HLV Polking lộ rõ vẻ buồn bã khi vào phòng họp báo. Ảnh: CLB Công an Hà Nội.

"CLB Công an Hà Nội rất thiếu may mắn khi có nhiều ca chấn thương. Nhiều ca không dễ để bình phục nhanh. Tôi rất buồn và thất vọng vì thất bại này. Chúng tôi chơi đôi khi còn tốt hơn, chơi sòng phẳng trước đội hàng đầu Đông Nam Á, phối hợp tốt, tạo ra nhiều cơ hội, đặc biệt là 20 phút đầu", HLV Alexandre Polking chia sẻ trong phòng họp báo sân Hàng Đẫy sau trận.

"Không dễ để cạnh tranh với đối thủ mạnh như Johor Darul Ta'zim, nhưng chúng tôi đã làm được. Nhưng trong bóng đá, kết quả là tất cả. CLB Công an Hà Nội không có thời gian để khóc lóc hay kêu ca. Chúng tôi chỉ có thể tiếp tục làm việc chăm chỉ", chiến lược gia 50 tuổi nói tiếp.

Trận này, đội chủ nhà chỉ có 7 cầu thủ dự bị, trong đó có hai thủ môn, ít hơn đáng kể so với con số 12 của đội khách. Nhiều ngoại binh và ngôi sao nội như David Henen, Leo Artur, Nguyễn Đình Bắc, Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Đình Trọng, Frans Putros, Kevin Phạm Ba vắng mặt trong danh sách đăng ký thi đấu vì bị đau.

Cơn bão chấn thương đang càn quét đội hình CLB Công an Hà Nội khi đội đã và đang phải căng mình chiến đấu trên 4 mặt trận V.League, Cúp Quốc gia, AFC Champions League Elite, giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Họ đã trải qua 10 trận chỉ trong khoảng 40 ngày.

HLV Polking cũng chỉ dùng 3/5 quyền thay người, một trong số đó do bất khả kháng khi Lê Văn Đô chấn thương. Theo nhà cầm quân mang hai dòng máu Brazil, Đức, vấn đề lớn nhất khiến CLB Công an Hà Nội thua không phải sứt mẻ lực lượng, mà do khả năng tận dụng cơ hội. Trận này, đoàn quân áo đỏ sút 7 lần, 3 trong số đó trúng khung thành và chỉ có 1 bàn khi Rui Nene phản lưới ở phút thứ 3.

Cuối cùng, HLV Polking khen cầu thủ CLB Công an Hà Nội đã chiến đấu hết mình. Thời gian tới, đương kim vô địch V.League tiếp tục đối mặt lịch thi đấu căng thẳng khi từ ngày 24/11 tới 6/12, họ lần lượt gặp các đội top đầu bảng xếp hạng V.League cũng như tới từ Nhật Bản như Vissel Kobe, Nam Định, Kashiwa Reysol, Ninh Bình. 4 trận này, chỉ trận đấu với Vissel Kobe diễn ra trên sân nhà.

Xếp hạng bảng B sau lượt trận tối 19/11. Đồ họa: ASEAN United.