Tối 19/11, Công an Hà Nội (áo đỏ) tiếp đón đội khách đến từ Malaysia, Câu lạc bộ Johor Darul Ta’zim (JDT) ở vòng bảng Giải Vô địch Đông Nam Á - Shopee Cup 2026/27. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Đội chủ sân Hàng Đẫy có khởi đầu như mơ khi mở tỷ số ngay ở phút thứ 3, với pha đá phản lưới nhà của tiền vệ Nene bên phía đội khách. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Tinh thần lên cao sau bàn khai thông thế bế tắc, Công an Hà Nội tiếp tục đe dọa khung thành đối phương với pha dứt điểm chạm cột dọc của Alan Grafite (số 72) ở phút thứ 15. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Đến phút thứ 29, Brayan Perea (số 90) tiếp tục đưa bóng trúng cột dọc. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Tấn công nhiều nhưng chưa thể nhân đôi cách biệt, Công an Hà Nội để đối thủ gỡ hòa ở đầu hiệp hai với pha dứt điểm của cầu thủ vào sân thay người là Oscar Arribas (số 24). (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Phút thứ 60, đội khách vượt lên dẫn trước với pha đặt lòng của tiền đạo Marcos Guilherme. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Nỗ lực dứt điểm của Alan Grafite ở phút thứ 83 tiếp tục bị cột dọc 'từ chối.' (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Ở pha phản công ngay sau đó, đội khách nâng tỷ số lên 3-1 với bàn thắng của Oscar Arribas. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Những phút cuối trận, Quang Hải đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Chung cuộc, Công an Hà Nội nhận thất bại 1-3 trước JDT. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)