hệ giữa công lý và lòng vị tha trong tác phẩm, GS-TS Trần Trí Dõi cho rằng, công lý có vai trò phân định đúng sai, trong khi lòng vị tha có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển của mỗi con người và của xã hội. Điều đáng chú ý trong tư tưởng của Nguyễn Du là khả năng con người vượt lên những giới hạn của chính mình, hướng tới sự bao dung trong ứng xử.

Chiều sâu nhân văn của Truyện Kiều còn được nhìn nhận ở sự trân trọng phẩm giá con người. Từ góc nhìn bình đẳng giới, TS Nguyễn Thị Thuận (Trường Đại học Hải Phòng) đặc biệt quan tâm đến việc tôn trọng tài năng, phẩm giá của người phụ nữ và tinh thần công bằng trong ứng xử, đánh giá phẩm hạnh của họ.

Bi kịch của Thúy Kiều không chỉ là bi kịch của một số phận bất hạnh mà còn là bi kịch của một con người có tài năng, phẩm giá nhưng không được bảo đảm quyền làm chủ cuộc đời mình. Qua đó, tinh thần nhân đạo của Nguyễn Du có sự gặp gỡ với những giá trị tiến bộ mà xã hội hôm nay đang hướng tới.

Còn TS Cao Ngọc Châu (Chi hội trưởng Chi hội Kiều học Lục bát Bích Câu) tiếp cận tác phẩm từ quan niệm nhân quả và vấn đề quyền con người. Bên cạnh việc đề cao các giá trị đạo đức, những vấn đề được chuyên gia đặt ra cũng gợi mở yêu cầu xây dựng một môi trường văn hóa mà ở đó phẩm giá, danh dự và các quyền chính đáng của con người được tôn trọng, bảo vệ.

Các ý kiến tại tọa đàm cũng dành sự quan tâm đến văn hóa gia đình, đặc biệt là tình yêu thương, sự gắn kết, ý thức trách nhiệm và tinh thần hy sinh vì những người thân yêu. Trong bối cảnh hiện nay, việc kế thừa và phát huy những giá trị này cần gắn với sự tôn trọng, thấu hiểu và sẻ chia giữa các thành viên, để gia đình tiếp tục là môi trường nuôi dưỡng nhân cách, gìn giữ đạo lý và bồi đắp những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam.

Học sinh trường THCS Thành Mỹ, xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) say mê đọc “Truyện Kiều”. Ảnh: Công Tường

Nghị quyết số 80-NQ/TW xác định lấy xây dựng nhân cách con người làm trọng tâm, định hướng hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học vào mục tiêu phát triển con người toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Đồng thời, Nghị quyết đặt ra yêu cầu triển khai các chuẩn mực con người Việt Nam gồm: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo.

Soi chiếu từ định hướng này, có thể thấy nhiều giá trị kết tinh trong Truyện Kiều, đặc biệt là nghĩa tình, lòng nhân ái, ý thức trách nhiệm và sự tôn trọng con người, vẫn mang ý nghĩa sâu sắc đối với quá trình xây dựng nhân cách con người Việt Nam hôm nay. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để các giá trị được lưu giữ trong di sản tiếp tục trở thành những chuẩn mực được thực hành trong đời sống.

Thực tế, sức sống của Truyện Kiều qua nhiều thế hệ gắn liền với khả năng tiếp nhận và sáng tạo của cộng đồng. Những hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian như lẩy Kiều, tập Kiều, bói Kiều, đố Kiều cho thấy tác phẩm từ lâu đã vượt ra ngoài phạm vi văn chương để trở thành một phần trong đời sống văn hóa của người Việt Nam.

Phát huy di sản trong bối cảnh mới cũng cần tiếp nối tinh thần sáng tạo này, đặc biệt là tạo điều kiện để thế hệ trẻ chủ động tiếp nhận, diễn giải và chuyển tải các giá trị truyền thống bằng những hình thức biểu đạt phù hợp với thời đại. Điều đó đòi hỏi sự phối hợp thực chất giữa các cơ sở nghiên cứu, giáo dục, đơn vị văn hóa, nghệ thuật và các chủ thể sáng tạo, cùng với cơ chế khơi thông nguồn lực.

Nhìn từ ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam, tôn vinh di sản Truyện Kiều không chỉ là sự trân trọng những giá trị mà cha ông để lại, mà còn đặt ra trách nhiệm tiếp nối, làm giàu và chuyển hóa các giá trị đó thành nguồn lực nội sinh cho phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Nhiều giá trị kết tinh trong Truyện Kiều, đặc biệt là nghĩa tình, lòng nhân ái, ý thức trách nhiệm và sự tôn trọng con người, vẫn mang ý nghĩa sâu sắc đối với quá trình xây dựng nhân cách con người Việt Nam hôm nay.