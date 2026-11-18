Sau gần ba năm làm việc, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã mang đến hàng loạt danh hiệu, thiết lập những cột mốc đáng nhớ và giúp các đội tuyển tìm lại vị thế. Vì thế, nếu không thể ký hợp đồng mới, bài toán của VFF không đơn thuần là tìm một HLV mới, mà còn phải bảo vệ những thành quả đã được xây dựng.

Điều đáng chú ý là dù hợp đồng còn thời hạn đến ngày 28/2/2027, tuyển Việt Nam trên thực tế không còn trận đấu nào trong năm 2026. Trận thua Kyrgyzstan 1-2 tại Casper Cup hôm 17/11 là lần cuối cùng HLV Kim dẫn dắt đội tuyển trong lịch thi đấu năm nay. Ông xác nhận chưa có kế hoạch cụ thể về tương lai và sẽ cùng người đại diện gặp VFF để thảo luận. Khả năng tiếp tục hay chia tay vì thế vẫn phụ thuộc vào kết quả đàm phán.

Bóng đá Việt Nam từng trải qua giai đoạn khó khăn sau khi HLV Park Hang Seo kết thúc nhiệm kỳ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã tạo nên một thời kỳ thành công với chức vô địch AFF Cup 2018, huy chương vàng SEA Games và dấu ấn lịch sử tại VCK U23 châu Á 2018. Tuy nhiên, người kế nhiệm HLV Philippe Troussier không thể duy trì thành quả đó. Tuyển Việt Nam sa sút, liên tiếp nhận những kết quả thất vọng và chỉ có một chiến thắng trong các trận đấu chính thức dưới thời chiến lược gia người Pháp.

Bóng đá Việt Nam có nguy cơ đối diện một cuộc chuyển giao đầy thách thức nếu không thể giữ chân HLV Kim Sang Sik. Ảnh: ASEAN United FC

HLV Kim Sang Sik được bổ nhiệm vào tháng 5/2024 trong bối cảnh đội tuyển cần tìm lại niềm tin. Ông nhanh chóng tạo ra sự thay đổi với chức vô địch AFF Cup 2024, sau khi đánh bại Thái Lan trong hai trận chung kết. Đến năm 2026, nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục đưa tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam có một HLV giúp đội tuyển vô địch AFF Cup hai kỳ liên tiếp.

Một dấu ấn khác là chuỗi 27 trận bất bại trên mọi đấu trường của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik. Dù kỷ lục đã khép lại sau thất bại trước Thái Lan, thành tích này vẫn phản ánh giai đoạn ổn định mà ông Kim tạo dựng. Đội tuyển cũng giành vé dự Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng 6 trận ở vòng loại cuối, đạt 18 điểm tuyệt đối.

Ở cấp độ trẻ, dấu ấn của HLV Kim Sang Sik còn đặc biệt nổi bật. U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành Huy chương vàng SEA Games 33 và Huy chương đồng VCK U23 châu Á 2026. Như vậy, trong nhiệm kỳ của mình, ông Kim đã cùng bóng đá Việt Nam chinh phục các danh hiệu ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn U23, tạo nên một giai đoạn thành công trên nhiều đấu trường.

Nguyễn Đình Bắc là một trong những gương mặt tiêu biểu cho thế hệ cầu thủ được trao cơ hội và trưởng thành dưới thời HLV Kim Sang Sik. Tiền đạo này từng tỏa sáng ở các giải đấu trẻ, đồng thời được sử dụng tại đội tuyển quốc gia. Sau trận thua Kyrgyzstan, Đình Bắc cũng dành lời khen cho nhà cầm quân người Hàn Quốc, đánh giá ông Kim là một HLV rất giỏi và xứng đáng được ghi nhận.

Vấn đề lớn nhất nếu HLV Kim Sang Sik chia tay không đơn thuần là tìm một người thay thế. Bóng đá Việt Nam cần một nhà cầm quân đủ khả năng tiếp quản lực lượng hiện tại, hiểu rõ các cầu thủ, duy trì sự ổn định và tiếp tục phát triển thế hệ kế cận. Một HLV mới dù có hồ sơ chuyên môn tốt vẫn cần thời gian để thích nghi với môi trường, xây dựng quan hệ với cầu thủ và định hình lối chơi.

Thách thức càng lớn khi tuyển Việt Nam hướng đến Asian Cup 2027. Đây là sân chơi đòi hỏi sự chuẩn bị dài hạn, từ xây dựng lực lượng, hoàn thiện chiến thuật đến duy trì tính ổn định trong quá trình thi đấu. Nếu thay đổi HLV, đội tuyển có thể phải bắt đầu lại một phần quá trình xây dựng, trong khi thời gian chuẩn bị không còn quá nhiều.

HLV Kim Sang Sik chưa chính thức chia tay theo kiểu chắc chắn không còn dẫn dắt tuyển Việt Nam, nhưng cũng chưa cam kết tiếp tục gắn bó. Đây sẽ là quãng thời gian thực sự đáng chú ý dành cho tuyển Việt Nam, khi phần lớn chờ đợi liệu VFF có thể giữ được HLV Kim Sang Sik.