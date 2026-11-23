(Ảnh: minh họa. THX/TTXVN)

Theo dữ liệu từ Trung tâm Kế hoạch và Phân tích Dầu khí (PPAC) của Ấn Độ, hoá đơn nhập khẩu dầu khí ròng của nước này trong tháng 10/2026 đã bất ngờ tăng vọt 60% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 16 tỷ USD, do giá dầu thô toàn cầu tăng gần gấp đôi trong bối cảnh xung đột Tây Á và gián đoạn vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn.

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn số liệu của PPAC cho thấy tổng giá trị nhập khẩu dầu khí ròng của Ấn Độ trong tháng 10 năm ngoái chỉ đạt 10 tỷ USD nhưng đã tăng lên tới 16 tỷ USD trong tháng 10 năm nay, tương ứng mức tăng 60%.

Trong cùng thời kỳ, giá dầu Brent trung bình tăng từ 64,75 USD/thùng lên 124,77 USD/thùng. Giá dầu thô của Ấn Độ cũng tăng gần gấp đôi, từ 65,08 USD/thùng lên 119,91 USD/thùng.

Số liệu bóc tách cho thấy nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ trong tháng 10 tiêu tốn 19,5 tỷ USD, tăng mạnh so với 10,4 tỷ USD cách đó một năm, mặc dù khối lượng nhập khẩu chỉ tăng khiêm tốn 11% lên 23,3 triệu tấn. Nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) chiếm 1,3 tỷ USD, trong khi xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ thu về 6,3 tỷ USD.

Chi phí nhập khẩu dầu ngày càng tăng cho thấy mức độ dễ bị tổn thương của Ấn Độ trước những gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, do nước này phụ thuộc nhiều vào dầu thô và khí đốt tự nhiên nhập khẩu. Ấn Độ nhập khẩu gần 89% nhu cầu dầu thô, đặc biệt dễ bị ảnh hưởng trước những biến động giá cả và gián đoạn nguồn cung.

Tác động của gián đoạn nguồn cung năng lượng thể hiện đặc biệt rõ rệt trong lĩnh vực khí hóa lỏng (LPG), với nhập khẩu và tiêu thụ trong nước đều sụt giảm mạnh. Lượng tiêu thụ LPG giảm 12,3% trong tháng 10 và 15,1% tính từ thời điểm bắt đầu tài khóa hiện nay vào đầu tháng 4. Số người dùng LPG cũng giảm từ 334 triệu người xuống còn 326 triệu người trong cùng quãng thời gian trên.

Đối với các sản phẩm dầu mỏ, tổng giá trị nhập khẩu giảm 41,2% trong tháng 10 và 49,3% kể từ đầu tài khóa. Dù lượng tiêu thụ các sản phẩm này tăng nhẹ 2,7% lên 20,5 triệu tấn trong tháng 10 nhưng nếu tính từ đầu tài khóa, tổng lượng tiêu thụ giảm 3,2% xuống 134,2 triệu tấn.

Giá dầu thô toàn cầu tăng cao đã đẩy chi phí nhập khẩu năng lượng luỹ kế của Ấn Độ tăng lên. Trong 7 tháng kể từ đầu tài khóa, tổng chi phí nhập khẩu dầu khí của nước này đạt 97,7 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức 70,3 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu dầu thô tiêu tốn 111 tỷ USD, so với 72,3 tỷ USD cùng kỳ tài khóa trước, mặc dù khối lượng chỉ tăng 2,7%.

Trong khi đó, xu hướng tiêu thụ các loại nhiên liệu khác nhìn chung không biến động nhiều, với dầu diesel tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 8,5 triệu tấn trong tháng 10; doanh số bán xăng tăng 3,5%, nhựa đường tăng 16,5%, khí đốt tự nhiên giảm 7,27%.

Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ chế biến 24,1 triệu tấn dầu thô trong tháng 10, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương khoảng 5,7 triệu thùng/ngày. Trong số này có 22 triệu tấn là dầu thô nhập khẩu, còn lại là sản lượng trong nước./.