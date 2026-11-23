Sau lễ khai mạc, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đại biểu tham quan các gian hàng ẩm thực.

Đến dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thị Uyên Trang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phạm Thế Vinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp; đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng các cơ sở sản xuất kinh doanh ẩm thực, chủ thể sản phẩm OCOP và người dân địa phương.

Đại biểu thưởng thức nước uống giới thiệu tại các gian hàng ẩm thực.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Võ Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, ẩm thực Đồng Tháp không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức, mà còn kết tinh câu chuyện về vùng đất, mùa vụ và nếp sống nghĩa tình của người dân. Để phát triển văn hóa ẩm thực gắn với du lịch bền vững, ngành văn hóa và du lịch tỉnh xác định phải lấy cộng đồng và người làm nghề làm chủ thể bảo tồn; chú trọng nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm, giảm phát thải; đồng thời đẩy mạnh liên kết giữa chủ thể OCOP, nghệ nhân với các doanh nghiệp lữ hành, áp dụng chuyển đổi số để quảng bá sản phẩm sâu rộng hơn đến du khách.

Các đại biểu tham quan, trải nghiệm các gian hàng ẩm thực.

Các gian hàng trưng bày, trải nghiệm các món ăn truyền thống, sản phẩm OCOP đặc trưng tại sự kiện.

Chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực “Hương vị Đồng Tháp” diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24-11-2026 tại Trung tâm Văn hóa - Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Tháp. Trong khuôn khổ sự kiện, người dân và du khách có dịp tham quan các gian hàng trưng bày, trải nghiệm các món ăn truyền thống, sản phẩm OCOP đặc trưng; giao lưu, lắng nghe các nghệ nhân chia sẻ câu chuyện về bí quyết chế biến và nguồn gốc nguyên liệu bản địa Đồng Tháp.

Tiết mục văn nghệ tại Chương trình khai mạc giao lưu văn hóa ẩm thực “Hương vị Đồng Tháp”