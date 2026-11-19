Mỹ Anh sang Mỹ du học từ năm 2013 và theo học tại Forest Ridge School of the Sacred Heart ở bang Washington. Đây là ngôi trường tư thục danh tiếng từng có con gái tỷ phú Bill Gates theo học.

Trong suốt quá trình học tập tại đây, cô liên tục ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật. Ngay trong năm đầu tiên nhập học, Mỹ Anh đã nhận giải thưởng “Honors Award for Diligence” dành cho những học sinh có tinh thần học tập nghiêm túc và đóng góp tích cực trong lớp học.

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (sinh năm 2001), con gái cả của doanh nhân Nguyễn Đức Thụy.

Đến năm 2015, khi đang là học sinh lớp 8, Mỹ Anh vinh dự được trao bằng khen giáo dục của Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama dành cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Theo thông tin công bố vào thời điểm ấy, cô là học sinh đứng đầu toàn khối của trường.

Bước vào thương trường, năm 2021, Mỹ Anh góp 10% vốn vào Công ty Cổ phần Thaispace của gia đình, đồng thời giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ ban đầu lên tới 26.688 tỷ đồng, đặt mục tiêu phát triển lĩnh vực du lịch vũ trụ và hướng tới thực hiện các chuyến bay thương mại từ Phú Quốc khi đủ điều kiện cấp phép.

Mỹ Anh có lối sống kín tiếng.

Tại thời điểm thành lập, phần vốn góp của Mỹ Anh lên tới gần 2.669 tỷ đồng. Đến đầu năm 2022, vị trí Tổng Giám đốc được chuyển giao cho ông Trịnh Văn Thiệm.

Sau đó, doanh nghiệp này tiến hành tái cơ cấu, giảm vốn điều lệ và đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Bãi Thơm - Phú Quốc.

Bên cạnh đó, Mỹ Anh hiện cũng là cổ đông lớn tại Chứng khoán LPBank (LPBS). Theo các tài liệu công bố liên quan đến kế hoạch IPO của LPBS, cô sở hữu hơn 190 triệu cổ phần, tương đương 15% vốn điều lệ công ty. Với mức giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phần này có giá trị ước tính khoảng 5.700 tỷ đồng.

Năm 2025, Mỹ Anh chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch CLB Bóng đá Ninh Bình, trở thành một trong những nữ chủ tịch trẻ tuổi nhất của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam ở tuổi 24.

Trở về sau thời gian học tập tại nước ngoài, cô bày tỏ mong muốn phát triển đội bóng theo hướng bền vững, đồng bộ và giàu bản sắc, đồng thời được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho bóng đá cố đô.

Mỹ Anh (đứng thứ 2 từ trái sang) và bố - ông Nguyễn Đức Thụy (đứng thứ 2 từ phải sang) trong Lễ công bố HLV trưởng - Chu Đình Nghiêm hồi tháng 5/2026.

Ngay trong mùa giải V-League 2025 - 2026, năm đầu tiên Mỹ Anh giữ cương vị Chủ tịch, CLB Ninh Bình đã cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc trên bảng xếp hạng.

Đến tháng 6/2026, nữ doanh nhân trẻ tiếp tục đảm nhận thêm trọng trách mới trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng khi được Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) bổ nhiệm giữ chức Trợ lý Tổng Giám đốc thuộc Văn phòng Quản trị ngân hàng.

Hiện tại, ông Nguyễn Đức Thụy đang giữ chức Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank, đồng thời là cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank).

Trong khi đó, em trai của Mỹ Anh và là con trai thứ hai của bầu Thụy – ông Nguyễn Xuân Thái – cũng đang đảm nhận vị trí Trợ lý HĐQT thuộc Văn phòng Quản trị ngân hàng tại Sacombank.