Trải nghiệm của người trẻ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội

Đưa di sản vào đời sống

Bà Bùi Thị Tình (Cao Dương, Phú Thọ) đã có hơn 40 năm gắn bó với dân ca Mường. Từ khi còn là thiếu nữ, bà học hát ví, hát thường từ các bà, các mẹ và những người cao tuổi trong thôn. Những làn điệu ấy theo bà qua nhiều dịp lễ hội, đám cưới, mừng nhà mới và những buổi gặp gỡ trong cộng đồng.

Bà Bùi Thị Tình - Nghệ nhân dân ca Mường

Với bà Tình, những làn điệu dân ca Mường không chỉ là lời ru, lời gửi gắm tình cảm vợ chồng mà còn là một phần đời sống tinh thần của cộng đồng. Bởi vậy, bà vẫn cùng những người biết hát trong thôn truyền dạy cho trẻ em, thanh thiếu niên.

Nhưng việc truyền dạy không phải lúc nào cũng thuận lợi. Bà mong có thêm tài liệu về văn hóa Mường, kinh phí, người hướng dẫn, đạo cụ, nhạc cụ như chiêng Mường và trang phục truyền thống.

Bà cũng muốn trẻ em có thêm điều kiện để học hát, thực hành và hiểu về văn hóa của dân tộc mình. Muốn lớp trẻ yêu lời hát thì phải tạo cơ hội để các em được tiếp xúc thường xuyên.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Hiển, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Văn hóa Truyền thống, Viện Nghiên cứu Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam, cho rằng những người nắm giữ tri thức văn hóa trong cộng đồng có vai trò rất quan trọng. Ông gọi họ là "những kho tàng tri thức sống", bởi họ không chỉ lưu giữ lời ca, điệu múa mà còn cả ký ức, kinh nghiệm và những giá trị được truyền qua nhiều thế hệ.

Theo ông Hiển, việc trao truyền cần có sự gặp gỡ trực tiếp giữa người nắm giữ di sản và lớp trẻ. Có thể tổ chức câu lạc bộ trong trường học, lớp học cộng đồng, chương trình trải nghiệm văn hóa, nhưng nghệ nhân phải là người trực tiếp hướng dẫn. Công nghệ chỉ là phương tiện hỗ trợ, không thể thay thế việc trao truyền trực tiếp giữa nghệ nhân với người học.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Hiển - Ảnh: NVCC

Một cách tiếp cận khác được nhóm sinh viên thực hiện dự án "Rồng Rắn Rong Chơi" lựa chọn là đưa đồng dao và trò chơi dân gian đến gần trẻ em. Trần Phụng Yên, Trưởng ban tổ chức dự án, cùng các thành viên là sinh viên năm thứ 4 Khoa Công nghiệp văn hóa và Di sản, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhận thấy những câu hát đồng dao với ngôn từ mộc mạc, gần gũi cùng các trò chơi dân gian từng gắn liền với tuổi thơ nhiều thế hệ đang dần xa lạ với đa số trẻ em ngày nay. Trẻ em hiện có nhiều lựa chọn giải trí từ thiết bị điện tử, mạng xã hội và các trò chơi hiện đại, trong khi ngày càng ít không gian để nghe, hát và chơi những trò chơi dân gian.

Sinh viên Trần Phụng Yên - Trưởng ban tổ chức dự án "Rồng rắn rong chơi"

Hoạt động "Tụ hội rong chơi" trong khuôn khổ dự án tạo cơ hội để người tham gia trực tiếp chơi trò chơi dân gian, tham gia các thử thách tương tác và sáng tạo từ đồng dao. Nhóm cũng từng xây dựng ý tưởng "Đồng dao cất nhịp", kết hợp âm hưởng truyền thống với phối khí đương đại, múa dân gian với Hip-hop, nhưng chưa có điều kiện triển khai.

Yên cho biết: "Nhóm không kỳ vọng một dự án có thể giải quyết toàn bộ bài toán bảo tồn di sản", mà mong muốn khơi gợi sự quan tâm để người trẻ tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa dân gian. Cô cũng cho rằng một dự án không nên xem sự kiện là đích đến, mà cần coi đó là điểm khởi đầu cho những hoạt động tiếp nối.

Ở lĩnh vực thời trang, nhà thiết kế áo dài Hằng Nguyễn tìm cách đưa chất liệu truyền thống vào những sản phẩm có thể sử dụng trong đời sống.

Chị khai thác lụa tơ tằm, thổ cẩm dệt tay, nghệ thuật thêu thủ công cùng các hình tượng văn hóa như hoa sen, họa tiết dân gian và biểu tượng gắn với lịch sử, phong tục.

NTK Hằng Nguyễn chia sẻ: "Tôi không đưa di sản vào trang phục chỉ để tạo sự khác biệt hay gây ấn tượng về mặt thị giác, mà mong muốn mỗi họa tiết, chất liệu và đường nét đều kể được một câu chuyện có nguồn cội".

