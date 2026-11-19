Đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam nỗ lực thi đấu trước Lebanon trong trận ra quân Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026 tại Thái Lan. Ảnh: VFF

Bước vào giải đấu cấp châu lục, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam đặt mục tiêu tích lũy kinh nghiệm, đồng thời nỗ lực cạnh tranh cơ hội vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, ngay trận ra quân, các học trò HLV Mai Văn Đức đã phải đối mặt với thử thách không nhỏ mang tên Lebanon.

Đội bóng Tây Á nhập cuộc chủ động, tận dụng tốt khả năng phối hợp và dứt điểm để nhanh chóng chiếm ưu thế. Chỉ trong bốn phút đầu tiên, Al Saleh đã hai lần đưa bóng vào lưới Việt Nam, giúp Lebanon sớm tạo cách biệt 2-0.

Đến phút thứ 7, Hammed tiếp tục khiến hàng phòng ngự Việt Nam gặp khó khăn với pha ngả người móc bóng đẹp mắt, nâng tỷ số lên 3-0.

Bị dẫn trước ba bàn, đội tuyển Việt Nam nỗ lực tổ chức lại đội hình, tăng cường các tình huống tấn công nhằm tìm kiếm cơ hội rút ngắn cách biệt. Phút thứ 9, Minh Tuấn ghi bàn thắng đầu tiên cho đội nhà, đưa tỷ số về 1-3.

Tuy nhiên, Lebanon nhanh chóng tái lập thế trận áp đảo. Trong hai phút cuối hiệp một, El Khatib và Fattal lần lượt lập công ở các phút 11 và 12, giúp đội bóng Tây Á khép lại hiệp đấu đầu tiên với lợi thế 5-1.

Bước sang hiệp hai, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam cho thấy những chuyển biến tích cực trong cách tổ chức lối chơi. Các cầu thủ chủ động hơn trong tranh chấp, đồng thời cải thiện khả năng phối hợp để tạo sức ép lên khung thành đối phương.

Nỗ lực của đội tuyển Việt Nam được đền đáp khi An Na Lực ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-5. Đến phút 18, Mai Văn Mãnh thực hiện thành công quả phạt đền, tiếp tục thu hẹp khoảng cách còn hai bàn.

Hai pha lập công liên tiếp giúp các học trò HLV Mai Văn Đức lấy lại sự tự tin, đồng thời khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn.

Dù vậy, Lebanon vẫn cho thấy khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả. Phút 22, thủ môn Hallal bất ngờ tung cú sút xa ghi bàn, nâng tỷ số lên 6-3, qua đó giúp đội bóng Tây Á duy trì lợi thế trước khi bước vào hiệp đấu cuối cùng.

Không chấp nhận thất bại dễ dàng, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Phút 31, Ngọc Bảo lập công, rút ngắn tỷ số xuống 4-6 và thắp lại hy vọng cho đội nhà.

Tuy nhiên, khi trận đấu chỉ còn ít phút, Al Saleh một lần nữa tỏa sáng. Phút 35, cầu thủ này thực hiện pha móc bóng ghi bàn, hoàn tất cú hat-trick và ấn định chiến thắng 7-4 cho Lebanon.

Dù không giành được điểm số trong trận mở màn, màn trình diễn của đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam ở hai hiệp cuối vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực, đặc biệt là tinh thần thi đấu và khả năng tổ chức tấn công khi bị dẫn trước.

Thất bại cũng đặt ra yêu cầu đối với ban huấn luyện trong việc cải thiện khả năng phòng ngự, hạn chế những bàn thua sớm và duy trì sự tập trung trong các thời điểm quan trọng.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đương kim vô địch Iran vào ngày 21.11, trước khi đối đầu Afghanistan ở lượt trận cuối vòng bảng ngày 23.11. Cả hai trận đấu đều diễn ra lúc 17h theo giờ Việt Nam.

Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026 được tổ chức từ ngày 18 đến 28.11 tại Phang Nga (Thái Lan), với sự góp mặt của 12 đội tuyển chia thành ba bảng. Theo thể thức, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Trong bối cảnh bảng B có sự hiện diện của những đối thủ mạnh, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam cần nhanh chóng rút kinh nghiệm từ trận ra quân để hướng tới những màn trình diễn tốt hơn, đồng thời tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh suất đi tiếp tại giải đấu năm nay.