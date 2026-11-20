Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều tham luận tâm huyết, chỉ ra những nội dung còn hạn chế trong công tác bảo đảm an toàn gắn với các loại hình cơ quan, đơn vị cụ thể; đồng thời rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để nâng cao chất lượng bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập, học tập, lao động và công tác.

Trung tướng Trần Văn Bắc phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Trần Văn Bắc yêu cầu các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong LLVT Quân khu 2 quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu về công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập, học tập, lao động và công tác; nhất là cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cơ quan, đơn vị, phải coi “an toàn là sinh mệnh chính trị”; khắc phục triệt để mọi biểu hiện chủ quan, lơ là, chủ nghĩa kinh nghiệm trong mọi hoạt động, nhiệm vụ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trung tướng Trần Văn Bắc nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị phải huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian cho từng đối tượng; chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, kiến thức pháp luật, kỹ năng quản lý, sư phạm, xử trí các tình huống cho đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý, huấn luyện bộ đội. Tăng cường truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn, tổ chức huấn luyện bổ sung chặt chẽ cho cán bộ, chiến sĩ trước khi kiểm tra bắn đạn thật, diễn tập và thực hiện các nhiệm vụ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn; trong các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập bắn đạn thật tuyệt đối không để tình trạng “trên làm thay cho dưới” để phát huy tính chủ động, sáng tạo, năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ các cấp.

Đại tá Lê Văn Sơn, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó chính ủy Quân khu 2 phát biểu tại hội nghị.

Trước mắt, các cơ quan chức năng phối hợp chuẩn hóa các quy trình, quy định về công tác bảo đảm an toàn, xử trí các tình huống để ban hành, hướng dẫn trong toàn Quân khu; tham mưu tổ chức tập huấn cho đội ngũ lái xe ô tô, lái xe - máy đặc chủng, lái tàu, ca nô… Các cơ quan, đơn vị tổng rà soát về các nguy cơ xảy ra mất an toàn, những bất cập tồn tại, để có giải pháp chỉ đạo khắc phục triệt để.

Quang cảnh hội nghị.

Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với đơn vị thuộc quyền; phối hợp với gia đình, địa phương quản lý quân nhân; đưa nội dung về công tác bảo đảm an toàn vào sinh hoạt, giao ban hằng ngày; kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế; tuyên truyền, biểu dương những cơ quan, đơn vị làm tốt và có mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; xử lý nghiêm khi có vi phạm về công tác bảo đảm an toàn.