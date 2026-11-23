Giá cà phê tuần qua giảm mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước giảm hơn 11.000 đồng/kg sau một tuần

Khảo sát giá cà phê hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên cho thấy, thị trường duy trì mặt bằng thấp sau một tuần giảm mạnh. Giá thu mua hiện dao động trong khoảng 71.200 - 72.000 đồng/kg, tương đương giảm 13,3 - 13,5% so với tuần trước.

Cụ thể, Đắk Lắk ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong tuần, đưa giá thu mua xuống còn 71.800 đồng/kg. Tại Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 71.200 đồng/kg. Khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) thu mua ở mức 72.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Trong khi đó, Gia Lai giao dịch quanh mức 71.800 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta tuần qua cũng giảm sâu, trong khi Arabica cũng điều chỉnh nhưng với biên độ thấp hơn.

Theo dữ liệu giao dịch trên sàn ICE London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 315 USD/tấn, xuống còn 2.881 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 309 USD/tấn, xuống 2.865 USD/tấn.

Trên sàn ICE New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 5 US cent/pound, còn 274,85 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 2,2%, xuống 268,5 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 5/2027 giảm 3,1%, còn 262,1 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước tuần qua giảm tới 7.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay duy trì mặt bằng thấp sau một tuần điều chỉnh mạnh. Ảnh minh họa

Khảo sát giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm cho thấy, thị trường duy trì mặt bằng thấp sau một tuần điều chỉnh mạnh, hiện dao động trong khoảng 128.000 - 132.000 đồng/kg.

Trong đó, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) giảm mạnh nhất, giá thu mua xuống còn 128.500 đồng/kg. Tại Gia Lai và khu vực Bình Phước, nay thuộc tỉnh Đồng Nai, giá tiêu cùng giảm xuống 128.000 đồng/kg. Khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) ở mức 130.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk xuống 132.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Indonesia giảm 0,32%, xuống còn 6.748 USD/tấn. Tại Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 giảm mạnh 2,78%, xuống 5.400 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu đen Malaysia giữ mức 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l duy trì 5.700 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.900 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia giảm xuống còn 9.184 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam và Malaysia không thay đổi, lần lượt đạt 8.300 USD/tấn và 12.000 USD/tấn./.