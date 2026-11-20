Ngày 20/11, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Theo TTXVN, tại hội nghị, Tỉnh ủy Tây Ninh công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Đại tá Trần Văn Cư, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, trao quyết định của Ban Bí thư cho Đại tá Trần Văn Cư

Đại tá Trần Văn Cư sinh năm 1974, quê quán xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị; có trình độ lý luận chính trị Cao cấp, Cử nhân Quân sự. Ông trưởng thành từ cơ sở, từng trải qua nhiều vị trí công tác trong lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), từ cán bộ trung đội, đại đội, trợ lý, Trưởng ban Quân báo-Trinh sát đến Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Thành, thị xã Phú Mỹ.

Sau đó, ông lần lượt giữ chức Phó Tham mưu trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Từ tháng 6/2025 đến tháng 7/2026, ông là Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 8/2026, Đại tá Trần Văn Cư được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.

Trước đó vào sáng 19/11, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Lữ Ngọc Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công bố Quyết định số 432-QĐNS/TW ngày 9/11/2026 của Ban Bí thư về việc chỉ định Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Hữu Ích.

Đại tá Trần Hữu Ích (sinh năm 1977, quê TP. Đà Nẵng) từng giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng.

Tháng 9/2026, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi và được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, ông Hồ Văn Niên - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đề nghị Đại tá Trần Hữu Ích tiếp tục phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh giữ vững đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu Đại tá Trần Hữu Ích sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tham mưu và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ; góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.