HLV Cristiano Roland cùng các cầu thủ U17 Việt Nam tích cực tập luyện, giữ tinh thần thoải mái trước trận ra quân gặp U17 Bỉ tại World Cup 2026. Ảnh: VFF

Chiều 19.11, đội tuyển U17 Việt Nam bước vào buổi tập cuối cùng tại Qatar trước trận mở màn bảng G gặp U17 Bỉ. Đây là thời điểm quan trọng đối với thầy trò HLV Cristiano Roland, khi đội tuyển chỉ còn một ngày chuẩn bị trước lần đầu tiên góp mặt tại VCK FIFA U17 World Cup.

Chia sẻ với truyền thông trước buổi tập, HLV Cristiano Roland cho biết hai tháng vừa qua là khoảng thời gian có ý nghĩa đặc biệt trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển. Ban huấn luyện đã tập trung hoàn thiện các nội dung chuyên môn, nâng cao khả năng phối hợp và giúp các cầu thủ thích nghi với yêu cầu thi đấu ở cấp độ quốc tế.

Dù đánh giá cao sức mạnh của các đối thủ tại World Cup, chiến lược gia người Brazil không muốn các học trò bước vào trận đấu với tâm lý e ngại. Theo ông, điều quan trọng nhất là mỗi cầu thủ phải phát huy tối đa năng lực, duy trì sự tập trung và thể hiện tinh thần thi đấu tích cực.

“Trong trận đấu ngày mai, tôi chỉ muốn các cầu thủ thể hiện tốt nhất, chơi hết mình. Khi trận đấu kết thúc, dù kết quả như thế nào, chúng tôi cũng sẽ tự hào về những gì đã làm”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Bên cạnh những yêu cầu về chiến thuật, nhà cầm quân người Brazil đặc biệt chú trọng công tác chuẩn bị tâm lý. Ông cho rằng việc được tham dự World Cup là thành quả đáng tự hào của bóng đá trẻ Việt Nam, đồng thời là trải nghiệm quý giá đối với từng cầu thủ.

Thay vì đặt nặng áp lực thành tích, HLV Cristiano Roland muốn các học trò cảm nhận được niềm vui khi thi đấu, giữ sự hứng khởi và mạnh dạn thể hiện khả năng trước những đối thủ hàng đầu thế giới.

“Cơ hội đến với giải đấu lần này có thể là cơ hội duy nhất đối với các em. Vì vậy, tôi muốn các em luôn cảm thấy hân hoan và tự hào khi chơi bóng. Một trong những điều tôi dặn các cầu thủ mỗi ngày là phải cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và thoải mái khi thi đấu. Trên hết, các em cần có sự tự tin để chơi hết mình”, ông nhấn mạnh.

Theo HLV Cristiano Roland, sự khác biệt giữa đấu trường châu Á và World Cup đòi hỏi U17 Việt Nam phải có những điều chỉnh phù hợp. Các cầu thủ cần nâng cao tốc độ xử lý bóng, cải thiện khả năng phối hợp và thích nghi với cường độ thi đấu cao hơn.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh không đồng nghĩa với từ bỏ những đặc điểm đã tạo nên thành công của đội tuyển. Nhà cầm quân người Brazil mong muốn U17 Việt Nam tiếp tục duy trì bản sắc trong lối chơi, phát huy tinh thần tập thể và thực hiện tốt các phương án chiến thuật đã được chuẩn bị.

Một yêu cầu khác được ban huấn luyện đặt ra là khả năng kiểm soát cảm xúc trong những thời điểm khó khăn. Trước các đối thủ có trình độ cao, sai sót có thể xảy ra, nhưng điều quan trọng là các cầu thủ phải nhanh chóng lấy lại sự tập trung, hỗ trợ đồng đội và không đánh mất niềm tin vào bản thân.

HLV Cristiano Roland cũng khẳng định toàn đội đang dành sự tập trung cao nhất cho trận gặp U17 Bỉ, thay vì nghĩ đến những cuộc đối đầu tiếp theo tại vòng bảng.

“Tôi muốn các em cảm thấy hân hoan, hạnh phúc khi thực hiện những chiến lược và chiến thuật mà ban huấn luyện chuẩn bị. Chúng tôi biết các đối thủ đều là những đội bóng hàng đầu ở châu lục của họ, nhưng toàn đội cần tự tin và tuân thủ lối chơi đã đề ra”, ông cho biết.

Tại VCK FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ gặp U17 Bỉ lúc 20h ngày 20.11 (giờ Việt Nam).

Trước thời khắc lịch sử của bóng đá trẻ nước nhà, U17 Việt Nam đang hướng tới trận ra quân với quyết tâm cao nhất. Dù phải đối mặt với những thử thách lớn, sự tự tin, tinh thần đoàn kết và khát khao thể hiện bản thân sẽ là những yếu tố quan trọng giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam bước vào hành trình World Cup với tâm thế tích cực.