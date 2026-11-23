Ở lần báo giá gần nhất, cả bốn vùng thu mua đều giảm 2.000 đồng/kg. Đắk Nông vẫn có giá cao nhất, nhưng chỉ hơn Lâm Đồng 800 đồng/kg. Khi hàng vụ mới về nhiều hơn, nhịp mua của đại lý sẽ là tín hiệu đáng theo dõi bên cạnh giá sàn.

Hình minh họa

Cà phê Tây Nguyên: Bình quân bốn vùng 71.700 đồng/kg

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 21.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:11 ngày 22.11.2026 chưa có bảng giá mới được xác minh. Bài được chuẩn bị tối 22.11 cho ngày 23.11. Cột thay đổi đối chiếu ngày 21.11 với 20.11, cùng đơn vị đồng/kg cà phê nhân xô.

Mức bình quân trên tính đều từ bốn vùng trong bảng, không gia quyền theo sản lượng. Giá thu mua thực tế còn phụ thuộc chất lượng hạt, độ ẩm và điểm giao hàng.

Robusta London và Arabica New York cùng giảm phiên cuối tuần

Bảng dưới đây là mức tham chiếu của phiên thứ Sáu 20.11.2026 theo ngày giao dịch tại sàn, so với phiên liền trước của từng hợp đồng. Tại thời điểm chốt tối Chủ nhật 22.11, chưa có phiên mới hơn được xác minh.

Robusta tháng 1 lùi dưới mốc 2.900 USD/tấn. Arabica cũng giảm ở cả hai kỳ hạn trong bảng. Mỗi mức thay đổi áp dụng cho đúng hợp đồng và đơn vị của sàn tương ứng.

Dự báo ngày 23.11: Theo dõi lượng hàng vụ mới về đại lý

Lượng cà phê vụ mới đưa ra thị trường đang tăng khi Tây Nguyên bước vào cao điểm thu hoạch. Nếu lượng hàng bán ra tăng nhanh hơn lượng đại lý mua vào và Robusta tiếp tục yếu khi mở phiên đầu tuần, giá nhân xô trong nước có thể còn chịu sức ép.

Nếu giá London hồi phục hoặc đại lý tăng mua để đáp ứng lịch giao hàng, áp lực có thể dịu bớt. Bảng giá ngày 21.11 là mốc để đối chiếu; chưa đủ căn cứ để ấn định mức tăng hay giảm cho ngày 23.11.