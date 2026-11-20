Đội tuyển futsal nữ Việt Nam nỗ lực thi đấu trước đối thủ mạnh Nga trong trận giao hữu tại TP.HCM chiều 19.11. Ảnh: VFF

Sau hai trận giao hữu với đội tuyển futsal nữ New Zealand, đội tuyển futsal nữ Việt Nam tiếp tục có cơ hội thử sức trước một đối thủ mạnh là đội tuyển futsal nữ Nga. Đây được xem là dịp cọ xát có giá trị chuyên môn đối với các cầu thủ Việt Nam, nhất là khi đối phương sở hữu nền tảng thể lực, kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu quốc tế vượt trội.

Trước sự chênh lệch về tương quan lực lượng, HLV Thanh Khiết lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, yêu cầu các học trò duy trì cự ly đội hình và tận dụng những tình huống chuyển đổi trạng thái để tìm kiếm cơ hội.

Tuy nhiên, đội tuyển futsal nữ Nga sớm cho thấy sức mạnh bằng khả năng phối hợp nhanh, di chuyển linh hoạt và tổ chức tấn công đa dạng.

Ngay phút thứ 5, sau tình huống phối hợp bên cánh trái, Grishechkina Tatiana đưa bóng vào trung lộ trước khi tung cú dứt điểm đánh bại thủ môn Thùy Linh, mở tỷ số cho đội khách.

Chỉ hai phút sau, Samoilova Mariia tiếp tục tận dụng khoảng trống trong hàng phòng ngự Việt Nam để thực hiện pha dứt điểm chéo góc hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0.

Hai bàn thua liên tiếp khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận. Dù vậy, các học trò HLV Thanh Khiết không buông xuôi mà chủ động tìm kiếm cơ hội phản công.

Thanh Ngân cùng các đồng đội đã có một số tình huống tiếp cận khung thành đối phương, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Ivanova Anastasiia khiến những nỗ lực dứt điểm của đội tuyển Việt Nam chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Bước sang hiệp hai, đội tuyển futsal nữ Nga tiếp tục duy trì sức ép và kiểm soát phần lớn thời gian thi đấu. Trong hoàn cảnh đó, các cầu thủ Việt Nam vẫn kiên trì tổ chức phản công và bất ngờ có được bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ pha lập công của Tuyết Mai.

Bàn thắng giúp tinh thần thi đấu của đội chủ nhà được cải thiện, đồng thời mở ra hy vọng tìm kiếm kết quả tích cực trước đối thủ mạnh.

Tuy nhiên, đội tuyển futsal nữ Nga nhanh chóng tái lập khoảng cách hai bàn. Tận dụng sai sót trong tình huống xử lý bóng của cầu thủ Việt Nam, Kristiana ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1.

Trong những phút cuối, HLV Thanh Khiết quyết định sử dụng chiến thuật power-play nhằm tăng cường sức tấn công. Việc đưa thêm cầu thủ tham gia triển khai bóng giúp đội tuyển futsal nữ Việt Nam tạo ra một số tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Dù vậy, khi chưa thể tận dụng cơ hội để thu hẹp cách biệt, đội chủ nhà tiếp tục phải nhận bàn thua. Phút 35, từ một pha phản công nhanh, Nikitina Elizaveta ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho đội tuyển futsal nữ Nga.

Thất bại trước đối thủ mạnh cho thấy đội tuyển futsal nữ Việt Nam vẫn còn những hạn chế cần khắc phục, đặc biệt ở khả năng chống pressing, xử lý bóng dưới áp lực và tận dụng cơ hội ghi bàn.

Tuy nhiên, việc được thi đấu với những đội tuyển có trình độ cao cũng giúp ban huấn luyện đánh giá rõ hơn năng lực của từng vị trí, đồng thời có thêm cơ sở điều chỉnh chiến thuật và nâng cao chất lượng đội hình.

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ tái đấu đội tuyển futsal nữ Nga vào lúc 16h ngày 21.11 tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Thanh Khiết rút kinh nghiệm từ trận lượt đi, cải thiện khả năng phối hợp và hướng tới một màn trình diễn tốt hơn trước đối thủ.