NTK Hằng Nguyễn (giữa) - Ảnh: NVCC

Chị cũng quan tâm đến tính ứng dụng của áo dài. "Một chiếc áo dài đẹp cần vượt ra khỏi ánh đèn sân khấu, phù hợp với vóc dáng, tôn lên vẻ đẹp riêng và mang lại sự tự tin cho người phụ nữ trong đời sống hiện đại", chị chia sẻ.

Cần quan tâm đến những người giữ gìn di sản

Những cách làm trên giúp di sản được nhiều người biết đến hơn. Tuy nhiên, một buổi biểu diễn thu hút khán giả, một dự án được chú ý hay một bộ sưu tập gây tiếng vang chưa có nghĩa di sản đã được gìn giữ lâu dài.

Bởi một làn điệu được hát trên sân khấu chưa chắc còn vang lên trong thôn bản. Một trò chơi dân gian xuất hiện trong ngày hội chưa chắc trở lại với sân chơi của trẻ nhỏ. Điều quan trọng là sau mỗi hoạt động, có thêm người học hát, trẻ em tiếp tục chơi, nghệ nhân có điều kiện truyền dạy và những giá trị truyền thống vẫn hiện diện trong đời sống hằng ngày.

TS Nguyễn Đức Hiển cho rằng cần thay đổi cách nhìn về di sản: Di sản không phải là những giá trị chỉ được lưu giữ trong bảo tàng, trong hồ sơ khoa học hay trong những dịp lễ hội, mà phải là một phần sống động của đời sống cộng đồng. Vì thế, bảo tồn không có nghĩa là giữ nguyên mọi thứ, mà phải bảo vệ những giá trị cốt lõi, đồng thời tạo điều kiện để di sản thích ứng với đời sống hôm nay.

Các thành viên dự án "Rồng rắn rong chơi"

Ông cũng nhấn mạnh việc khai thác di sản cần đi cùng quyền lợi của người nắm giữ. Nhà nước cần có cơ chế đầu tư dài hạn cho cộng đồng, hỗ trợ kinh phí truyền dạy, thù lao cho nghệ nhân và điều kiện duy trì hoạt động thường xuyên. "Khi di sản tạo ra giá trị kinh tế, cộng đồng và những người trực tiếp gìn giữ di sản phải được hưởng lợi một cách công bằng", ông Hiển bày tỏ.

Đây là vấn đề không thể bỏ qua khi di sản trở thành chất liệu cho du lịch, thời trang, nghệ thuật hay các sản phẩm thương mại. Người dệt vải, người thêu, nghệ nhân và những người lưu giữ tri thức dân gian có được tham gia vào quá trình sáng tạo và hưởng thù lao xứng đáng hay không? Nếu họ chỉ xuất hiện trong một buổi trình diễn hoặc nhận phần việc gia công, còn lợi ích chủ yếu thuộc về đơn vị khai thác, thì cộng đồng vẫn chưa thực sự làm chủ di sản của mình.

Với các dự án sáng tạo của người trẻ, sự hỗ trợ cũng không thể chỉ dừng ở kinh phí tổ chức một chương trình. Theo Phụng Yên, cần xây dựng những sản phẩm, trải nghiệm có thể duy trì sau sự kiện, đồng thời kết nối với các đơn vị văn hóa, giáo dục và người am hiểu di sản. Nhóm sinh viên có thể tạo ra cách tiếp cận mới, nhưng để hoạt động tiếp tục cần có địa điểm, người hướng dẫn và những đơn vị đồng hành.

NTK Hằng Nguyễn cũng cho rằng người làm nghề phải có trách nhiệm với chất liệu văn hóa mình sử dụng bởi ranh giới giữa sáng tạo có giá trị và khai thác di sản hời hợt nằm ở chiều sâu văn hóa và thái độ của người làm nghề. Một thiết kế có thể mới lạ, nhưng nếu người thiết kế không hiểu câu chuyện phía sau họa tiết, chất liệu thì khó tạo ra giá trị lâu dài.

Các chương trình biểu diễn, trò chơi dân gian đưa di sản văn hóa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ

Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 là dịp tri ân những người đang ngày ngày gìn giữ các giá trị truyền thống. Nhưng di sản sẽ khó tồn tại nếu thiếu người thực hành, thiếu cộng đồng tiếp nối và những thế hệ sẵn sàng đón nhận. Vì thế, sự trân trọng không thể dừng lại ở những lời cảm ơn hay tôn vinh. Người giữ di sản cần được hỗ trợ, được bảo đảm sinh kế và hưởng lợi xứng đáng từ chính những giá trị họ đang gìn giữ. Bởi muốn di sản sống lâu dài, trước hết phải để những người giữ di sản có thể sống được với nghề.

Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng và cá nhân trong bảo vệ, phát huy giá trị di sản. Điều quan trọng là trách nhiệm ấy phải được thực hiện bằng những chương trình cụ thể, có kinh phí, có người phụ trách và có sự tham gia thực chất của cộng đồng.