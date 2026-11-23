Cụ thể, với công tác lập pháp, Quốc hội đã xem xét, thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến 5 dự án luật với phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến hoạt động của nền kinh tế và đời sống người dân. Nhiều dự án luật, bộ luật được xây dựng theo hướng xử lý những bất cập mang tính liên ngành để tăng tính đồng bộ của hệ thống pháp luật. Cách tiếp cận này cho thấy yêu cầu đổi mới tư duy lập pháp đã được thực hiện triệt để, đó là không xử lý từng vướng mắc riêng lẻ mà rà soát tổng thể, sửa đổi toàn diện, qua đó tạo hành lang pháp lý thống nhất, thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và quản lý xã hội.

Về kinh tế - xã hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, trong đó đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên; kiểm soát lạm phát khoảng 4,5% và xác định 45 chỉ tiêu chủ yếu, 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Các mục tiêu tăng trưởng này không chỉ xác lập chỉ tiêu cho năm kế hoạch tiếp theo mà còn đòi hỏi giải pháp cụ thể để huy động, phân bổ nguồn lực, nâng cao hiệu quả điều hành, gắn trách nhiệm của từng cấp, từng ngành với kết quả thực hiện.

Đặc biệt, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa XVI đã có 65 đại biểu tham gia chất vấn, 7 đại biểu tranh luận đã góp phần làm rõ nhiều vấn đề cử tri quan tâm. Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đã thể hiện tinh thần cầu thị, nắm chắc lĩnh vực quản lý, trả lời không né tránh, giải trình cụ thể về trách nhiệm, giải pháp, lộ trình khắc phục những hạn chế trong từng lĩnh vực.

Đánh giá tổng thể về Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, một đại biểu Quốc hội khẳng định, Quốc hội đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp đó là lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Điểm nổi bật nhất của kỳ họp lần này là khối lượng lập pháp lớn, thể hiện rõ nét vai trò của Quốc hội, đồng thời cho thấy sự đồng hành giữa Quốc hội và Chính phủ trong tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI khép lại với khối lượng lớn công việc được hoàn thành, nhiều quyết sách quan trọng được thông qua, tạo cơ sở pháp lý để giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Dù vậy, việc thông qua các luật, nghị quyết mới chỉ là bước đầu bởi hiệu quả của hoạt động lập pháp không chỉ được đo đếm bằng số lượng mà quan trọng hơn là việc chuyển hóa các quyết sách của Quốc hội thành kết quả cụ thể trong thực tiễn, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Đặc biệt, như khẳng định trong bài viết có tiêu đề “Kỳ họp của tinh thần trách nhiệm, đổi mới và kiến tạo phát triển” của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thì những công việc sau kỳ họp còn rất lớn. Thành công của kỳ họp chỉ thực sự có ý nghĩa khi các luật, nghị quyết và quyết sách của Quốc hội nhanh chóng được tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến cụ thể trong thực tiễn.

Và rằng, sự phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội và Chính phủ giúp mỗi cơ quan thực hiện hiệu quả hơn vai trò, trách nhiệm của mình. Tinh thần phối hợp ấy cần được duy trì thường xuyên, không chỉ trong thời gian diễn ra kỳ họp mà ngay từ khâu xây dựng chính sách, chuẩn bị hồ sơ, tổ chức thi hành pháp luật và xử lý những vấn đề phát sinh, không để những vướng mắc đã rõ nhưng chậm được giải quyết, ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh.