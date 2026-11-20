Trạm Y tế xã hiện có 22 cán bộ, nhân viên y tế và 16 y tế thôn bản. Đây là lực lượng nòng cốt trong triển khai các hoạt động chuyên môn, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh và quản lý sức khỏe người dân tại cộng đồng. Trong 9 tháng năm 2026, Trạm đã thực hiện hơn 9.100 lượt khám, chữa bệnh, duy trì thường xuyên Chương trình tiêm chủng mở rộng. 100% phụ nữ mang thai được quản lý thai nghén, tư vấn lựa chọn nơi sinh an toàn; 136 trường hợp phụ nữ sinh con đều thực hiện tại cơ sở y tế. Đây là những kết quả có ý nghĩa thiết thực trong bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em, hạn chế nguy cơ tai biến sản khoa và nâng cao chất lượng dân số.

Cán bộ Trạm y tế xã Lai Đồng kiểm tra tủ thuốc BHYT cấp phát cho người bệnh.

Đối với các bệnh không lây nhiễm, Trạm Y tế duy trì quản lý, theo dõi người bệnh tại cộng đồng. Tỷ lệ quản lý bệnh hen và viêm phổi tắc nghẽn đạt 89%, bệnh tiểu đường đạt 90%, bệnh tăng huyết áp đạt 46%. Việc quản lý bệnh mạn tính ngay tại tuyến xã giúp người bệnh được theo dõi thường xuyên, tư vấn điều chỉnh chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng và điều trị, hạn chế biến chứng cũng như giảm áp lực cho các cơ sở y tế tuyến trên. Tuy nhiên, tỷ lệ quản lý bệnh tăng huyết áp còn thấp cho thấy cần tiếp tục rà soát, phát hiện và đưa người mắc bệnh vào diện quản lý.

Một trong những nhiệm vụ được Trạm Y tế quan tâm là nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng bệnh, vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khỏe chủ động. Thông qua tuyên truyền trực tiếp và hệ thống truyền thanh xã, người dân được phổ biến kiến thức về phòng, chống dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe. Đến nay, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ hộ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt hơn 83%. Trạm cũng triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho hơn 1.600 người từ 60 tuổi trở lên.

Người cao tuổi trong xã tham gia khám sức khoẻ định kỳ ngay tại Trạm y tế.

Cùng với các hoạt động chuyên môn thường xuyên, xã Lai Đồng đang tích cực triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Tính đến ngày 17/11/2026, gần 76% dân số trên địa bàn đã được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí. Kết quả này cho thấy chương trình đang từng bước mở rộng đến nhiều nhóm đối tượng, không chỉ tập trung vào người cao tuổi hay những người có biểu hiện bệnh lý mà hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn dân. Để tạo thuận lợi cho người dân, hoạt động khám được triển khai tại nhiều địa điểm. Trong tổng số hơn 12.400 lượt người được khám, có gần 5.500 lượt thực hiện tại Trạm Y tế và hơn 6.900 lượt tại các cơ sở khám, chữa bệnh khác. Việc kết hợp nhiều địa điểm khám giúp người dân có thêm lựa chọn, đồng thời huy động nguồn lực của các cơ sở y tế tham gia thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Toàn bộ số người đã khám tại các địa điểm trên đều được lập Sổ sức khỏe điện tử, tạo cơ sở cho việc lưu trữ, theo dõi và quản lý thông tin sức khỏe lâu dài.

Bác sĩ Hà Văn Tít - Giám đốc Trạm Y tế xã Lai Đồng cho biết, thời gian tới, Trạm Y tế tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu; đẩy mạnh quản lý sức khỏe người dân, mở rộng diện theo dõi bệnh mạn tính, nhất là tăng huyết áp và đái tháo đường; rà soát các trường hợp trẻ em chưa được tiêm chủng đầy đủ để tổ chức tiêm vét. Đồng thời, tăng cường giám sát, chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động người dân cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, sử dụng nước hợp vệ sinh và nhà tiêu đạt chuẩn. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục đôn đốc, hoàn thành việc cài đặt Sổ sức khỏe điện tử cho người dân, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sức khỏe cộng đồng; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi và phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em.