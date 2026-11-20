Tại nhiều địa bàn nông thôn, miền núi, tình trạng thiếu nước sinh hoạt từng là nỗi lo thường trực của người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, chi phí sinh hoạt và điều kiện chăm sóc gia đình.

Trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035, Thái Nguyên xác định khắc phục tình trạng thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là nước sạch sinh hoạt là nhiệm vụ cần được quan tâm.

Tại xã Phú Xuyên, ông Lê Văn Hồng (SN 1967), một quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam đã nghỉ hưu, dành tâm huyết và nguồn lực cá nhân xây dựng công trình cấp nước sạch phục vụ người dân quê hương.

Ông Lê Văn Hồng (ở giữa) kiểm tra hệ thống đường ống cung cấp nước sạch

Từng đóng quân tại nhiều địa phương, trực tiếp chứng kiến những vất vả của người dân vùng khó khăn khi thiếu nước sinh hoạt, sau khi nghỉ chế độ, ông Hồng nuôi mong muốn trở thành doanh nhân để thực hiện dự án cấp nước sạch tại quê nhà.

Sau quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, dự án được UBND tỉnh quyết định đầu tư, ông Hồng mạnh dạn bỏ vốn hơn 20 tỉ đồng xây dựng nhà máy nước cùng hệ thống cấp nước phục vụ người dân xã Phú Xuyên trước đây.

Nhờ triển khai quyết liệt, tuân thủ quy định về đầu tư xây dựng, công trình hoàn thành trước kế hoạch 4 tháng và đi vào hoạt động, đưa nguồn nước sạch đến các hộ gia đình trên địa bàn.

Chia sẻ về quyết định đầu tư công trình, ông Lê Văn Hồng - Giám đốc Công ty TNHH TM&DV nước sạch Phú Xuyên nói: “Là người lính trở về từ quân ngũ, tôi luôn trăn trở trước nỗi khó khăn do thiếu nước sinh hoạt trong đời sống hằng ngày của bà con. Tôi mong muốn làm một công trình cấp nước sạch bài bản, đúng quy định để phục vụ nhân dân”.

Sau hơn 6 năm vận hành, hệ thống cấp nước tiếp tục được mở rộng đến hơn 1.000 hộ dân, mỗi hộ được tặng một trụ vòi với giá trị tương đương 15 triệu đồng, giảm bớt chi phí ban đầu khi tiếp cận nguồn nước sạch.

Chính sách hỗ trợ còn hướng đến các hộ nghèo, gia đình chính sách, thương binh, gia đình liệt sĩ và hộ có người mắc bệnh hiểm nghèo gặp khó khăn, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 142 triệu đồng.

Tại các trụ sở UBND và nhà văn hóa các xóm, hệ thống trụ vòi cũng được lắp đặt với kinh phí hơn 50 triệu đồng, phục vụ nhu cầu sử dụng nước trong các hoạt động sinh hoạt chung của cộng đồng.

Chất lượng nguồn nước được duy trì thông qua việc kiểm định dụng cụ đo đếm qua công tơ, thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng đường ống dẫn đến từng hộ dân, bảo đảm hệ thống cấp nước hoạt động ổn định, hạn chế thất thoát.

Mức giá nước sinh hoạt được áp dụng là 6.300 đồng/m³, thấp hơn mức 7.200 đồng/m³ được nêu là mặt bằng chung của các đơn vị kinh doanh nước sạch trên địa bàn tỉnh, giảm áp lực chi tiêu cho người sử dụng.

Với mức giá này, mỗi tháng người dân được hỗ trợ khoảng 13 - 15 triệu đồng, tạo điều kiện để các gia đình, nhất là những hộ có thu nhập hạn chế, duy trì sử dụng nguồn nước sạch trong sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực đầu nguồn khai thác nước sạch

Hoạt động vận hành doanh nghiệp còn tạo việc làm thường xuyên cho 15 công nhân với mức thu nhập 15 triệu đồng/người/tháng cùng việc thực hiện các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và bảo đảm an toàn lao động.

Bên cạnh việc duy trì hoạt động cấp nước, công tác tuyên truyền về lợi ích của nước sạch và sử dụng tiết kiệm nguồn nước được triển khai thông qua sự phối hợp với các cơ quan, địa phương và Hội Nước và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.

Người dân cũng tham gia quản lý, bảo vệ công trình, phối hợp mở rộng mạng lưới cấp nước đến các khu vực lân cận, qua đó duy trì hoạt động của hệ thống và nâng cao ý thức sử dụng nguồn nước tiết kiệm.

Thông tin từ ông Hoàng Cường Quốc - Chủ tịch Hội Nước và Môi trường tỉnh Thái Nguyên: “Nước sạch là yếu tố thiết yếu gắn trực tiếp với đời sống sinh hoạt, sức khỏe cộng đồng và việc cải thiện các dịch vụ xã hội cơ bản ở khu vực nông thôn, miền núi”.

Đánh giá về công trình tại Phú Xuyên, ông Hoàng Cường Quốc cho rằng, việc đầu tư bài bản, duy trì chất lượng nước theo quy định của Bộ Y tế, quản trị minh bạch và có chính sách hỗ trợ các hộ khó khăn đã mang lại hiệu quả xã hội thiết thực.

Trong giai đoạn 1 từ năm 2026 - 2030, Hội Nước và Môi trường tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, đồng hành với các đơn vị, hội viên để mở rộng khả năng tiếp cận nước sạch an toàn cho người dân.

Thực tế tại Phú Xuyên đặt ra yêu cầu gắn đầu tư công trình với khả năng vận hành lâu dài, kiểm soát chất lượng và mức chi phí phù hợp, bởi đây là những yếu tố quyết định khả năng tiếp cận nước sạch của người dân.

Với những hộ còn khó khăn, nguồn nước sạch ổn định giúp giảm bớt nỗi lo trong sinh hoạt, tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe và dành nguồn lực cho những nhu cầu thiết yếu khác, qua đó cải thiện chất lượng cuộc sống ở nông thôn Thái Nguyên.