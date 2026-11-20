Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly rời thành phố Côn Minh về nước. (Ảnh: TTXVN

Chuyến công tác được thực hiện theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

Theo TTXVN, tiễn đoàn tại Sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh có Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa và lãnh đạo tỉnh Vân Nam; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh Nghiêm Việt Chung cùng cán bộ cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Vân Nam.

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI LÀ BỘ PHẬN KHÔNG THỂ TÁCH RỜI CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Trước đó, sáng 20/11, tại thành phố Côn Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Vân Nam.

Báo cáo tại cuộc gặp, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh Nghiêm Việt Chung cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Vân Nam hiện có khoảng 400 kiều bào, phần lớn là thế hệ thứ ba, thứ tư của con em công nhân đường sắt, cùng khoảng 850 học sinh đang học tập, nghiên cứu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp cán bộ nhân viên Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Cộng đồng luôn đoàn kết, gắn bó, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương và tích cực đóng góp vào quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau và những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, trong đó có kiều bào và lưu học sinh tại Vân Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là một trong những động lực, cội nguồn sức mạnh phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Thông tin về chuyến công tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc tham dự APEC 2026 tiếp tục truyền tải thông điệp nhất quán của Việt Nam về thúc đẩy hợp tác, hội nhập và tự cường; khẳng định vai trò, đóng góp chủ động, tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam trong APEC, sẵn sàng đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027.

Chuyến công tác đồng thời thể hiện sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam đối với quan hệ với Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Việt Nam với các địa phương Trung Quốc, trong đó có tỉnh Vân Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, tháng 12/2026, Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5 với chủ đề “Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia”; mong muốn kiều bào tích cực tham gia, đóng góp ý kiến cho Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân với cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, văn hóa và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng thời, chú trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và giao lưu giữa các địa phương Việt Nam với tỉnh Vân Nam; kịp thời giải quyết những vướng mắc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giữ gìn bản sắc dân tộc, đóng góp trí tuệ và nguồn lực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước; đồng thời làm cầu nối vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân đã tặng quà cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Vân Nam.

THANH NIÊN VIỆT NAM – TRUNG QUỐC TIÊN PHONG HỢP TÁC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Cũng trong sáng 20/11, tại Vân Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ thanh niên Việt Nam – Trung Quốc tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”.

Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc phối hợp tổ chức, được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chính thức khởi động tháng 4/2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến dự cuộc gặp gỡ thanh niên Việt Nam - Trung Quốc tham gia Chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam" tại Vân Nam. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN.

Sau các chặng tại Trùng Khánh, Quảng Tây và Quảng Đông, hành trình lần thứ tư diễn ra tại Vân Nam từ ngày 16–20/11, với các hoạt động tìm hiểu di tích lịch sử cách mạng, nghiên cứu kinh nghiệm phát triển kinh tế – xã hội, quản trị địa phương, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Phát biểu tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Dũng nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong kế thừa, phát huy tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước; khẳng định chương trình “Hành trình đỏ” góp phần củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Trung Quốc không chỉ là nước láng giềng gần gũi mà còn gắn bó sâu sắc với lịch sử cách mạng Việt Nam, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng Việt Nam từng hoạt động, chiến đấu bên cạnh những nhà cách mạng Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ thanh niên Việt Nam - Trung Quốc tham gia Chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam" tại Vân Nam. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, đặc biệt là tỉnh Vân Nam, đã gìn giữ, bảo tồn Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh cùng các di tích lịch sử cách mạng Việt Nam trên địa bàn.

Khẳng định việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh quan hệ hai Đảng, hai nước đang phát triển sâu sắc, thực chất và toàn diện, hướng tới xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn theo mục tiêu tổng thể “6 hơn”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, các thế hệ đi trước đã viết nên những trang sử vẻ vang bằng lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng và tinh thần đoàn kết. Thế hệ hôm nay cần viết tiếp bằng tri thức, năng lực sáng tạo, khát vọng phát triển và trách nhiệm với Tổ quốc, nhân dân.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề ra ba định hướng “không ngừng” đối với thanh niên hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chụp ảnh chung với đại biểu và thanh niên Việt Nam-Trung Quốc tham gia Chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam" tại Vân Nam. Ảnh: TTXVN

Thứ nhất, không ngừng xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng cách mạng và gìn giữ “nguồn gen đỏ” của tình hữu nghị Việt – Trung. Thanh niên hai nước cần phát huy truyền thống đoàn kết, trở thành những sứ giả lan tỏa tình hữu nghị, đồng thời mở rộng giao lưu thế hệ trẻ, bồi dưỡng nền tảng hữu nghị từ sớm.

Thứ hai, không ngừng phát huy tinh thần thanh niên trong kết nối hạ tầng chiến lược và tiên phong thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ Việt Nam – Vân Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các kỹ sư, chuyên gia và doanh nhân trẻ hai nước tích cực tham gia các công trình kết nối hạ tầng chiến lược, để những tuyến đường sắt kết nối Vân Nam với Việt Nam trở thành biểu tượng của hợp tác, phát triển và hữu nghị.

Đặc biệt, thanh niên, sinh viên, trí thức trẻ và doanh nhân trẻ hai nước cần tăng cường nghiên cứu, khởi nghiệp, hợp tác giải quyết những vấn đề phát triển trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, bán dẫn, tự động hóa, kinh tế số, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch, bảo vệ môi trường và nông nghiệp công nghệ cao.

Thứ ba, không ngừng nâng cao chất lượng chương trình “Hành trình đỏ”, chuyển từ “giao lưu thuần túy” sang hợp tác thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc tổng kết, đánh giá chương trình, thiết lập mạng lưới kết nối thường xuyên giữa các đại biểu trẻ đã tham gia.

Trên cơ sở đó, thúc đẩy hình thành những dự án hợp tác giữa các địa phương, trường đại học và doanh nghiệp hai nước với kết quả có thể đo đếm, góp phần xây dựng nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, khép lại “Hành trình đỏ” tại Vân Nam sẽ mở ra một hành trình hữu nghị mới, trong đó thế hệ trẻ hai nước tiếp tục kế thừa truyền thống, đồng hành và đóng góp thiết thực vào sự phát triển quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.