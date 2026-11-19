Lãi suất niêm yết cao nhất 8%/năm

Sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước ngày 18/10 về việc giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm lãi suất tiền gửi niêm yết kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động. Tuy nhiên, mức điều chỉnh có sự khác biệt giữa các ngân hàng, kỳ hạn và sản phẩm tiền gửi.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết trên ứng dụng ACB One của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), lãi suất ngân hàng niêm yết cho tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%/năm, kỳ hạn 1-3 tháng là 4,7%/năm, kỳ hạn 6 tháng lên đến 7,9%/năm và kỳ hạn 9 tháng, 12 tháng là 8%/năm.

ACB không phải là ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất cho các kỳ hạn dưới 6 tháng, nhưng với kỳ hạn tiền gửi từ 6 tháng, lãi suất ngân hàng niêm yết đang cao nhất trong số các ngân hàng hiện nay.

Cụ thể, với 100 triệu đồng, khách hàng gửi kỳ hạn 1 tháng, tiền lãi nhận về sẽ là 391.667 đồng. Nếu gửi kỳ hạn 3 tháng, tiền lãi sau 3 tháng sẽ là 1.175.000 đồng.

Ở kỳ hạn 6 tháng, lãi suất được đề cập tăng lên 7,9%/năm. Khách hàng gửi 100 triệu đồng sẽ nhận về 3.950.000 đồng tiền lãi. Tổng tiền lãi và gốc sau khi tất toán là 103.950.000 đồng.

Trong khi đó, nếu gửi kỳ hạn 9 tháng, với lãi suất tiền gửi niêm yết lên đến 8%/năm như hiện nay, người gửi sẽ nhận về số tiền lãi lên đến 6 triệu đồng. Tổng tiền lãi và gốc sau khi tất toán kỳ hạn 9 tháng là 106 triệu đồng.

Cũng với lãi suất tiền gửi lên đến 8%/năm đang được ACB niêm yết cho kỳ hạn 12 tháng, khách hàng gửi 100 triệu đồng sẽ nhận về 8 triệu đồng tiền lãi sau 12 tháng. Tổng số tiền lãi và gốc sau khi tất toán kỳ hạn 12 tháng là 108 triệu đồng.

Gia tăng tiền lãi nhờ lãi suất kép

Để tối ưu hóa lợi nhuận thu về, người gửi tiền có thể tận dụng sức mạnh của lãi suất kép sau khi gia hạn kỳ hạn mới. Lãi suất kép không phải là một sản phẩm tiết kiệm riêng biệt do ngân hàng phát hành mà là phương pháp tái đầu tư gốc và lãi định kỳ.

Gửi tiết kiệm lãi suất kép là hình thức tích lũy tài chính trong đó toàn bộ tiền lãi sau mỗi kỳ hạn được tự động cộng vào gốc để tiếp tục sinh lời trong kỳ tiếp theo.

Nhờ đó, tiền lãi của kỳ tiếp theo được tính trên cả vốn gốc ban đầu và phần lãi đã được tái đầu tư, tạo nên hiệu ứng sinh lãi giúp tài khoản tiết kiệm tăng trưởng nhanh hơn theo thời gian.

Dưới đây là một số kinh nghiệm để tối ưu hiệu quả nhờ lãi kép do ngân hàng khuyến nghị:

Tái đầu tư toàn bộ sau mỗi kỳ hạn: Khi sổ tiết kiệm đến hạn, hãy tái tục toàn bộ cả gốc và lãi thay vì rút ra. Việc này giúp lãi tiếp tục sinh thêm lãi.

Duy trì thói quen gửi tiền định kỳ: Không cần đợi dư dả quá nhiều, việc gửi thêm một khoản nhỏ đều đặn mỗi tháng cũng làm tăng tốc độ sinh lời đáng kể nhờ hiệu ứng tích lũy dần theo thời gian.

Tránh rút tiền giữa kỳ: Việc rút tiền trước hạn thường làm mất toàn bộ lãi tích lũy hoặc bị phạt lãi suất rất thấp. Người gửi cần duy trì khoản tiền gửi đến hết kỳ hạn giúp người gửi tận dụng hiệu quả hơn cơ chế lãi kép.

Chọn ngân hàng và kỳ hạn có lãi suất tốt nhất: Ưu tiên ngân hàng uy tín, có chính sách lãi suất tiền gửi cao, đặc biệt là gửi tiết kiệm trực tuyến (thường cao hơn 0,1-0,4%/năm so với tại quầy). Kỳ hạn cũng cần linh hoạt với kế hoạch tài chính cá nhân của người gửi.

Luôn theo dõi thị trường lãi suất: Khi thị trường có biến động, đừng ngần ngại điều chỉnh kỳ hạn, ngân hàng hoặc hình thức gửi để tối ưu lợi nhuận mà không vi phạm cam kết tiết kiệm ban đầu.

Xác định mục tiêu dài hạn: Dù là để mua nhà, lập quỹ hưu trí hoặc tích lũy tài sản cho con cái, khách hàng cần xác định rõ mục tiêu và gắn bó dài hạn với chiến lược tiết kiệm.