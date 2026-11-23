Theo bản trích lục Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) vừa công bố, HAGL dự kiến phát hành tối đa 4.000 trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được tổ chức tín dụng bảo lãnh thanh toán.

Lô trái phiếu này áp dụng cơ chế lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, đồng thời xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của HAGL. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành đạt 400 tỷ đồng và có kỳ hạn 48 tháng.

Cùng với phương án phát hành, HAGL cũng thông qua việc đề nghị Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cấp bảo lãnh thanh toán cho lô trái phiếu nêu trên. Phạm vi bảo lãnh bao gồm 400 tỷ đồng tiền gốc cùng các khoản lãi trái phiếu trong hạn và lãi chậm trả phát sinh trên tổng mệnh giá trái phiếu phát hành hoặc đang lưu hành.

Các nội dung chi tiết liên quan đến kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành, kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu, cũng như tiêu chí và số lượng nhà đầu tư tham gia đều được quy định tại Phương án phát hành.

Trong một diễn biến khác, HAGL cũng mới công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua việc góp vốn thành lập công ty con. Pháp nhân mới dự kiến mang tên Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Hạ tầng kỹ thuật HRA, có vốn điều lệ 60 tỷ đồng do HAGL góp 100% bằng tiền mặt. Doanh nghiệp đặt trụ sở chính tại thôn Nhơn Tân, xã Hra, tỉnh Gia Lai, với Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Quốc Tuấn.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của HAGL, được cử làm người đại diện theo ủy quyền và quản lý phần vốn góp tại công ty con mới thành lập này. Thời hạn ủy quyền bắt đầu từ ngày 17/11/2026 cho đến khi có quyết định chấm dứt ủy quyền của HĐQT.

Ngoài việc thành lập công ty con, HĐQT HAGL còn thông qua kết quả đã đạt được cùng kế hoạch triển khai nhằm hoàn tất lộ trình trồng 20.000 ha cà phê đến năm 2028. Tính đến ngày 17/11/2026, doanh nghiệp đã hoàn tất trồng mới 10.000 ha cà phê. Trên cơ sở tiến độ này, công ty lên kế hoạch tiếp tục trồng mới 5.000 ha cà phê trong năm 2027 với tổng vốn đầu tư dự kiến 3.050 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết về nguồn vốn, giống cây trồng, vật tư nông nghiệp và nguồn lao động phù hợp phục vụ việc triển khai trồng 5.000 ha cà phê trong năm tới.

Đồng thời, Ủy ban ESG được giao chủ trì định hướng và giám sát việc gắn lộ trình trồng 20.000 ha cà phê với các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị. Trọng tâm công việc là bảo đảm tuân thủ Quy định chống phá rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR), mở rộng diện tích đạt chứng nhận Rainforest Alliance và 4C, hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc, cũng như định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT.