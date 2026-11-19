Tối 19/11, U17 Pháp bước vào trận ra quân tại FIFA U17 World Cup 2026 gặp U17 Haiti với quyết tâm giành chiến thắng. Sở hữu lực lượng được đánh giá cao hơn, đại diện châu Âu nhanh chóng thể hiện sự vượt trội bằng lối chơi chủ động, khả năng kiểm soát bóng và những tình huống tấn công sắc bén.

U17 Pháp sớm có bàn thắng mở tỷ số của Loan Merrifield.

Ngay phút thứ 4, U17 Pháp đã cụ thể hóa ưu thế bằng bàn thắng mở tỷ số của Loan Merrifield. Pha lập công sớm giúp đội bóng áo lam thi đấu tự tin, liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương.

Bị dẫn bàn, U17 Haiti nỗ lực tổ chức phản công nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa. Phút 27, Stephen Ramos đưa được bóng vào lưới U17 Pháp, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận sau khi trọng tài tham khảo công nghệ VAR.

Thoát khỏi bàn thua, U17 Pháp tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Đến phút 41, Loan Merrifield một lần nữa ghi tên mình lên bảng tỷ số, hoàn tất cú đúp và giúp đại diện châu Âu bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 2-0.

Bước sang hiệp hai, U17 Pháp không có dấu hiệu giảm nhịp độ tấn công. Ngay phút 47, Noha Tiehi lập công nâng tỷ số lên 3-0, qua đó tạo khoảng cách an toàn cho đội nhà. Trong khoảng thời gian còn lại, U17 Haiti cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng danh dự.

U17 Haiti có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3.

Những nỗ lực của đại diện CONCACAF được đền đáp ở phút 88 khi Macenat Kensley Prophete ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Dù vậy, quãng thời gian còn lại không đủ để U17 Haiti tạo nên bất ngờ. Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-1 dành cho U17 Pháp.

Thống kê cho thấy đại diện châu Âu kiểm soát 59% thời lượng bóng, tung ra 16 cú sút, trong khi U17 Haiti chỉ có 6 lần dứt điểm. Những con số phần nào phản ánh sự khác biệt về khả năng tổ chức lối chơi và hiệu quả tấn công giữa hai đội.

Với chiến thắng này, U17 Pháp giành 3 điểm đầu tiên, tạm thời dẫn đầu bảng D với hiệu số +2. Trong khi đó, U17 Haiti chưa có điểm và đứng cuối bảng.

Đội hình xuất phát: U17 Pháp: Mouapa, Chambon, Thetiot, Sylla, Lemaitre, Idrissa Dia, Loufoundou, Amaaouch, Traore, Merrifield, Meite U17 Haiti: Gene, Barjon, Dieujuste, Louis, Clervilus, Joseph, Chery, Laisse, Chery, Exilas, Ramos Chung cuộc: U17 Pháp 3-1 U17 Haiti.