Điều trị sớm, giảm biến chứng

Hằng năm, các trạm y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh tổ chức khám sàng lọc đái tháo đường cho người dân. Tùy điều kiện từng địa bàn, cán bộ y tế sử dụng bảng hỏi để đánh giá nguy cơ, lựa chọn người cần kiểm tra đường huyết và tư vấn theo kết quả khám. Những trường hợp có chỉ số bất thường được hướng dẫn đi khám xác định bệnh để đưa vào quản lý điều trị kịp thời. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện 9.797 người mắc đái tháo đường, trong đó 6.550 người đang được quản lý, điều trị.

Người dân xã Chi Lăng khám sàng lọc bệnh đái tháo đường tại Trạm Y tế xã

Đơn cử, tại xã Chi Lăng, ngày 10/11, người dân được đo huyết áp, chiều cao, cân nặng, chỉ số cơ thể, kiểm tra đường huyết và tư vấn chế độ ăn uống, vận động. Bà Triệu Thị Đảy, 56 tuổi, ở thôn Xóm Mới, xã Chi Lăng chia sẻ: Gia đình tôi có hai người mắc đái tháo đường nên tôi cũng lo mình có nguy cơ mắc bệnh. Được kiểm tra đường huyết và tư vấn ngay tại trạm y tế xã, tôi thấy yên tâm hơn.

Đây là một trong các buổi khám thuộc đợt hỗ trợ phát hiện sớm bệnh đái tháo đường do Bệnh viện Nội tiết Trung ương phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các trạm y tế triển khai tại 12 xã, từ ngày 10 đến 25/11/2026 với dự kiến khoảng 600 người dân được khám, sàng lọc.

Bác sĩ Lương Thị Nhung, Giám đốc Trạm Y tế xã Chi Lăng cho biết: Từ đầu năm 2026 đến nay, tính cả buổi khám ngày 10/11, trạm đã tổ chức 4 đợt sàng lọc đái tháo đường cho hơn 120 người. Hiện trạm đang quản lý 66 người mắc đái tháo đường. Qua mỗi lần tái khám, cán bộ y tế kiểm tra đường huyết, đánh giá việc dùng thuốc và hướng dẫn người bệnh tiếp tục theo dõi, điều trị.

Để hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác sàng lọc và quản lý người bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh duy trì tập huấn, hướng dẫn chuyên môn hằng năm. Từ đầu năm 2026 đến nay, trung tâm đã tổ chức một lớp tập huấn cho 75 cán bộ thuộc các trung tâm y tế khu vực và trạm y tế xã, phường. Nội dung tập trung vào đánh giá nguy cơ, tổ chức sàng lọc, lập hồ sơ quản lý, tư vấn chăm sóc người bệnh và thực hành báo cáo kết quả trên phần mềm.

Cùng với tập huấn, trung tâm tổ chức kiểm tra, giám sát tại các trạm y tế xã, phường. Từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động này đã được thực hiện tại 20/65 xã, phường. Tại mỗi đơn vị, đoàn công tác kiểm tra việc tổ chức sàng lọc, cập nhật hồ sơ, theo dõi kết quả điều trị và điều kiện bảo đảm về thuốc, vật tư, thiết bị. Qua đó, những vướng mắc trong quá trình triển khai được ghi nhận, cán bộ trạm được hướng dẫn khắc phục để việc theo dõi người bệnh được thực hiện đầy đủ hơn.

Nhờ đó chất lượng quản lý, điều trị bệnh nhân đái tháo đường tại các cơ sở y tế trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Đến nay, toàn tỉnh có 4.136 người bệnh đạt mục tiêu kiểm soát đường huyết, chiếm khoảng 63% số người đang được quản lý, điều trị. Riêng nhóm người bệnh do các trung tâm y tế khu vực quản lý, tỷ lệ này đạt khoảng 75%.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Kiều Oanh, Trưởng khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm và Dinh dưỡng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Hiện khoảng 25% trạm y tế thực hiện quản lý, điều trị đái tháo đường tại trạm. Một số nơi còn thiếu máy đo đường huyết, kim chích, que thử và thuốc thiết yếu. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tham mưu cho trung tâm tăng cường hướng dẫn chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật cho cán bộ tuyến xã, đồng thời duy trì kiểm tra, đánh giá định kỳ để phối hợp tháo gỡ những vướng mắc tại cơ sở.

Thiết nghĩ, để người dân được sàng lọc và theo dõi bệnh thuận tiện hơn, các trạm y tế cần rà soát nhu cầu thuốc, vật tư, thiết bị để đề xuất bổ sung; UBND các xã, phường phối hợp với ngành y tế bố trí nguồn lực và vận động người dân tham gia sàng lọc. Khi người có chỉ số bất thường được khám xác định bệnh đái tháo đường và người mắc bệnh được theo dõi, điều trị đều đặn, việc sàng lọc mới phát huy đầy đủ ý nghĩa trong hạn chế biến chứng, bảo vệ sức khoẻ người dân.