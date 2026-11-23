Không chỉ duy trì lượng dầu đủ ứng phó các cú sốc nguồn cung, Brussels hướng tới cách tiếp cận toàn diện hơn, coi năng lực lọc dầu, hạ tầng vận chuyển và phân phối nhiên liệu là những nhân tố quan trọng đối với an ninh. Tuy nhiên, bước điều chỉnh này đặt EU trước một nghịch lý là bảo đảm khả năng chống chịu trước khủng hoảng nhưng không làm chậm tiến trình chuyển đổi năng lượng.

Một nhà máy thuộc Dự án Tập đoàn Dầu khí Udmurtia tại Cộng hòa Udmurtia, miền tây nước Nga. (Ảnh: Xinhua)

Trong bối cảnh xung đột và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng ngày càng khó lường, dầu mỏ không chỉ là đầu vào của nền kinh tế mà còn là yếu tố quyết định khả năng duy trì hoạt động quốc phòng, giao thông và các dịch vụ thiết yếu. EU đang xây dựng chiến lược an ninh dầu mỏ mới, trong đó yêu cầu các nước thành viên tính đến nhu cầu nhiên liệu của quốc phòng khi đánh giá và lập kế hoạch dự trữ khẩn cấp.

Động thái này phản ánh lo ngại của Brussels về khả năng thiếu hụt dầu diesel, nhiên liệu hàng không và năng lực lọc dầu nếu xảy ra xung đột kéo dài hoặc gián đoạn nguồn cung quy mô lớn. Dự thảo quy định mới của Ủy ban châu Âu (EC) yêu cầu các chính phủ đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu nhiên liệu đồng thời của dân sự và quân sự trong tình mơ huống khẩn cấp. Việc đánh giá không chỉ giới hạn ở lượng dầu dự trữ mà còn bao gồm năng lực của nhà máy lọc dầu, cảng biển, đường ống và mạng lưới phân phối. Đây là sự thay đổi mạnh mẽ tư duy về an ninh năng lượng tại EU, chuyển từ bảo đảm nguồn cung đơn thuần sang xây dựng năng lực chống chịu toàn diện.

Việc sửa đổi các quy định cho thấy EU ngày càng coi an ninh năng lượng và khả năng duy trì hoạt động quân sự là hai vấn đề gắn bó chặt chẽ với nhau. Đáng chú ý, đánh giá của EC năm 2025 cho thấy, 61,54% số quốc gia thành viên EU gặp khó khăn trong bảo đảm đủ nhiên liệu khi lực lượng vũ trang di chuyển qua lãnh thổ châu Âu. Cao ủy Quốc phòng EU Andrius Kubilius cảnh báo, trong 10 ngày đầu của một cuộc khủng hoảng, NATO có thể cần triển khai và duy trì hoạt động của khoảng 100.000 binh sĩ, kéo theo nhu cầu lớn về diesel và nhiên liệu hàng không. Đây là sức ép đáng kể đối với một khu vực đang phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng và đối mặt với những hạn chế về năng lực sản xuất nhiên liệu trong nội khối.

Thực tế, mức độ phụ thuộc của EU vào dầu mỏ nhập khẩu rất cao, khoảng 96,6%. Gần một phần ba nhiên liệu hàng không của EU được nhập khẩu từ bên ngoài, trong khi lượng dự trữ loại nhiên liệu này chỉ đủ đáp ứng khoảng 49 ngày tiêu thụ. Theo dự thảo chiến lược dự trữ dầu mỏ mới, các nước thành viên sẽ phải xác định mức độ phụ thuộc vào từng nhà cung cấp, đánh giá nguy cơ gián đoạn các tuyến vận chuyển và xây dựng phương án ứng phó các cuộc tấn công vật lý, tấn công mạng hoặc thiên tai. Điều này cho thấy EU đang hướng tới xây dựng một hệ thống dự trữ và cung ứng nhiên liệu linh hoạt hơn, có khả năng ứng phó với những cú sốc không chỉ về giá cả mà cả về logistics, hạ tầng và năng lực sản xuất.

Bên cạnh nguồn cung, sự suy giảm công suất lọc dầu tại châu Âu cũng trở thành một vấn đề gây khó khăn trong bảo đảm an ninh chiến lược. EU cần các nhà máy lọc dầu để sản xuất diesel, xăng và nhiên liệu hàng không phục vụ vận tải, công nghiệp và quốc phòng, nhưng trong nhiều năm qua, các chính sách giảm phát thải, chuyển đổi năng lượng, chi phí vận hành cao và sức ép cạnh tranh đã khiến ngành lọc dầu châu Âu đối mặt những thách thức lớn.

Trong bối cảnh rủi ro an ninh gia tăng, năng lực lọc dầu nội khối lại được nhìn nhận như một tài sản chiến lược cần được bảo vệ, đặc biệt là diesel và nhiên liệu hàng không, vốn có vai trò quan trọng đối với vận tải hàng hóa, hoạt động công nghiệp, lực lượng quân sự và nhiều dịch vụ thiết yếu. Đây cũng là những lĩnh vực khó chuyển đổi sang các nguồn năng lượng thay thế trong thời gian ngắn. Bởi thế, việc duy trì năng lực lọc dầu nhất định trở thành yêu cầu thực tế đối với các nước thành viên, ngay cả khi EU đang đẩy mạnh giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, điều này đặt ra thách thức đối với nỗ lực chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải, đòi hỏi EU phải tính toán để các biện pháp bảo đảm an ninh năng lượng không được cản trở mục tiêu khí hậu dài hạn.