Quyết liệt thể chế hóa tư duy kiến tạo phát triển

- Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI vừa khép lại với khối lượng công tác lập pháp lớn, thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến đối với 5 dự án luật. Từ góc độ chuyên gia kinh tế, ông đánh giá thế nào về dấu ấn lập pháp của kỳ họp, nhất là trong yêu cầu hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn và tạo động lực tăng trưởng cho giai đoạn tới?

- Từ góc độ kinh tế, tôi cho rằng kỳ họp lần này thể hiện tư duy rất mạnh mẽ về chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, nhằm tạo ra những không gian tăng trưởng mới, khai phá nguồn lực, gắn hoàn thiện thể chế với khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng cho giai đoạn tiếp theo. Đây là tư duy nổi bật, xuyên suốt kỳ họp.

TS. Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam. Ảnh: Thu Hiền

Khối lượng văn bản quy phạm pháp luật và số lượng luật được ban hành rất lớn trong thời gian ngắn, thể hiện tinh thần quyết liệt trong việc chuyển hóa những tư tưởng đó vào cuộc sống.

Cụ thể, trước hết là tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, vốn và môi trường kinh doanh. Các quy định về đất đai, kinh doanh bất động sản, đầu tư, đấu thầu góp phần xử lý những chồng chéo, mâu thuẫn pháp luật thời gian qua. Các chính sách về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân cũng hỗ trợ dòng tiền, năng lực tài chính của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Đảng.

Việc sửa đổi các luật về ngân sách nhà nước, kế toán, kiểm toán độc lập góp phần hoàn thiện hạ tầng tài chính, tăng tính minh bạch, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng công cụ huy động vốn trên thị trường cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Thứ hai là kiến tạo không gian tăng trưởng mới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế số, dữ liệu. Các quy định về định danh, xác thực điện tử được xác lập rõ ràng hơn. Việc sửa đổi một số luật chuyên ngành về du lịch, điện ảnh, di sản văn hóa, quảng cáo, báo chí cũng góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo. Đây là những lĩnh vực có tiềm năng, có thể tạo thêm động lực cho mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tinh gọn bộ máy, tăng tính chủ động cho địa phương cũng được thể hiện qua những điều chỉnh pháp luật phù hợp với tổ chức bộ máy mới.

Đặc biệt, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có tác động rộng, bởi khu vực này chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp, với hơn một triệu doanh nghiệp và 8 - 9 triệu lao động. Khi sức cạnh tranh của khu vực này được nâng lên, cả nền kinh tế cũng được hưởng lợi từ hệ sinh thái doanh nghiệp phát triển hơn.

Phân bổ vốn theo hiệu quả, chấm dứt tư duy chia đều

- Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa khuyến khích mở rộng các phương thức tiếp cận vốn, không chỉ dựa vào tài sản thế chấp. Theo ông, cần có sự thay đổi như thế nào từ phía tổ chức tín dụng và doanh nghiệp để việc cho vay dựa nhiều hơn vào uy tín tín dụng, năng lực kinh doanh và dòng tiền?

- Theo tinh thần của Luật, các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được khuyến khích sử dụng nhiều hơn những phương thức cho vay không chỉ dựa trên tài sản thế chấp mà còn căn cứ vào uy tín tín dụng, các tài sản khác và dòng tiền của doanh nghiệp. Đây là hướng đi phù hợp với thông lệ quốc tế, xu thế phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như thị trường tín dụng Việt Nam.

Để thực hiện được điều này cần sự thay đổi từ cả hai phía. Về phía tổ chức tín dụng, cần tích cực phát triển các sản phẩm, dịch vụ cho vay dựa nhiều hơn vào uy tín tín dụng, kết quả chấm điểm tín dụng, dòng tiền và những tài sản vô hình khác của doanh nghiệp, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào tài sản thế chấp. Về phía doanh nghiệp, cần minh bạch hóa hoạt động, nâng cao năng lực quản trị và hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán. Đây là những điều kiện quan trọng để nâng cao uy tín tín dụng và khả năng tiếp cận vốn.

- Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư lớn, nguồn lực có hạn và mục tiêu tăng trưởng đặt ra ở mức cao, theo ông, cần thay đổi như thế nào trong phân bổ, sử dụng vốn để khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, nâng cao hiệu quả và khả năng lan tỏa của các dự án?

- Một yêu cầu rất quan trọng trong quản lý kinh tế là đổi mới cách huy động và phân bổ nguồn lực. Chúng ta cần sử dụng nhiều hơn các cơ chế thị trường để phân bổ vốn, bảo đảm nguồn lực được đầu tư vào những chủ thể sử dụng vốn hiệu quả hơn, qua đó mang lại lợi ích lớn hơn cho nền kinh tế. Bên cạnh nâng quy mô vốn đầu tư, cần đặc biệt chú trọng chất lượng sử dụng vốn, trong đó có các chỉ số như ICOR, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn đầu tư để tạo ra tăng trưởng GDP.

Cần xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá để tái cấu trúc việc phân bổ vốn của cả khu vực công và tư nhân, hướng dòng vốn vào những địa phương, ngành nghề có hiệu quả kinh tế cao, khả năng sử dụng vốn tốt. Phải chấm dứt tư duy chia đều vốn đầu tư theo địa giới hành chính hoặc khu vực; bên cạnh các điều kiện phát triển kinh tế, cần bổ sung tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn.

Một yêu cầu nữa là áp dụng kỷ luật thẩm định chặt chẽ ngay từ đầu. Công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng phải được thực hiện tốt để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và vốn đầu tư tư nhân. Đồng thời, cần sử dụng vốn đầu tư công làm vốn mồi, tạo đòn bẩy thu hút vốn tư nhân. Những ngành nghề, địa phương có khả năng tạo hiệu ứng cao trong thu hút thêm vốn đầu tư tư nhân cần được chú trọng. Qua đó, vốn đầu tư công có thể dẫn dắt thêm các nguồn lực xã hội.

Cùng với đó, cần khơi thông các nguồn vốn trung và dài hạn, không chỉ dựa vào tín dụng ngân hàng mà phải phát triển thị trường vốn và các kênh huy động vốn khác. Tính minh bạch, giám sát trong quá trình sử dụng vốn cũng cần được tăng cường.

Nâng cao chất lượng thực thi, tăng cường giám sát

- Trong phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu biến các chính sách thành những thành quả phát triển cụ thể. Theo ông, cần những điều kiện gì để các chính sách thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến thực chất cho doanh nghiệp và nền kinh tế?

- Để chính sách được thực thi hiệu quả, trước hết phải bảo đảm chất lượng thể chế và các quy định pháp luật. Pháp luật phải dễ hiểu, nhất quán, phù hợp với thực tiễn và sử dụng nhiều hơn các công cụ của thị trường.

Thứ hai là chất lượng hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật ở cả Trung ương và địa phương. Trách nhiệm giải trình và vai trò của các cơ quan này cần được nâng cao.

Bên cạnh đó, phải phát huy vai trò của các cơ quan giám sát. Quốc hội cần tăng cường giám sát đối với các công trình, dự án và những vấn đề lớn; HĐND ở địa phương cũng cần phát huy vai trò này. Đồng thời, cần phát huy sự giám sát của người dân, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan báo chí.

Đặc biệt, không có gì tốt hơn việc nâng cao tính minh bạch trong quá trình thực thi, từ minh bạch thông tin đến minh bạch quá trình triển khai. Đây là yếu tố rất quan trọng để bảo đảm hiệu quả thực thi chính sách.

- Xin cảm ơn ông!