Ngày hội “Bách Hoa Bộ Hành” mùa Đông 2026 được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 và Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026, với sự phối hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Tạp chí Kiến trúc và Không gian Văn hóa Sáng tạo Bách Hoa Bộ Hành.

Đoàn người tham gia Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành"

Đây là lần thứ IX Ngày hội Việt phục được tổ chức, tiếp nối 8 mùa sự kiện trước đó tại nhiều địa phương trên cả nước. Hoạt động hướng tới giới thiệu, lan tỏa giá trị trang phục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời đưa cổ phục Việt Nam đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Những bộ trang phục truyền thống rực rỡ, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa dân tộc giữa lòng Thủ đô Hà Nội.

Theo Ban Tổ chức, không gian tổ chức trải dài từ khu vực hồ Hoàn Kiếm đến chợ Đồng Xuân và các tuyến phố cổ Hà Nội. Đoàn diễu hành đi qua nhiều địa danh, công trình văn hóa tiêu biểu như: Cung Thiếu nhi Hà Nội, tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm, các tuyến phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, chợ Đồng Xuân, phố Đào Duy Từ, Ô Quan Chưởng, phố Mã Mây, Hàng Bè và Hàng Dầu.

Các trang phục được giới thiệu tại ngày hội đa dạng về kiểu dáng, thể hiện nét văn hóa và dấu ấn trang phục của nhiều tầng lớp xã hội trong lịch sử, tiêu biểu như áo dài ngũ thân, áo tấc, áo giao lĩnh, áo trực lĩnh, áo bình lĩnh, áo tứ thân, khăn xếp, mũ bình đính, mũ đinh tự...

Các bạn trẻ trong trang phục Việt phục truyền thống chụp ảnh lưu niệm tại Ngày hội “Bách Hoa Bộ Hành”

Sau hành trình diễu hành, người tham gia còn có hoạt động trải nghiệm mặc Việt phục trên xe buýt điện hai tầng, khám phá các tuyến đường trung tâm Thủ đô. Hoạt động tạo sự kết nối giữa trang phục truyền thống với không gian đô thị và phương tiện giao thông hiện đại.

Không chỉ là hoạt động trình diễn trang phục, “Bách Hoa Bộ Hành” còn góp phần tạo không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa, giúp công chúng tiếp cận các giá trị di sản bằng hình thức gần gũi với đời sống hiện đại.

Hoạt động nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời đưa cổ phục Việt Nam đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Việc người trẻ chủ động tìm hiểu, lựa chọn và mặc cổ phục trong các hoạt động cộng đồng cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với trang phục truyền thống. Qua đó, di sản không chỉ được lưu giữ trong tư liệu hay không gian trưng bày mà còn có cơ hội hiện diện trong đời sống thường nhật.

Thông qua sự kiện, Ban Tổ chức kỳ vọng tiếp tục lan tỏa tình yêu Việt phục, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, làm phong phú các hoạt động văn hóa sáng tạo và tăng sức hấp dẫn của Hà Nội đối với người dân, du khách trong nước và quốc tế.