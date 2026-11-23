Ngày Văn hoá Việt Nam

Buổi tổng duyệt concert “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra tối 22/11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ và lực lượng biểu diễn. Những hình ảnh đầu tiên từ sân khấu cho thấy quy mô dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, ánh sáng, hình ảnh và các màn trình diễn mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc.

Góp mặt trong buổi tổng duyệt có nhiều giọng ca được khán giả yêu thích như Tùng Dương, Hòa Minzy, Erik, Hương Tràm cùng các anh tài Đông Hùng, Osad. Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, dòng nhạc hứa hẹn tạo nên màu sắc đa dạng cho chương trình.

Buổi tổng duyệt concert "Muôn sắc Việt Nam" diễn ra hoành tráng trên sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: BTC

Ca sĩ Hương Tràm. Ảnh: BTC

Ca sĩ Tùng Dương trong buổi tổng duyệt. Ảnh: BTC

Một trong những điểm nhấn được hé lộ là màn trống mở đầu với không khí hào hùng, cùng hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ và lá cờ Tổ quốc xuất hiện trên sân khấu. Các lớp trình diễn được dàn dựng quy mô, hướng tới tái hiện những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Đáng chú ý, Tùng Dương xuất hiện trong không gian nghệ thuật kết hợp thư pháp. Sự hòa quyện giữa giọng hát nội lực của nam ca sĩ với hình ảnh nghệ thuật truyền thống tạo nên điểm nhấn riêng trong phần tổng duyệt.

Chia sẻ về ý tưởng dàn dựng, Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cho biết, con người Việt Nam được xác định là trung tâm của concert. Với thời lượng khoảng 120 phút, chương trình khai thác những câu chuyện, nhân vật và sự kiện mang dấu ấn lịch sử, văn hóa dân tộc bằng ngôn ngữ sân khấu kết hợp điện ảnh. Trong đó, sự kiện “Hát cho đồng bào tôi nghe” cũng được đưa vào mạch kể chuyện nghệ thuật.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong đêm tổng duyệt concert "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: BTC

Theo Ban tổ chức, concert huy động gần 3.000 nhân sự, trong đó khoảng 1.500 người trực tiếp biểu diễn. Để chuẩn bị cho chương trình, các nghệ sĩ và lực lượng biểu diễn tập luyện tại nhiều địa điểm, trước khi bước vào các giai đoạn sơ duyệt và tổng duyệt tại sân vận động Mỹ Đình.

Quy mô nhân sự lớn cùng yêu cầu về thời gian, không gian thi công và bảo đảm điều kiện tổ chức tại sân vận động đặt ra nhiều thách thức cho ê-kíp. Bên cạnh việc đầu tư sân khấu, đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cho biết ê-kíp chú trọng tìm kiếm cách kể chuyện có chiều sâu, tạo sự kết nối giữa các tiết mục và cảm xúc của khán giả.

Concert “Muôn sắc Việt Nam” sẽ chính thức diễn ra tối ngày 24/11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, mang đến không gian nghệ thuật kết hợp âm nhạc, văn hóa và những câu chuyện về đất nước, con người Việt Nam.

Một số hình ảnh tại buổi tổng duyệt: