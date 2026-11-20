U17 Việt Nam duy trì tinh thần thoải mái, đoàn kết trong buổi tập cuối cùng trước trận ra quân tại FIFA U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Sau hành trình tập huấn và thi đấu giao hữu kéo dài gần hai tháng, U17 Việt Nam đã hoàn tất những công việc chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào tranh tài tại FIFA U17 World Cup 2026. Buổi tập chiều 19.11 diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, với những hoạt động được ban huấn luyện thiết kế nhằm giúp các cầu thủ giải tỏa áp lực và duy trì trạng thái tinh thần tốt nhất.

Thay vì tiếp tục triển khai những bài tập chiến thuật có cường độ cao, HLV Cristiano Roland chủ động giảm khối lượng vận động, dành phần lớn thời gian quan sát và để các trợ lý trực tiếp điều hành buổi tập. Đây là sự điều chỉnh phù hợp khi toàn đội đã hoàn thành các nội dung chuyên môn quan trọng và chỉ còn một ngày trước trận ra quân.

Dưới sự hướng dẫn của trợ lý Brandi Regato Neto, các cầu thủ bắt đầu bằng những trò chơi vận động mang tính giải trí, tạo nên nhiều tiếng cười trên sân tập. Những hoạt động này không chỉ giúp các tuyển thủ trẻ thư giãn mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên.

Sau phần khởi động, đội tuyển được chia thành các nhóm thi đấu đối kháng trên nửa sân. Các cầu thủ duy trì sự linh hoạt trong di chuyển, cảm giác bóng và khả năng phối hợp, song không phải chịu áp lực về kết quả hay yêu cầu chiến thuật phức tạp.

Không khí buổi tập càng trở nên đặc biệt khi cựu tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Bồ Đào Nha Nuno Gomes bất ngờ xuất hiện. Cựu danh thủ đã dành thời gian thăm hỏi, giao lưu và chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên U17 Việt Nam.

Sự hiện diện của Nuno Gomes mang đến niềm vui và những trải nghiệm đáng nhớ cho các cầu thủ trẻ trước thời điểm lần đầu tiên được góp mặt tại sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi U17.

Kết thúc buổi tập, Trưởng đoàn U17 Việt Nam Đoàn Anh Tuấn đã gặp gỡ, động viên và gửi lời nhắn nhủ tới toàn đội. Ông ghi nhận những nỗ lực của các cầu thủ, ban huấn luyện và các thành viên trong suốt hành trình chuẩn bị bắt đầu từ ngày 20.9.

Theo Trưởng đoàn Đoàn Anh Tuấn, gần hai tháng vừa qua là quãng thời gian đòi hỏi sự tập trung, tinh thần trách nhiệm và không ít hy sinh của mỗi thành viên. Từ các chuyến tập huấn, những trận giao hữu đến quá trình hoàn thiện chuyên môn, toàn đội đã cùng nhau vượt qua khó khăn để hướng tới mục tiêu chung.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh tinh thần đoàn kết chính là nền tảng tạo nên những thành công của U17 Việt Nam trong thời gian qua. Từ chức vô địch U17 Đông Nam Á đến hành trình giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup 2026 tại VCK U17 châu Á, những kết quả đạt được đều gắn liền với sự đồng lòng của cả tập thể.

Đây cũng là yếu tố được HLV Cristiano Roland đặc biệt coi trọng trong quá trình xây dựng đội tuyển. Nhà cầm quân người Brazil luôn yêu cầu các học trò đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu, tuân thủ kỷ luật chiến thuật và hỗ trợ nhau trong mọi hoàn cảnh.

Trước những thử thách lớn tại World Cup, Trưởng đoàn Đoàn Anh Tuấn mong muốn các cầu thủ tiếp tục phát huy tinh thần ấy, giữ vững sự tự tin, đoàn kết và thực hiện tốt những yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Bỉ vào ngày 20.11 trong trận mở màn bảng G. Đây là đối thủ được đánh giá cao, sở hữu nền tảng đào tạo trẻ phát triển và nhiều cầu thủ có chất lượng chuyên môn tốt.

Dù phải đối mặt với thử thách không nhỏ, thầy trò HLV Cristiano Roland bước vào trận đấu với tâm thế quyết tâm, đồng thời xác định đây là cơ hội quý giá để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và thể hiện năng lực trước những đối thủ hàng đầu thế giới.

Sau gần hai tháng chuẩn bị, U17 Việt Nam đã sẵn sàng cho thời khắc lịch sử. Hơn cả mục tiêu kết quả, lần đầu tiên góp mặt tại FIFA U17 World Cup là cơ hội để các cầu thủ trẻ khẳng định bản lĩnh, tinh thần thi đấu và khát vọng vươn lên của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.