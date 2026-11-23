Phát biểu khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt nhấn mạnh, năm 2026 đánh dấu dấu mốc quan trọng trong đời sống văn hóa nước nhà khi lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức vào ngày 24-11 hằng năm theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội.

Khai mạc Tuần phim tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia. Ảnh: Trần Huấn

Đây là sự cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa, tiếp tục khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh quan trọng và động lực phát triển đất nước, theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo Phó Cục trưởng Đỗ Quốc Việt, việc tổ chức Tuần phim là hoạt động thiết thực đưa điện ảnh đến gần hơn với công chúng, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc.

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt phát biểu khai mạc. Ảnh: Trần Huấn

Đây cũng là hoạt động điện ảnh đầu tiên mở màn cho Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, dự kiến diễn ra tại Hà Nội từ ngày 28-11 đến 2-12, với nhiều hoạt động chuyên môn, giao lưu điện ảnh và các chương trình chiếu phim phục vụ khán giả.

Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 diễn ra từ ngày 18 đến hết ngày 24-11 trên phạm vi cả nước, với các suất chiếu miễn phí tại hệ thống rạp và chương trình chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân.

Ban tổ chức tặng hoa ê kíp sáng tạo và các diễn viên phim "Chuyện tình Khau Vai". Ảnh: Trần Huấn

Chương trình gồm có các bộ phim do Nhà nước đặt hàng và phim do doanh nghiệp tư nhân sản xuất, trong đó có những tác phẩm từng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả khi ra rạp.

Chương trình chiếu phim miễn phí tại rạp diễn ra từ ngày 22 đến 24-11, gồm các phim truyện “Chuyện tình Khau Vai”, “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu”, “Báu vật trời cho”, “Quý tử vượt giàu”; các phim tài liệu “Dáng đứng Việt Nam”, “Làng xây đảo”; các phim hoạt hình “Người thầy của muôn đời”; “Phật Hoàng”.

Đoàn phim "Chuyện tình Khau Vai" chia sẻ về tác phẩm. Ảnh: Trần Huấn

Các chương trình chiếu lưu động được triển khai tại nhiều địa phương, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, ưu tiên phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phim được chọn chiếu lưu động gồm phim truyện “Thanh âm vượt đại dương”; các phim tài liệu “Làng xây đảo”, “Dáng đứng Việt Nam”, “Tâm tình của gốm”, “Nghê - Linh vật của người Việt”, “Hành trình áo dài Việt”, “Chầu Văn - Âm hưởng linh thiêng”, “Nghìn năm sơn ta - trăm năm sơn mài”; các phim hoạt hình “Phật Hoàng”, “Người thầy của muôn đời”, “Liên kết”, “Sự tích cây Nêu ngày Tết”, “Poocbaga”, “Hàng xóm láng giềng”, “Ngọn lửa vĩnh cửu”, “Tiếng cồng Núi Nưa”, “Sự tích hoa trạng nguyên”, “Ngọn đèn ấm áp”.

Tại lễ khai mạc, khán giả được thưởng thức bộ phim “Chuyện tình Khau Vai”, tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ. Kịch bản phim do hai nhà biên kịch Lê Anh Thúy và Trịnh Thanh Nhã chấp bút, Công ty cổ phần Phim truyện I sản xuất, đạo diễn Trần Chí Thành dàn dựng.

Lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu gắn với phiên chợ Khau Vai nổi tiếng ở cao nguyên đá Hà Giang, bộ phim tái hiện mối tình đầy day dứt giữa chàng Ba và nàng Út, đồng thời khắc họa cảnh sắc thiên nhiên, phong tục, nếp sống và tình người nơi miền núi đá.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, ê kíp sáng tạo gồm hai nhà biên kịch Lê Anh Thúy, Trịnh Thanh Nhã và các diễn viên Sỹ Hưng, Nguyễn Mạnh Hà đã có cuộc giao lưu với khán giả.