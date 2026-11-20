Thông tin từ Công an xã Quảng Bạch (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị vừa tổ chức buổi ra mắt mô hình camera an ninh mới nhằm nâng cao an ninh, trật tự ở địa phương.

Tham dự buổi ra mắt có lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, đại diện các ban, ngành, đoàn thể nhân dân cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở.

Hệ thống "Camera an ninh" với tổng số 20 mắt camera được triển khai nhằm ứng dụng công nghệ vào công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Thông qua hệ thống giám sát, lực lượng công an có thêm công cụ hỗ trợ nắm bắt tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự.

Lực lượng chức năng triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh qua mô hình Camera. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Bên cạnh đó, mô hình góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, khuyến khích cộng đồng chủ động tham gia phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm.

Việc đưa mô hình vào hoạt động thể hiện sự chủ động của lực lượng chức năng tại địa phương trong tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự.

Qua đó, phát huy vai trò của Nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng địa bàn xã ngày càng ổn định, an toàn.