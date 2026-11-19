Manchester United đang trải qua cuộc thay đổi nhân sự đáng kể sau khi Michael Carrick mất ghế HLV trưởng và Mauricio Pochettino được bổ nhiệm thay thế. Tuy nhiên, điều khiến một số cầu thủ Quỷ đỏ bất ngờ không phải là sự ra đi của Carrick, mà là quyết định chia tay một thành viên được yêu mến trong ban huấn luyện.

Theo tờ Daily Express, trợ lý Travis Binnion là một trong những nhân sự phải rời Old Trafford khi MU tiến hành kiện toàn đội ngũ huấn luyện để chuẩn bị cho triều đại của Pochettino.

Việc Binnion không còn được giữ lại được cho là khiến nhiều thành viên trong phòng thay đồ MU ngạc nhiên.

Các ngôi sao của Manchester United đã bị bất ngờ.(Hình ảnh: Getty)

Travis Binnion ra đi, nhiều cầu thủ MU bất ngờ

Travis Binnion gia nhập Manchester United từ năm 2019 và từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng trong hệ thống đào tạo trẻ của đội bóng.

Nhà cầm quân 40 tuổi được đánh giá cao nhờ khả năng phát triển cầu thủ trẻ và duy trì mối liên kết giữa học viện với đội một.

Đáng chú ý, những cầu thủ như Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko và Joshua Zirkzee được cho là có mối quan hệ làm việc tích cực với Binnion.

Theo Daily Mail, một số cầu thủ đội một và người đại diện đã bày tỏ sự bất ngờ khi biết vị trợ lý này phải rời Manchester United.

Binnion không chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong các buổi tập mà còn thường xuyên theo dõi trận đấu từ khu vực khán đài báo chí, phối hợp với bộ phận phân tích chiến thuật của MU.

Trong thời gian làm việc tại Old Trafford, ông cũng duy trì liên lạc với những người đại diện cầu thủ trẻ nhằm theo dõi và hỗ trợ quá trình phát triển của họ.

Trước khi được đưa lên làm việc cùng đội một, Binnion từng phụ trách công tác phát triển cầu thủ ở các nhóm tuổi U14 đến U16, sau đó dẫn dắt đội U18 và đảm nhiệm công việc ở đội U21.

Ông cũng giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối học viện với ban huấn luyện đội một, đồng thời tham gia vào quá trình chuyển giao nhân sự khi Darren Fletcher đảm nhận vai trò HLV tạm quyền.

Sau đó, Binnion tiếp tục được giữ lại trong ban huấn luyện của Michael Carrick.

Travis Binnion rất được yêu mến tại Manchester United (Hình ảnh: Getty).

Everton có thể trở thành bến đỗ tiếp theo

Dù phải chia tay Manchester United, Travis Binnion được dự báo sẽ không mất nhiều thời gian để tìm kiếm công việc mới.

Theo truyền thông Anh, kinh nghiệm đào tạo trẻ cùng mối quan hệ rộng trong hệ thống học viện bóng đá Anh khiến ông trở thành nhân sự đáng chú ý đối với các đội bóng khác tại Premier League.

Everton được nhắc đến như một điểm đến tiềm năng của vị trợ lý 40 tuổi.

Tại đội bóng vùng Merseyside, Nick Cox, cựu lãnh đạo học viện Manchester United, hiện giữ chức giám đốc kỹ thuật.

Đáng chú ý, Cox từng làm việc cùng Binnion và đã đưa về Everton những nhân sự có kinh nghiệm tại học viện MU, trong đó có Dave Hughes và Tom Curtis.

Mối liên hệ này được xem là yếu tố có thể mở ra cơ hội để Binnion tiếp tục sự nghiệp tại Everton.

Tuy nhiên, đây mới là khả năng được truyền thông Anh đề cập, chưa phải một thỏa thuận chính thức.

Pochettino cải tổ ban huấn luyện Manchester United

Sự ra đi của Travis Binnion nằm trong kế hoạch thay đổi đội ngũ huấn luyện sau khi Manchester United bổ nhiệm Mauricio Pochettino.

Theo thông báo chính thức từ đội chủ sân Old Trafford, những thành viên chia tay MU cùng Michael Carrick gồm Travis Binnion, Steve Holland, Jonathan Woodgate, Jonny Evans và HLV thủ môn Craig Mawson.

Trong khi đó, Pochettino mang đến Manchester United nhóm cộng sự từng sát cánh với ông tại nhiều đội bóng trước đây.

Các nhân sự gia nhập ban huấn luyện mới gồm Jesus Perez, Miguel D'Agostino, Toni Jimenez, Alec Scott và Sebastiano Pochettino.

Nhà cầm quân người Argentina chính thức bắt đầu công việc tại Carrington ngày 18/11, sau khi hoàn thành nhiệm vụ với đội tuyển Mỹ.

Việc thay đổi nhân sự được xem là bước đi nhằm xây dựng một đội ngũ huấn luyện phù hợp với phương pháp và triết lý bóng đá của Pochettino.

Dẫu vậy, sự ra đi của Travis Binnion cho thấy quá trình chuyển giao tại Old Trafford không chỉ tác động đến cấu trúc ban huấn luyện mà còn ảnh hưởng đến những mối quan hệ đã được xây dựng giữa cầu thủ và các thành viên đội ngũ chuyên môn.

Trong bối cảnh Manchester United cần sớm cải thiện thành tích, Pochettino sẽ phải nhanh chóng ổn định lực lượng, tạo dựng sự gắn kết và chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo tại Premier League.