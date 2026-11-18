“Đình Bắc rất khỏe, nhưng không phải cỗ máy. Cậu ấy cũng cần nghỉ ngơi”, HLV Polking bày tỏ lo ngại trong cuộc họp báo ngày 18/11.

Nỗi lo của nhà cầm quân người Brazil xuất phát từ mật độ thi đấu dày đặc của học trò. Đình Bắc vừa chơi trọn 90 phút trong trận Việt Nam thua Kyrgyzstan 1-2 hôm 17/11, nâng tổng số lần ra sân cho đội tuyển quốc gia, U23 Việt Nam và CLB Công an Hà Nội lên 48 trận từ đầu năm 2026.

Thực tế, trước đợt tập trung đội tuyển tháng 11, HLV Polking từng mong chân sút xứ Nghệ được nghỉ ngơi như một số đồng đội ở CLB. Tuy nhiên, ông cũng hiểu tầm quan trọng của Đình Bắc với tuyển Việt Nam nên chỉ có thể hy vọng học trò trở về mà không gặp chấn thương.

HLV Mano Polking trong cuộc họp báo hôm 18/11, trước trận CLB Công an Hà Nội tiếp Johor Darul Tazim tại Cup CLB Đông Nam Á.

Điều khiến HLV Polking khó xử là Công an Hà Nội cũng rất cần Đình Bắc trong giai đoạn thi đấu quan trọng. Ông phải cân nhắc giữa việc sử dụng tiền đạo 22 tuổi để tăng sức mạnh hàng công và nguy cơ khiến học trò tiếp tục quá tải.

“Tôi muốn hỏi rằng mọi người nghĩ tôi làm gì là tốt nhất cho cầu thủ khi Công an Hà Nội trải qua lịch đấu dày đặc thế này. Tôi cần công việc của mình, tôi cần các cầu thủ”, HLV Polking chia sẻ.

Nhà cầm quân người Brazil khẳng định đội tuyển quốc gia quan trọng hơn CLB, nhưng cũng đặt vấn đề về việc phân bổ thể lực cho cầu thủ.

Theo ông, những cuộc đối đầu với Johor Darul Tazim tại Cup CLB Đông Nam Á hay Vissel Kobe ở AFC Champions League Elite mang đến trải nghiệm quý giá cho một tài năng trẻ như Đình Bắc, không kém phần bổ ích so với các trận giao hữu quốc tế.

Bài toán thể lực càng trở nên nan giải khi Công an Hà Nội đang phải căng sức trên 5 đấu trường. “Chúng tôi sắp phải chơi 10 trận trong 40 ngày. Rất khắc nghiệt”, HLV Polking cho biết, đồng thời thừa nhận đội bóng vẫn còn một số cầu thủ chấn thương.

Đình Bắc liên tục phải 'cày ải' cả trong màu áo CLB lẫn tuyển quốc gia thời gian qua. Ảnh: TL.

Trước mắt, Công an Hà Nội sẽ tiếp Johor Darul Tazim ở lượt trận thứ 2 bảng B Cup CLB Đông Nam Á ngày 19/11. Đại diện Malaysia đã vô địch quốc gia 12 mùa liên tiếp và đang dẫn đầu bảng với 3 điểm, bằng Công an Hà Nội nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại.

Sức mạnh của đối thủ khiến HLV Polking khó có thể xem nhẹ trận đấu, song ông vẫn bỏ ngỏ khả năng sử dụng Đình Bắc.

Với lịch thi đấu khắc nghiệt phía trước, nhà cầm quân người Brazil phải tính toán để vừa bảo đảm sức cạnh tranh cho Công an Hà Nội, vừa tránh đẩy học trò trẻ vào nguy cơ quá tải.