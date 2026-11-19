Manchester City khốn đốn vì những phán quyết có tội. Ảnh: Reuters.

Theo Financial Times, City Football Group (CFG), tập đoàn của Sheikh Mansour sở hữu Manchester City từ năm 2008, không thể nhận khoản vay 2 tỷ USD từ Apollo Global Management.

Quỹ đầu tư tư nhân Mỹ rút khỏi đàm phán ở giai đoạn cuối sau khi đội bóng bị kết tội vi phạm quy tắc tài chính Premier League. Tháng 9 vừa qua, "The Citizens" bị kết luận có tội đối với 114 cáo buộc vi phạm quy định tài chính giai đoạn 2009-2018.

Đội chủ sân Etihad sau đó lập tức kháng cáo và dự kiến điều trần vào tháng 12. Theo talkSPORT, hiện chưa có phiên xét xử án phạt song song. Quy trình chỉ bắt đầu nếu kháng cáo thất bại. Đội bóng từng 8 lần vô địch nước Anh đang đối mặt các lời kêu gọi xuống hạng, tước danh hiệu và trừ điểm nặng.

Việc đàm phán với Apollo đổ bể làm gia tăng sự bất định quanh tương lai của câu lạc bộ trước phiên kháng cáo. Đầu tháng này, ông Mansour đã rót 100 triệu bảng vào CFG.

Theo báo cáo, khoản vay 2 tỷ USD vốn nhằm bổ sung thanh khoản và tái cấp vốn cho các hạn mức tín dụng hiện hữu của tập đoàn. Cả Manchester City lẫn Apollo Global Management đều từ chối bình luận với Financial Times.

Apollo Global Management hiện quản lý hơn 1.000 tỷ USD tài sản và đang đẩy mạnh đầu tư vào nhiều môn thể thao. Trong bóng đá, quỹ này giữ cổ phần đa số tại Atletico Madrid và từng cho Nottingham Forest vay 80 triệu USD hồi tháng 12/2024.

Đầu năm nay, Apollo cũng gia hạn khoản tài trợ 2,6 tỷ USD cho New York Yankees tại giải MLB. Dù vậy, khả năng hợp tác giữa quỹ này và Manchester City đã khép lại trước phiên điều trần kháng cáo.

Nottingham Forest 3-1 Manchester City Rạng sáng 8/11, chủ nhà Nottingham Forest đánh bại đội khách Manchester City với tỷ số 3-1 tại vòng 10 Premier League 2026/27.