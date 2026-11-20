Thủ môn Trần Trung Kiên trở thành tâm điểm chỉ trích sau trận tuyển Việt Nam thua Kyrgyzstan 1-2. Sai lầm của thủ môn trẻ ở bàn thua thứ hai khiến nhiều người thất vọng, thậm chí quy kết anh khiến Việt Nam đánh mất chức vô địch. Nhưng giữa một sai sót trong bóng đá và việc đổ lỗi cho một cầu thủ về cả thất bại là khoảng cách rất lớn. HLV Vũ Tiến Thành đã có quan điểm đáng chú ý, đi ngược lại với những lời chỉ trích nhắm vào Trung Kiên.

HLV Vũ Tiến Thành không phủ nhận Trung Kiên có những tình huống xử lý chưa tốt. Nhưng ông không đồng tình với việc lấy kết quả một trận đấu để quy trách nhiệm cho thủ môn trẻ. Theo ông, khi xem lại bàn thua, cần phân tích toàn bộ tình huống, từ cách đối phương triển khai bóng, tổ chức phòng ngự của tuyển Việt Nam cho đến quyết định cuối cùng của thủ môn. Đó là cách nhìn của một người làm bóng đá, thay vì chỉ nhìn vào sai sót cuối cùng để phán xét.

Bàn thua khiến thủ môn Trần Trung Kiên trở thành chủ đề chỉ trích, nhưng quan điểm của HLV Vũ Tiến Thành và HLV Kim Sang Sik đã bảo vệ thủ môn trẻ này. Ảnh: AFC

Điều đáng quý trong phát biểu của HLV Vũ Tiến Thành là niềm tin dành cho Trung Kiên. Thủ môn này có thể hình lý tưởng, được đào tạo bài bản tại Học viện HAGL và trải qua quá trình tập luyện nghiêm túc. HLV Vũ Tiến Thành tin rằng Trung Kiên sẽ trưởng thành qua những trận đấu khó khăn. Ông nhấn mạnh người làm công tác đào tạo cần chỉ ra cụ thể điều cầu thủ phải sửa, đồng thời trao cơ hội thi đấu để họ khắc phục sai sót. Không có thất bại thì khó có thành công, và bóng đá cũng không thể đòi hỏi cầu thủ trẻ luôn hoàn hảo.

Quan điểm ấy càng đáng suy ngẫm khi đặt cạnh phát biểu của HLV Kim Sang Sik sau trận đấu. Bàn thua thứ hai không thể được xem là nguyên nhân khiến tuyển Việt Nam mất chức vô địch, bởi ngay cả khi trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, Việt Nam vẫn không thể lên ngôi do thua đối thủ về hiệu số bàn thắng. Như vậy, việc quy chụp Trung Kiên khiến đội tuyển đánh mất danh hiệu là không đúng với thực tế cuộc đua.

Trung Kiên có một trận đấu không tốt, nhưng sai sót là điều không thể loại bỏ khỏi bóng đá. Ngay cả những thủ môn hàng đầu thế giới cũng từng mắc những lỗi đáng tiếc, và không ai có thể trưởng thành nếu mỗi lần thất bại đều phải nhận sự phủ nhận nặng nề. Điều quan trọng là nhìn nhận đúng tình huống, rút ra bài học chuyên môn và tiếp tục tiến về phía trước.

HLV Vũ Tiến Thành tin Trung Kiên sẽ trở thành một trong những trụ cột của tuyển Việt Nam trong tương lai. Có lẽ, thay vì biến thủ môn trẻ thành tâm điểm của sự chỉ trích sau một trận thua, người hâm mộ nên nhìn vào điều ông Thành nói: hãy để những trận đấu tiếp theo lên tiếng, bởi một sai lầm không thể định đoạt tương lai của một cầu thủ.