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Trên cơ sở đề nghị của một số địa phương, Bộ Y tế vừa hướng dẫn thực hiện phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức theo Nghị định số 350/2026/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế.

Theo đó, trường hợp viên chức được cử đi đào tạo chuyên môn y tế từ 1 tháng trở lên, trong thời gian học tập có trực tiếp thực hiện công việc chuyên môn y tế theo vị trí việc làm tại bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và đáp ứng điều kiện quy định Nghị định số 350, thì thời gian này được tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị căn cứ quyết định cử đi học, chương trình đào tạo, thực hành, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phân công, và việc thực hiện công việc chuyên môn y tế trong thời gian học tập, để xác định thời gian được tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định.

Trường hợp viên chức có trình độ chuyên môn phù hợp, được cấp có thẩm quyền phân công thường xuyên, trực tiếp thực hiện các kỹ thuật chụp X-quang, siêu âm, đo điện tim, lưu huyết não, điện não đồ và các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng khác phục vụ việc khám, điều trị cho người bệnh tâm thần, nếu đáp ứng điều kiện quy định, thì thuộc đối tượng hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề 80%.

Theo Nghị định số 350, người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm xác định đúng đối tượng, công việc, thời gian làm việc thực tế và mức hưởng phụ cấp; công khai danh sách trong nội bộ đơn vị và rà soát khi có thay đổi.

Đối với việc hưởng phụ cấp ưu đãi nghề trong tháng có thời gian nghỉ hằng năm, Bộ Y tế cho biết Bộ luật Lao động năm 2019 đã quy định người lao động được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động.

Việc xác định điều kiện hưởng phụ cấp ưu đãi nghề thực hiện theo quy định tại Nghị định số 350. Theo đó, mức độ thường xuyên làm các công việc chuyên môn được xác định tối thiểu bằng 50% thời giờ làm việc bình thường theo tháng được quy định tại Bộ luật Lao động.

Do đó, trường hợp viên chức nghỉ hằng năm dẫn đến thời gian thực tế làm công việc chuyên môn trong tháng không đạt mức tối thiểu nêu trên, thì không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề của tháng đó.

Ví dụ, tháng có 22 ngày làm việc bình thường, viên chức nghỉ hằng năm 12 ngày, thời gian thực tế làm công việc chuyên môn còn 10 ngày, không đạt mức tối thiểu 50% thời giờ làm việc bình thường theo tháng, thì không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề trong tháng đó.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng hướng dẫn xác định mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức làm công tác dân số tại trạm y tế cấp xã.

Theo Nghị định số 350, viên chức làm chuyên môn y tế bao gồm người có trình độ chuyên môn phù hợp, được cấp có thẩm quyền phân công vào vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực dân số.

Vì vậy, việc xác định viên chức làm chuyên môn y tế phải căn cứ vào sự phù hợp của trình độ chuyên môn với vị trí việc làm và nhiệm vụ được phân công, không chỉ căn cứ vào việc viên chức có tốt nghiệp chuyên ngành y tế hay không.

Trường hợp viên chức làm công tác dân số tại trạm y tế cấp xã đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 350, thì được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề theo địa bàn công tác.

Cụ thể, mức 80% đối với trạm y tế cấp xã trên địa bàn biên giới, hải đảo; trên địa bàn xã khu vực II, khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Chính phủ; mức 70% đối với trạm y tế cấp xã ở các khu vực còn lại.

Trường hợp viên chức làm công tác dân số không thuộc các trường hợp được quy định thì áp dụng mức phụ cấp 30%.

Về mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức tại cơ sở bảo trợ xã hội, Bộ Y tế cho biết theo Nghị định số 350, các lĩnh vực bảo trợ xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi công việc chuyên môn, nghiệp vụ được xem xét để xác định viên chức làm chuyên môn y tế.

Do đó, viên chức tốt nghiệp các chuyên ngành công tác xã hội, dinh dưỡng hoặc chuyên ngành khác có trình độ chuyên môn phù hợp, được cấp có thẩm quyền phân công vào vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực này thì được xác định là viên chức làm chuyên môn y tế theo quy định của Nghị định.

Trường hợp viên chức đáp ứng điều kiện, được phân công thường xuyên, trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp người khuyết tật đặc biệt nặng, trẻ sơ sinh thì được hưởng mức phụ cấp 70%. Trường hợp thường xuyên, trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp người khuyết tật nặng thì được hưởng mức phụ cấp 50%.

Đối với viên chức thực hiện nhiệm vụ cấp dưỡng hoặc các nhiệm vụ khác, người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm căn cứ vị trí việc làm, trình độ chuyên môn phù hợp, công việc cụ thể, đối tượng được chăm sóc, trợ giúp và thời gian làm việc thực tế để xác định mức hưởng tương ứng. Trường hợp viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế thì áp dụng mức phụ cấp 30%.