Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các ông: Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Thành khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, đòi hỏi sự vào cuộc chủ động, đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm và trực tiếp tham gia diễn tập xử lý các tình huống giả định sát thực tiễn địa phương; thực hành quy trình tiếp nhận, xác minh thông tin, đánh giá tình hình, xây dựng phương án và phối hợp xử lý.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và lực lượng Ban Chỉ đạo 35, Ban Công tác 35 các cấp khẩn trương cụ thể hóa, vận dụng kết quả tập huấn vào thực tiễn; nâng cao năng lực tham mưu, nắm vững quy trình để phối hợp xử lý kịp thời, đồng bộ, đúng thẩm quyền khi phát sinh tình huống.

Cùng với đó, các đơn vị cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời giải đáp những vấn đề dư luận quan tâm nhằm hạn chế tình trạng thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền. Ông Bùi Thắng cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh xây dựng các sản phẩm truyền thông ngắn gọn, thiết thực, có sức thuyết phục cao và phát huy hiệu quả nền tảng số để định hướng dư luận, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.