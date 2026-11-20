Ông Phạm Đức Bắc, Đội trưởng thi công Công ty CP Đầu tư Nam Invest cho biết: Từ giữa tháng 10 vừa qua, ngay khi được bàn giao một phần mặt bằng, đơn vị đã huy động hơn 10 đầu máy gồm máy lu, múc, ủi, ô tô đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 289, đoạn Km22+500 - Km26+142, thuộc địa phận xã Kiên Lao, TP Bắc Ninh.

Đơn vị thi công huy động máy móc triển khai dự án ngay khi được bàn giao mặt bằng.

Tuy nhiên, trước khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nhà thầu đã triển khai thi công nền đường trên đoạn được giao mặt bằng, chủ động tập kết vật liệu, thi công đúc rãnh, cống hộp tại chỗ… sẵn sàng đẩy nhanh tiến độ khi có mặt bằng.

Ông Trần Đức Mạnh, giám sát viên, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Bắc Ninh số 1 cho biết: Nguyên nhân chậm GPMB là do bản đồ địa chính đang áp dụng tại địa phương có số thửa, diện tích và tên sử dụng sai lệch nhiều so với thực tế dẫn đến phải xác minh, trích đo lại bản đồ GPMB.

Chủ đầu tư là Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Bắc Ninh số 1 đang tích cực cùng UBND xã Kiên Lao và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xác minh, phê duyệt phương án, phấn đấu hoàn thành công tác GPMB ngay trong năm nay; đưa dự án về đích đúng hẹn trong tháng 8/2027.

Dự án giúp kết nối từ phường Chũ vào khu du lịch sinh thái hồ Khuôn Thần đang được triển khai xây dựng với tổng mức đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng.

Dự án nhằm đầu tư cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch. Tăng cường kết nối giao thông vùng và khu vực, cải thiện điều kiện, nâng cao năng lực khai thác tuyến đường nhằm đẩy mạnh thông thương hàng hóa, tiêu thụ nông sản.

Khi dự án hoàn thiện góp phần giảm tình trạng ùn tắc, hạn chế tai nạn giao thông, góp phần mở rộng không gian đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nhất là tăng cường liên kết giữa khu đô thị, du lịch sinh thái thể thao hồ Khuôn Thần đang được triển khai xây dựng với tổng mức đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 204 tỷ đồng, quy mô đầu tư nâng cấp, cải tạo tuyến chính đường tỉnh 289 đoạn Km22+500 - Km26+142 theo quy hoạch và sửa chữa, cải tạo khoảng 0,5km đường tỉnh 289 hiện trạng do nắn chỉnh tim tuyến theo quy hoạch được duyệt.

Quy mô đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với chiều rộng nền đường 12m, chiều rộng mặt đường 11m. Đầu tư hoàn chỉnh kết cấu nền, mặt đường; hệ thống thoát nước và an toàn giao thông.