Starbucks đã tung ra chiếc túi màu caramel tại thị trường Trung Quốc đại lục vào tháng trước. Sản phẩm nhanh chóng cháy hàng tại nhiều cửa hàng, thu hút sự chú ý trên các nền tảng mạng xã hội. Một số người tiêu dùng nhận xét thiết kế của chiếc túi khá giống mẫu Flamenco của thương hiệu xa xỉ Loewe, vốn có giá 23.900 nhân dân tệ tại Trung Quốc đối với phiên bản cỡ trung.

Chiếc túi được bán kèm các phiếu ưu đãi đồ uống của Starbucks, nhưng sức hút chính dường như nằm ở thiết kế và mức giá dễ tiếp cận. Một người dùng trên nền tảng RedNote (Tiểu Hồng Thư) cho biết đã phải ghé qua năm cửa hàng mới mua được sản phẩm. Người này thậm chí cho rằng các phiếu giảm giá đi kèm không phải là lý do chính khiến họ quyết định mua túi.

Không chỉ bán cà phê, Starbucks còn thu hút khách hàng Trung Quốc bằng những món phụ kiện giá rẻ mang phong cách hàng hiệu. Ảnh: CNBC.

Nhiều người tiêu dùng cũng chia sẻ rằng họ không muốn bỏ ra khoản tiền lớn để mua túi hàng hiệu, trong khi sản phẩm của Starbucks có giá phải chăng, phù hợp để sử dụng hằng ngày khi đi làm hoặc đi chơi.

Sandy Lim, Giám đốc tại S&P Global Ratings ở Hồng Kông, nhận định chiến lược này phù hợp với xu hướng tiêu dùng đang phổ biến tại Trung Quốc, khi ngày càng nhiều người tìm đến các sản phẩm mang cảm giác sang trọng nhưng có mức giá hợp lý.

Theo bà Lim, những người tiêu dùng nhạy cảm với giá cả đang có xu hướng tránh xa các mặt hàng xa xỉ đắt đỏ, nhưng vẫn muốn sở hữu những sản phẩm mang lại cảm giác cao cấp.

Đây không phải là lần đầu Starbucks Trung Quốc sử dụng các mẫu túi xách để thu hút khách hàng. Trước đó, một sản phẩm ra mắt tại Đài Loan từng được so sánh với dòng túi Garden Party của Hermès, trong khi một mẫu túi đan tại thị trường đại lục được cho là có nét tương đồng với thiết kế của Miu Miu.

Việc tung ra các sản phẩm phong cách sống diễn ra trong bối cảnh Starbucks phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng lớn tại Trung Quốc. Những đối thủ nội địa như Luckin Coffee, Manner và M Stand đang mở rộng nhanh chóng, đồng thời thường xuyên đưa ra mức giá thấp hơn Starbucks.

Hồi tháng 4, Starbucks đã hoàn tất thỏa thuận bán 60% cổ phần trong hoạt động bán lẻ tại Trung Quốc cho công ty đầu tư tư nhân Boyu Capital, với giá trị thương vụ được cho là khoảng 4 tỷ USD. Các sản phẩm túi xách mới được phát triển bởi đơn vị địa phương và có thể không có sự tham gia trực tiếp của trụ sở Starbucks tại Seattle.

Bà Lim cho rằng, Starbucks Trung Quốc ngày càng dựa vào các hoạt động hợp tác thương hiệu, chủ đề theo mùa và sản phẩm phong cách sống. Chiến lược này giúp tăng nhận diện thương hiệu, thu hút khách đến cửa hàng và tạo sự khác biệt ngoài cuộc cạnh tranh về giá. Tuy nhiên, doanh thu cũng có thể phụ thuộc nhiều hơn vào mức độ thành công của từng sản phẩm riêng lẻ.

Xu hướng tiêu dùng tiết kiệm tại Trung Quốc càng khiến chiến lược này trở nên đáng chú ý. Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, doanh số bán lẻ trong tháng 10 chỉ tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước, giảm so với mức tăng 1,1% của tháng 9, bất chấp kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài một tuần.

Trong khi đó, theo báo cáo tài chính mới nhất, doanh thu thuần của Starbucks giảm 4%, xuống còn 9,1 tỷ USD trong quý IV năm tài chính 2026, kết thúc ngày 27/9. Công ty cho biết mức giảm chủ yếu liên quan đến việc chuyển đổi hoạt động bán lẻ tại Trung Quốc sang mô hình liên doanh được cấp phép.

Áp lực cạnh tranh cũng thể hiện qua quy mô thị trường ngày càng mở rộng. Theo nền tảng dữ liệu ngành dịch vụ ăn uống Canyin88, Trung Quốc có hơn 260.000 quán cà phê tính đến tháng 10, trong đó các chuỗi cửa hàng chiếm 43%.

Trong bối cảnh người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu và các thương hiệu nội địa liên tục mở rộng, chiếc túi giá 24 USD có thể trở thành một cách để Starbucks tạo thêm sức hút. Tuy nhiên, khả năng duy trì sự quan tâm của khách hàng và chuyển đổi sức nóng trên mạng xã hội thành doanh thu ổn định vẫn là bài toán dài hạn đối với thương hiệu này.