Đình Bắc số 7 trở lại rồi

Phút 58 tại Thiên Trường, Khuất Văn Khang chọc khe, Nguyễn Đình Bắc thoát xuống cánh trái, ngoặt qua hậu vệ Đài Loan (Trung Quốc), cứa lòng chắc chân. Thủ môn chạm tay mà không cứu nổi.

Số áo có làm cú sút hiểm hơn? Tất nhiên không. Nhưng tại sao nhìn Đình Bắc đeo số 7, người hâm mộ lại thấy “đã” hơn số 9?

Khi số áo trở thành "khóa cảng"

Ở U23 Đông Nam Á 2025, “số 7” thường là người phá thế bế tắc. Anh đánh đầu định đoạt trận gặp Campuchia, đá bồi gỡ hòa trước Philippines tại bán kết, rồi cùng đồng đội vô địch và giành giải Cầu thủ hay nhất. Trong hàng công chưa thật nhuyễn, Đình Bắc xông lên, dám rê dắt, dám nhận bóng khi mọi đường tiến quân đều khó.

Đến chung kết SEA Games 33, U22 Việt Nam bị chủ nhà Thái Lan dẫn 0-2. Giữa những cái đầu cúi xuống, Bắc kiếm phạt đền và tự mình rút ngắn tỷ số phút 49. Chưa phải bàn quyết định, nhưng nó giống tiếng gọi anh em đứng dậy... U22 Việt Nam sau đó thắng ngược kinh điển trong hiệp phụ. Người hùng không nhất thiết phải ghi bàn cuối, mà đôi khi là người khiến tập thể tin trận đấu vẫn còn.

Đình Bắc bộc lộ rõ tài năng và tố chất thủ lĩnh ở cấp độ trẻ. Ảnh: Duy Hiệu.

U23 Châu Á 2026 nâng ký ức ấy lên một tầng khác. 4 bàn, 2 kiến tạo và danh hiệu Vua phá lưới. Trước Jordan, Saudi Arabia, UAE rồi Hàn Quốc, Đình Bắc có đủ kiểu kết liễu: tăng tốc, dứt điểm, đánh đầu ngược, đá phạt. Đối thủ sừng sỏ không khiến anh chùn bước.

Người hâm mộ khát khao thấy phiên bản ấy ở đội tuyển quốc gia: táo bạo mà hiệu quả, ngẫu hứng mà biết xoay cục diện. Dù anh đã lên tuyển từ 2023, ghi bàn trước Nhật Bản tại Asian Cup, cảm giác về DB7 vẫn gắn chặt với những sân khấu trẻ.

Tiếc là số 7 trên tuyển lâu nay thuộc về đàn anh Xuân Mạnh. Bắc mặc số 9. Đừng hiểu nhầm rằng số 9 làm anh kém đi: Chính khi mặc số ấy cho Công an Hà Nội ở Siêu cúp 2025, Đình Bắc khiến cựu HLV Henrique Calisto nhớ tới Lê Công Vinh, một lời khen đầy trọng lượng.

Nhưng, ký ức vẫn có lý lẽ riêng. Số 7 ấy vốn chứa những trận cầu khiến người xem nín thở rồi vỡ òa; và khi nó xuất hiện trên lưng Bắc ở đội tuyển, mọi điều như thể được nối lại.

Tuổi 22, anh không chỉ là tài năng hứa hẹn nữa. Giữa những đàn anh giàu kinh nghiệm và những tuyển thủ nhập tịch, Đình Bắc đã có chỗ đứng như gương mặt đại diện mới: trẻ trung, tài năng và giàu khát vọng. Từ Quả bóng bạc 2025, Bắc thậm chí được xem là ứng viên hàng đầu cho Quả bóng vàng Việt Nam cuối năm nay. Cú cứa lòng trước Đài Loan (Trung Quốc) vì thế đáng được xem là lời mở đầu cho chu kỳ mới, cho đường chạy đà dài đến Asian Cup.

Đình Bắc ghi dấu ấn với bàn thắng đẹp. Ảnh: Minh Chiến.

Cảm hứng Ronaldo và thương hiệu DB7

Sau trận thắng Đài Loan, Đình Bắc chia sẻ: “Em thích áo số 7 vì là fan của Ronaldo”. Cựu sao Real Madrid đã biến ba ký tự CR7 thành thương hiệu toàn cầu. Nhưng trước những chiến dịch quảng cáo, chiếc áo ấy là giấc mơ của biết bao đứa trẻ từng tập sút bóng, nhảy lên và hét “Siuuu” theo thần tượng. Đình Bắc cũng mang một phần giấc mơ ấy lên tuyển.

Hãy nhớ pha đánh đầu ngược trước U23 UAE. Sau khi bàn ở tư thế rất khó, anh lại ăn mừng theo Ronaldo, như thể điều vừa xảy ra không chỉ thuộc về một trận đấu mà còn chạm đến ký ức của chính mình.

Các HLV đòi hỏi kỷ luật, cự ly và những quyết định hợp lý. Nhưng với cầu thủ giàu chất nghệ, cảm giác được là mình đôi khi giúp họ dám thử điều người khác ngại làm.

Một chiếc áo không chuyền bóng. Một con số không dứt điểm. Bàn thắng tối 11/11 cũng chẳng phải được "siêu sale": Nó vẫn phải đến từ đường chuyền của Khang, cú ngoặt người và kỹ thuật cứa lòng được mài giũa. Nói số 7 làm nên bàn thắng là quá lời; nhưng phủ nhận niềm vui mà nó mang lại cũng khô khan chẳng kém.

Đình Bắc được truyền cảm hứng từ thần tượng Ronaldo. Ảnh: Reuters.

Williams Minh Hoàng từng kể Harry Kane khuyên anh về V.League; và anh vừa xuất hiện ở U23 Việt Nam trong chiếc áo số 10, số áo gắn liền với Kane ngày còn ở Tottenham. Đàn anh quen biết truyền cảm hứng cho cả thế giới với hành trình vượt ngưỡng chạm Quả bóng Vàng, đàn em cũng được tiếp thêm sức mạnh ở địa hạt riêng.

Trở lại trường hợp Đình Bắc: Với VFF và đội tuyển, hình ảnh một số 7 ghi bàn rồi “Siuuu” cũng dễ trở thành dấu ấn truyền thông. Thời đại này, ngôi sao còn được nhận diện qua số áo, động tác ăn mừng và câu chuyện cá nhân. DB7 có thể là một thương hiệu tiềm năng, nhưng thương hiệu chỉ bền khi được nuôi bằng bóng đá thật.

Đài Loan chưa phải phép thử khắc nghiệt. Trước mắt có Kyrgyzstan (từng thắng Qatar, Triều Tiên và chính chúng ta năm 2024) và những thử thách cấp CLB, đặc biệt những trận ở đẳng cấp AFC Champions League Elite.

Đình Bắc cần ghi bàn đều hơn, biết chọn lúc rê dắt, lúc chuyền, lúc kiềm lại sự nóng nảy. Đó mới là bước trưởng thành đáng kể.

Số áo trở lại, màn “siuuu” trở lại. Nhưng điều CĐV trông chờ không chỉ là Đình Bắc mặc đúng con số yêu thích, mà là giữ được trái tim táo bạo của tuổi trẻ trong một phiên bản đủ chín chắn để gánh lấy tương lai.

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