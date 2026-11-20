U17 Bỉ là đối thủ đầu tiên của U17 Việt Nam tại World Cup 2026.

U17 Bỉ cầm bóng gần 73%, tung ra 20 cú sút và hưởng 14 quả phạt góc trước Estonia tại U17 EURO 2026. Bàn duy nhất đến khi hàng thủ Estonia đã lùi sâu.

Joshua Nga Kana đưa bóng xuống sát đường biên ngang rồi chuyền ngược lại cho Noah Kalonji dứt điểm. Pha bóng cho thấy khi đối thủ dồn người về trước khung thành để chống bóng bổng, Bỉ vẫn có thể tìm khoảng trống bằng một đường chuyền sệt.

U17 Việt Nam gặp Bỉ lúc 20h ngày 20/11 tại Aspire Zone (Qatar). Đối thủ của thầy trò Cristiano Roland trong trận ra quân World Cup đã thắng cả sáu trận vòng loại U17 EURO, vượt qua Pháp ở bán kết và chỉ thua Italy trên chấm luân lưu ở chung kết.

Chặn bóng ngay từ hai biên

Theo danh sách đăng ký FIFA công bố, 18 cầu thủ ngoài sân của Bỉ cao trung bình 182,8 cm, hơn Việt Nam 8,8 cm. Bỉ có 10 cầu thủ ngoài sân cao từ 185 cm, trong đó hai trung vệ Preben Blondeel và Elie Mbavu lần lượt cao 187 cm và 188 cm. Trung vệ Nguyễn Mạnh Cường, người cao nhất trong nhóm cầu thủ ngoài sân của Việt Nam, cao 182 cm.

Với chênh lệch ấy, Việt Nam cần hạn chế số quả tạt ngay từ lúc bóng còn ở biên. Khi hậu vệ biên bước ra áp sát người cầm bóng, tiền vệ gần nhất cần che đường chuyền ngược vào trong hoặc sẵn sàng đón bóng bật ra ở rìa vùng cấm. Nếu cả hai cùng lùi về sát khung thành, Bỉ có thể khống chế bóng và đưa vào lần nữa khi hàng thủ Việt Nam còn chưa kịp sắp xếp lại.

Việt Nam cũng cần chọn lúc để dâng lên gây sức ép. Trong trận gặp Croatia, báo cáo kỹ thuật của UEFA ghi nhận thủ môn Mattis Seghers có đủ thời gian chỉnh vị trí rồi chuyền thẳng cho tiền vệ Louie Van Gelder, đưa bóng qua nhiều cầu thủ đối phương.

Nếu tiền đạo Việt Nam lao lên một mình còn tuyến giữa đứng quá xa, Bỉ có thể vượt qua lớp áp sát đầu tiên bằng một đường chuyền. Khi bóng đã ra sát biên, tiền đạo và tiền vệ Việt Nam dễ phối hợp hơn để ép người cầm bóng và chặn đường chuyền vào giữa.

U17 Bỉ sở hữu đội hình vượt trội về chiều cao so với U17 Việt Nam.

Ở Qatar, Bỉ thiếu ba cầu thủ từng để lại dấu ấn tại giải châu Âu. Theo Walfoot, Anderlecht giữ lại Jayden Onia Seke, Joshua Nga Kana và Noa Ojea, người ghi bàn trong trận chung kết gặp Italy. Sự vắng mặt của Nga Kana đáng chú ý bởi UEFA đánh giá cao khả năng chọn thời điểm di chuyển và nhận bóng giữa các tuyến của anh.

Nếu Việt Nam giữ cự ly đủ gần giữa hàng tiền vệ và hàng thủ, người thay Nga Kana sẽ có ít khoảng trống hơn để xoay người và chuyền bóng.

Giữ bóng sau khi giải vây

Mỗi lần phá bóng ra, Việt Nam cần có người ở vị trí đủ gần để nhận đường chuyền tiếp theo. Chu Ngọc Nguyễn Lực có thể làm điểm nhận bóng đầu tiên, với một đồng đội di chuyển ra biên để mở góc chuyền.

Trong trận đấu tập cuối cùng trước World Cup, chính Nguyễn Lực xâm nhập vùng cấm, buộc cầu thủ Panama phạm lỗi rồi thực hiện quả phạt đền gỡ hòa 1-1. Trước Bỉ, một pha đưa bóng qua giữa sân cũng đủ giúp Việt Nam có thời gian dâng đội hình hoặc kiếm một quả đá phạt.

Khi lên bóng, Việt Nam vẫn cần giữ người bọc lót nếu hậu vệ biên dâng cao. Bỉ từng thắng Pháp 2-1 ở bán kết U17 EURO dù chỉ dứt điểm ba lần, còn đối thủ sút 21 lần. Onia Seke và Ilyas Benktib ghi bàn, trước khi Seghers cứu thua ở phút bù giờ. Trận đấu ấy cho thấy Bỉ có thể tận dụng rất ít cơ hội để định đoạt tỷ số.

Trong những phút đầu, chi tiết đáng xem là bóng đến chân ai sau mỗi pha giải vây của Việt Nam. Nếu Van Gelder hay Xander Dierckx liên tục thu hồi bóng, Bỉ có thể mở đợt tấn công mới khi hàng thủ Việt Nam còn đứng sát khung thành.

Nếu Nguyễn Lực và các đồng đội giữ được bóng rồi đưa lên qua giữa sân, Bỉ sẽ phải lùi về. Khi ấy, các hậu vệ Việt Nam mới có thời gian bước ra khỏi vùng cấm và lấy lại vị trí.