Vì sao Ngày Văn hóa Việt Nam được chọn vào ngày 24/11?

Ngày 24/11 hằng năm được Quốc hội lựa chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam, được thông qua ngày 24/4/2026 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Mốc thời gian này gắn với một sự kiện lịch sử quan trọng: Ngày 24/11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự tham dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng hơn 200 đại biểu đại diện giới hoạt động văn hóa ba miền Bắc - Trung - Nam.

﻿Trong bối cảnh ngày nay, văn hóa nghệ thuật đóng vai trò to lớn trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc dân tộc.

Diễn ra sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khi đất nước vừa giành được độc lập và đang đứng trước nhiều nhiệm vụ cấp bách, hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc tập hợp đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, thống nhất nhận thức và định hướng xây dựng nền văn hóa mới gắn với sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.

Tròn 80 năm sau dấu mốc ấy, Ngày Văn hóa Việt Nam được xác lập nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết. Đây cũng là dịp để mỗi người quan tâm hơn đến việc gìn giữ, tiếp nối và sáng tạo những giá trị văn hóa trong đời sống hiện đại.

Người dân được hưởng những quyền lợi gì?

Một trong những nội dung được quan tâm nhất là người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương vào ngày 24/11 hằng năm. Đây là chính sách được quy định tại Nghị quyết 28/2026/QH16. Tuy nhiên, quyền nghỉ làm này không đồng nghĩa với việc học sinh, sinh viên đương nhiên được nghỉ học; lịch học cần thực hiện theo thông báo của từng cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, người dân còn có cơ hội tham quan miễn phí tại 13 địa điểm văn hóa, di tích và vườn quốc gia theo Thông tư 167/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, ban hành ngày 10/11/2026. Danh sách có Dinh Độc Lập (TP.HCM), Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cùng một số địa điểm khác. Chính sách này tạo thêm cơ hội để công chúng, đặc biệt là người trẻ, tiếp cận lịch sử, nghệ thuật và thiên nhiên.

Ngoài những quyền lợi trực tiếp, Nghị quyết 28/2026/QH16 còn quy định ngân sách nhà nước dành cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước, đồng thời khuyến khích huy động thêm nguồn lực xã hội để phát triển lĩnh vực này.

Lan tỏa văn hóa từ những điều gần gũi

Theo Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026, Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), hình thành chuỗi hoạt động Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc. Các hoạt động hướng đến việc đưa văn hóa đến gần cộng đồng hơn thông qua giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm di sản, giới thiệu ẩm thực và các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ người dân.

Với người trẻ, việc hưởng ứng ngày lễ không nhất thiết phải bắt đầu từ những hoạt động lớn. Một chuyến tham quan bảo tàng, tìm hiểu câu chuyện phía sau một di tích, thưởng thức nghệ thuật truyền thống hay chủ động tìm hiểu về văn hóa địa phương cũng là những cách để kết nối với các giá trị dân tộc. Bởi văn hóa không chỉ nằm trong những dấu mốc lịch sử mà còn hiện diện trong cách mỗi người gìn giữ, tiếp nhận và lan tỏa những điều tốt đẹp mỗi ngày.