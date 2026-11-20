Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan là doanh nghiệp xe buýt lớn nhất tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh Thái Nguyên, Công ty Hà Lan triển khai chính sách hỗ trợ giá vé tháng xe buýt với hai mức ưu đãi.

Cụ thể, chính sách miễn 100% giá vé tháng áp dụng đối với trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng. Nhóm được giảm 50% giá vé tháng gồm người có công với cách mạng, người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên và học sinh, sinh viên đang học tập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đặc biệt, chính sách giảm giá cho học sinh, sinh viên được kỳ vọng sẽ góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí đi lại, tạo điều kiện thuận lợi cho các em sử dụng xe buýt thường xuyên trong hành trình đến trường.

Để đăng ký hưởng ưu đãi, hành khách cần chuẩn bị giấy tờ tùy thân, giấy tờ chứng minh thuộc nhóm đối tượng được hỗ trợ và đơn đề nghị theo mẫu do Công ty Hà Lan cung cấp. Trong đó, trẻ em dưới 6 tuổi sử dụng đơn mẫu số 02; các nhóm đối tượng còn lại sử dụng đơn mẫu số 01.

Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm vé tháng xe buýt.

Tùy từng đối tượng, giấy tờ chứng minh bao gồm giấy khai sinh, căn cước công dân, giấy xác nhận khuyết tật, giấy tờ chứng minh người có công hoặc thẻ học sinh, sinh viên. Trường hợp học sinh, sinh viên chưa có thẻ, có thể sử dụng giấy xác nhận của nhà trường.

Thông qua chính sách này, Hà Lan tiếp tục khẳng định nỗ lực đồng hành cùng người dân, nâng cao chất lượng phục vụ và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ vận tải hành khách công cộng, góp phần xây dựng thói quen đi xe buýt văn minh, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan là doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt lớn nhất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với 80 xe, khai thác 7/12 tuyến xe buýt trên địa bàn, đang tích cực triển khai chuyển đổi sang xe buýt sử dụng năng lượng xanh.