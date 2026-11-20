Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) lần thứ hai liên tiếp được AFC vinh danh là Liên đoàn Bóng đá khu vực của năm, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong phát triển bóng đá Đông Nam Á. Ảnh: VFF

Lễ trao giải thường niên của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) được tổ chức tại Nhà hát Aksra Theatre King Power ở Bangkok, quy tụ nhiều đại diện liên đoàn, nhà quản lý, HLV và cầu thủ tiêu biểu của bóng đá châu lục. Ở lần tổ chức thứ 30, sự kiện tiếp tục ghi nhận những đóng góp nổi bật của các tổ chức và cá nhân đối với sự phát triển của bóng đá châu Á.

Một trong những điểm nhấn của lễ trao giải năm nay là việc AFF bảo vệ thành công danh hiệu Liên đoàn Bóng đá khu vực của năm (AFC Regional Association of the Year). Thành tích này phản ánh những nỗ lực duy trì hoạt động ổn định, nâng cao chất lượng quản trị và mở rộng hệ thống thi đấu của bóng đá Đông Nam Á.

Theo đánh giá của AFC, AFF đã thể hiện hiệu quả hoạt động trên nhiều phương diện, từ xây dựng cơ cấu tổ chức, thực hiện các nguyên tắc quản trị đến phát triển hệ thống giải đấu dành cho nhiều đối tượng.

Trong giai đoạn xét giải, AFF tổ chức tổng cộng 10 giải đấu, nổi bật là Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (ASEAN Championship), Giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2025/26 (ASEAN Club Championship), cùng các sân chơi dành cho bóng đá trẻ, bóng đá nữ, futsal và bóng đá bãi biển.

Đáng chú ý, việc lần đầu tổ chức Giải vô địch futsal nữ Đông Nam Á cho thấy những nỗ lực mở rộng cơ hội thi đấu, thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ trong khu vực. Bên cạnh đó, AFF tiếp tục được AFC đánh giá tích cực về việc tuân thủ điều lệ, các quy định và nguyên tắc quản trị.

Với hai lần liên tiếp được vinh danh, AFF trở thành liên đoàn khu vực thứ hai trong lịch sử giải thưởng đạt thành tích này, sau Liên đoàn Bóng đá Trung Á (CAFA), đơn vị từng được trao danh hiệu vào các năm 2022 và 2023.

Không chỉ AFF, bóng đá Đông Nam Á còn ghi dấu ấn tại nhiều hạng mục khác của AFC Awards Bangkok 2026.

Ở hạng mục Liên đoàn Bóng đá thành viên của năm, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan tiếp tục nhận giải Kim cương (Diamond) năm thứ ba liên tiếp. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản giành giải Bạch kim (Platinum), nâng tổng số lần được vinh danh lên 11.

Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ lần đầu nhận giải Vàng (Gold), còn Liên đoàn Bóng đá Bangladesh lần đầu được trao giải Ruby.

Đối với Giải thưởng ghi nhận đóng góp cho bóng đá phong trào của Chủ tịch AFC, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản giành giải Vàng, Bangladesh nhận giải Bạc và Myanmar được trao giải Đồng. Liên đoàn Bóng đá Australia cũng được AFC tri ân vì những đóng góp trong công tác đăng cai Giải vô địch bóng đá nữ châu Á.

Ở các danh hiệu cá nhân, ông Lim Kia Tong được truy tặng giải AFC Diamond of Asia nhằm ghi nhận những đóng góp đối với bóng đá châu lục.

Danh hiệu HLV bóng đá nam xuất sắc nhất năm thuộc về Go Kuroda, người dẫn dắt CLB FC Machida Zelvia của Nhật Bản. Trong khi đó, Marziyeh Jafari, gắn bó với Bam Khatoon FC và đội tuyển Iran, được vinh danh là HLV bóng đá nữ xuất sắc nhất năm.

Ở hạng mục cầu thủ, thủ môn Alireza Beiranvand của Tractor FC và đội tuyển Iran nhận danh hiệu Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm. Giải thưởng dành cho cầu thủ nữ thuộc về Kim Kyong Yong, đang thi đấu cho Naegohyang Women’s FC và đội tuyển CHDCND Triều Tiên.

Đại diện bóng đá Thái Lan Muhammad Osamanmusa, hiện khoác áo Jimbee Cartagena, được trao danh hiệu Cầu thủ futsal xuất sắc nhất năm, tiếp tục mang về một giải thưởng cá nhân đáng chú ý cho bóng đá Đông Nam Á.

AFC cũng công bố các cầu thủ xuất sắc đang thi đấu ở nước ngoài, gồm Caitlin Foord của Arsenal Women FC ở hạng mục nữ và Lee Kang-in ở hạng mục nam.

Hai giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm thuộc về Yu Jong Hyang của CHDCND Triều Tiên và Ryunosuke Sato của Nhật Bản. Những danh hiệu này cùng các giải dành cho cầu thủ châu Á thi đấu ở nước ngoài sẽ được trao vào thời điểm phù hợp.

Việc AFF tiếp tục được AFC đánh giá cao cho thấy sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á không chỉ được thể hiện qua thành tích thi đấu, mà còn ở năng lực tổ chức, quản trị và xây dựng hệ thống giải đấu. Đây là nền tảng quan trọng để bóng đá khu vực tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, mở rộng cơ hội phát triển và từng bước thu hẹp khoảng cách với những nền bóng đá hàng đầu châu Á.