1. Khi yêu cầu hoàn thành các tiêu chí được đặt ra với tiến độ cụ thể, các mốc thời gian càng lúc càng đến gần hơn, áp lực về nguồn lực cũng tăng lên tương ứng. Theo tính toán sơ bộ, chỉ riêng xã Thư Lâm đã cần tổng nhu cầu vốn cho các nhiệm vụ, dự án giai đoạn 2026-2030 lên đến gần 60.000 tỷ đồng, trong khi khả năng tự cân đối dự kiến khoảng 15.000 tỷ đồng, vẫn còn khoảng 45.000 tỷ đồng cần huy động ở bên ngoài. Trong bối cảnh ấy, có lẽ cách dễ nhất để có nguồn lực thật nhanh là “xin” ngân sách cấp trên. Tuy nhiên, đối với Hà Nội, tư duy về nguồn lực đã có sự thay đổi rất rõ, trước hết từ cấp thành phố. Ngay từ đầu trong quá trình chỉ đạo triển khai

đề án, các đồng chí lãnh đạo thành phố, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đã nêu rõ yêu cầu phải huy động nguồn lực của toàn xã hội, không thể chỉ dựa vào ngân sách nhà nước.

Thông điệp ấy đặt ra một yêu cầu sâu hơn về tư duy phát triển. Huy động nguồn lực xã hội không phải là tìm cách thay thế trách nhiệm đầu tư của Nhà nước, càng không phải chuyển nghĩa vụ công sang người dân. Mà đó là sự chuyển đổi từ cách nghĩ Nhà nước làm tất cả sang cách làm Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt, tạo lập môi trường và cơ chế để doanh nghiệp, người dân, các tổ chức xã hội cùng tham gia đóng góp vào phát triển. Ngân sách nhà nước vẫn giữ vai trò quan trọng đối với những lĩnh vực thiết yếu, những công trình công cộng và nhiệm vụ bảo đảm an sinh; nhưng nguồn lực công cần được sử dụng có trọng tâm, có tính dẫn dắt, qua đó khơi thông và thu hút thêm các nguồn lực khác.

Để hiện thực hóa tư duy đó, trước hết, mỗi địa phương cần thay đổi cách nhìn về chính những nguồn lực đang hiện hữu trên địa bàn. Nguồn lực không chỉ là tiền vốn, mà còn là đất đai, tài sản công, hạ tầng, di sản văn hóa, lợi thế vị trí, nguồn nhân lực, tri thức, công nghệ, mạng lưới doanh nghiệp và sự đồng thuận, tham gia của cộng đồng dân cư... Đó là chưa kể nguồn ngoại lực từ các tỉnh, thành phố và từ các nước trên thế giới vô cùng to lớn luôn sẵn sàng đổ về nếu xã, phường dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo để tạo sức hút. Không ít nguồn lực chưa được phát huy đầy đủ vì thiếu quy hoạch, thiếu cơ chế kết nối hoặc chưa có những dự án đủ sức hấp dẫn. Đây chính là dư địa để cấp ủy, chính quyền các địa phương thi đua trong thời gian tới.

Việc đầu tiên mỗi xã, phường cần làm là rà soát, đánh giá và lập “bản đồ nguồn lực” của địa phương; nhận diện rõ lợi thế, điểm nghẽn, nhu cầu đầu tư và những khả năng có thể huy động. Trên cơ sở đó, xây dựng danh mục các dự án, công trình, nhiệm vụ ưu tiên, phân định rõ việc nào cần ngân sách nhà nước, việc nào có thể thu hút doanh nghiệp, việc nào phù hợp với hợp tác công tư, việc nào có thể thực hiện thông qua xã hội hóa dịch vụ công hoặc sự tham gia tự nguyện của cộng đồng.

Cấp ủy, chính quyền cơ sở phải thực sự trở thành chủ thể kiến tạo môi trường phát triển. Muốn doanh nghiệp đầu tư, phải có quy hoạch rõ ràng, thủ tục thuận lợi, thông tin minh bạch và sự bảo đảm về tính ổn định của chính sách. Muốn người dân, các tổ chức xã hội và những người con quê hương tham gia đóng góp, phải có cơ chế công khai, minh bạch, xác định rõ mục đích, phương thức sử dụng và trách nhiệm giám sát.

2. Một yêu cầu quan trọng khác là phải gắn huy động nguồn lực với khai thác lợi thế riêng của từng địa bàn. Không có một công thức huy động nguồn lực chung cho mọi địa phương. Điều cần có là một tư duy chung, nhưng cách làm phải xuất phát từ điều kiện và lợi thế cụ thể.

Đặc biệt, cần nhìn nhận việc đổi mới tư duy về nguồn lực không chỉ là nhiệm vụ của 2 xã được lựa chọn thí điểm là Thư Lâm và Phúc Thịnh. Tinh thần triển khai Đề án thí điểm xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa của Hà Nội là thí điểm tập trung nhưng tạo chuyển động trong toàn hệ thống. Điều đó có nghĩa 124 xã, phường còn lại không đứng ngoài cuộc. Mỗi địa phương cần chủ động nghiên cứu, vận dụng tinh thần huy động nguồn lực toàn xã hội vào nhiệm vụ phát triển của mình. Thí điểm có địa chỉ, nhưng đổi mới tư duy phát triển phải trở thành yêu cầu chung. Mô hình có thể triển khai theo lộ trình, nhưng tinh thần chủ động khơi thông nguồn lực phải được lan tỏa đến từng cơ sở.

Yêu cầu đổi mới tư duy về nguồn lực càng có ý nghĩa khi Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên. Mục tiêu tăng trưởng cao và liên tục như vậy không thể chỉ dựa vào nỗ lực của một vài địa bàn hay một số dự án lớn. Thành phố cần sự chuyển động đồng bộ của toàn bộ hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của các thành phần kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Mỗi xã, phường phải trở thành một chủ thể phát triển, biết phát huy lợi thế, khơi thông nguồn lực và đóng góp vào không gian tăng trưởng chung của Thủ đô.

Có thể nói, xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa hay thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao đều đòi hỏi một cách tiếp cận mới về phát triển. Không thể có những kết quả vượt trội nếu vẫn tư duy theo lối cũ, chỉ trông chờ vào nguồn lực sẵn có và cách làm quen thuộc. Đây là lúc Hà Nội cần mỗi cấp ủy, chính quyền cơ sở biết nhìn ra nguồn lực trong xã hội, biết khơi thông tiềm năng trong từng địa bàn và biết biến sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp thành sức mạnh phát triển.

Nguồn lực không chỉ nằm trong ngân sách; nguồn lực còn nằm trong những tiềm năng chưa được đánh thức. Đổi mới tư duy chính là đánh thức những tiềm năng ấy, để mỗi xã, phường cùng góp sức kiến tạo một Hà Nội phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và đáng sống hơn.